Lời khuyên cho các gia đình muốn ngăn kiến ba khoang bay vào nhà

Kiến ba khoang có thể theo ánh sáng bay vào nhà, nhất là vào ban đêm. Một vài thay đổi ở cửa sổ, rèm, ánh sáng và khu vực quanh nhà có thể giúp hạn chế loài côn trùng này.

Kiến ba khoang xuất hiện trong nhà khiến nhiều người lo lắng bởi chỉ một thao tác đập hoặc chà xát không đúng cách cũng có thể khiến da bị tổn thương.

Thực tế, kiến ba khoang không phải kiến mà là một nhóm bọ cánh cứng thuộc chi Paederus. Chúng có thân thon dài, thường mang những khoang màu đỏ cam xen đen và có khả năng bay.

Điều đáng lưu ý là kiến ba khoang không chủ động đốt hay chích người. Tổn thương da thường xảy ra khi côn trùng bị đập hoặc chà xát trên cơ thể, khiến dịch chứa độc tố pederin tiếp xúc với da, gây bỏng rát, đỏ da, phồng rộp hoặc nổi mụn nước.

Vì sao kiến ba khoang thường bay vào nhà?

Kiến ba khoang (Ảnh: Advance Pest Management)

Theo iProperty Malaysia, kiến ba khoang thường xuất hiện ở những khu vực ẩm ướt như ruộng, vườn cây, dưới lớp lá mục, khe đá hoặc nơi có nhiều cành lá, rác hữu cơ tích tụ.

Dù sống chủ yếu ngoài tự nhiên, chúng vẫn có thể xuất hiện trong căn hộ, thậm chí ở các tầng cao. Một nguyên nhân quan trọng là kiến ba khoang bị thu hút bởi ánh sáng vào ban đêm. Chúng có thể bay qua cửa sổ, cửa ra vào hoặc lọt vào nhà qua các khe hở. Khi mưa lớn, côn trùng cũng có xu hướng tìm đến những nơi khô ráo hơn.

Vì vậy, muốn hạn chế kiến ba khoang bay vào nhà, gia đình nên chú ý một số điểm sau:

Đóng cửa lưới, kéo rèm khi trời tối

Theo khuyến cáo đăng trên cổng thông tin chính thức của thành phố Bắc Kinh (Trung Quốc), kiến ba khoang hoạt động mạnh về đêm và bị hấp dẫn bởi ánh sáng.

Gia đình nên đóng kín cửa lưới chống côn trùng, đặc biệt vào buổi tối. Nếu trong phòng bật đèn sáng, nên kéo rèm để giảm lượng ánh sáng hắt ra ngoài, từ đó hạn chế thu hút côn trùng bay về phía cửa sổ.

Những gia đình sống gần ruộng, bãi cỏ, vườn cây hoặc nơi có nhiều côn trùng càng nên chú ý điều này.

Hạn chế bật đèn không cần thiết gần cửa

Kiến ba khoang thường xuất hiện ở những khu vực ẩm ướt (Ảnh: Khon Kaen Ram Hospital)

IProperty Malaysia cũng khuyến nghị giảm ánh sáng trong nhà vào ban đêm, nhất là ở khu vực sát cửa sổ và cửa ra vào.

Có thể bố trí nguồn sáng ngoài nhà cách xa cửa chính để hạn chế côn trùng tập trung ngay tại lối vào. Việc thay bóng đèn trắng bằng ánh sáng ít hấp dẫn côn trùng hơn cũng được đề cập như một biện pháp hỗ trợ.

Trước khi đi ngủ, nên kiểm tra giường, chăn gối và các khe sát cửa sổ, nhất là trong thời điểm kiến ba khoang xuất hiện nhiều.

Dọn sạch cỏ, lá mục và các đống rác quanh nhà

Khu vực ẩm thấp, nhiều cỏ, lá mục, gỗ mục hoặc vật liệu chất đống có thể trở thành nơi trú ẩn của kiến ba khoang. Do đó, nên thường xuyên cắt cỏ, thu gom lá cây, dọn các đống thực vật mục và giữ khu vực sát nhà thông thoáng. Các khe hở quanh cửa, cửa sổ và những vị trí côn trùng có thể bò hoặc bay vào cũng nên được bịt lại.

Đây là biện pháp quan trọng bởi phòng từ bên ngoài thường hiệu quả hơn việc chờ côn trùng vào nhà rồi mới xử lý.

Nếu kiến ba khoang đậu lên người, tuyệt đối không đập

Đây là nguyên tắc quan trọng nhất. Nếu phát hiện kiến ba khoang đang bò trên da, không nên dùng tay đập hoặc chà xát. Thay vào đó, có thể thổi nhẹ cho côn trùng bay đi hoặc gạt nhẹ bằng một vật cứng.

Nếu vô tình chà xát kiến ba khoang trên người, cần nhanh chóng rửa vùng da tiếp xúc bằng xà phòng và nhiều nước sạch, sau đó rửa lại dưới vòi nước. Nếu độc tố dính vào vùng mắt, nên rửa bằng nước sạch.

Khi da xuất hiện vùng tổn thương rộng, bỏng rát nhiều, phồng rộp, nổi mụn mủ hoặc triệu chứng kéo dài, người bệnh nên đi khám chuyên khoa da liễu thay vì tự bôi các loại thuốc hoặc mẹo dân gian.

Nguồn: iProperty Malaysia, Beijing.gov