Ngâm rau quả trong nước muối là thói quen của nhiều gia đình.

Ngâm rau quả trong nước muối từ lâu đã trở thành thói quen ăn sâu vào đời sống sinh hoạt của nhiều gia đình Việt Nam. Nhiều người tin rằng dung dịch nước muối có khả năng sát khuẩn toàn diện, loại bỏ bụi bẩn và độc tố tồn dư. Tuy nhiên, nếu coi đây là bước làm sạch chính rồi chỉ rửa qua loa sau đó, chúng ta vô tình bỏ qua thao tác vệ sinh cốt lõi và quan trọng nhất để bảo vệ sức khỏe cả nhà.

Sau khi ngâm nước muối, người dùng bắt buộc phải rửa lại rau nhiều lần dưới vòi nước chảy - Ảnh minh họa

Ngâm nước muối không có nghĩa rau củ đã an toàn

Nhiều gia đình giữ thói quen nhặt bỏ lá hỏng, thả rau vào chậu nước muối loãng vài phút rồi vớt ra rửa lại trước khi đun nấu. Cảm giác an tâm khi đã ngâm muối vô tình biến bước rửa rau sau đó thành thao tác qua loa.

Cục An toàn thực phẩm nhấn mạnh việc ngâm nước muối chỉ là bước phụ trợ trong thời gian ngắn. Sau khi ngâm, người dùng bắt buộc phải rửa lại rau nhiều lần dưới vòi nước chảy, đồng thời tách riêng từng bẹ lá để dòng nước cuốn sạch đất cát bám trong các kẽ nhỏ.

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) cũng khuyến cáo cách làm sạch thực phẩm hiệu quả nhất là xả kỹ dưới vòi nước. Đối với các loại củ quả vỏ cứng, gia đình nên dùng bàn chải mềm chà nhẹ bề mặt để loại bỏ hoàn toàn tạp chất bám dính.

Nước muối không phải "tấm vé bảo đảm" loại bỏ hoàn toàn hóa chất

Các tổng quan khoa học chỉ ra rằng, việc ngâm rửa chỉ giúp giảm một phần lượng thuốc bảo vệ thực vật, hiệu quả phụ thuộc rất lớn vào từng loại hoạt chất, cấu trúc rau củ và cách xử lý. Một số thử nghiệm ghi nhận dung dịch muối có tác dụng làm sạch tốt, nhưng không ít trường hợp cho thấy hiệu quả của nước muối chênh lệch không đáng kể so với nước máy thông thường.

Đáng chú ý, một nghiên cứu trên 5 loại rau ăn lá ghi nhận thao tác xả trực tiếp dưới vòi nước mang lại hiệu quả giảm tồn dư hóa chất cao nhất trong các phương pháp thử nghiệm. Dù nước chảy không thể loại bỏ hoàn toàn mọi độc tố, kết quả này khẳng định việc ngâm nước muối vài phút tuyệt đối không thể thay thế cho bước rửa xả cẩn thận dưới vòi nước.

Cảm giác an tâm khi đã ngâm muối vô tình biến bước rửa rau sau đó thành thao tác qua loa - Ảnh minh họa

Bí quyết rửa rau sạch không nằm ở chậu nước muối

Không có phương pháp sơ chế tại nhà nào giúp xóa bỏ triệt để mọi vi sinh vật hay tồn dư hóa chất. Gia đình không nhất thiết phải từ bỏ thói quen ngâm nước muối loãng 0,9% dưới 10 phút, nhưng cần thay đổi tư duy để không lầm tưởng thực phẩm sau khi ngâm muối đã hoàn toàn sạch khuẩn.

Việc nhặt bỏ phần lá dập nát, rửa tay sạch sẽ cùng bồn rửa, rổ và dao thớt trước khi sơ chế là cần thiết. Tập thói quen tách từng bẹ rau lá rồi xả trực tiếp bằng nước sạch để dòng nước tiếp xúc tối đa với mọi góc kẽ. Trong lúc rửa, có thể chà nhẹ bề mặt các loại củ quả vỏ cứng.

Ngoài ra, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ khuyến cáo người dùng tuyệt đối không xịt xà phòng hay chất tẩy rửa gia dụng lên thực phẩm để tránh nguy cơ ngộ độc hóa chất. Việc lựa chọn nguồn thực phẩm an toàn, vệ sinh dụng cụ bếp và dành thời gian xả rửa kỹ dưới vòi nước chảy mới là giải pháp bảo vệ sức khỏe cả nhà.