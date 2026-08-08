Hãy xem bạn có nằm trong số những con giáp được cho là dễ đón nhiều lộc lá trong lĩnh vực bất động sản trong tháng 7 âm sắp tới này không nhé.

Trong dòng chảy vận khí của tháng cô hồn (tháng 7 âm lịch, tức tháng Bính Thân năm Bính Ngọ 2026), Thân Kim vượng phát tạo nên những biến động bất ngờ, mở ra cơ hội vàng cho một số con giáp dễ đón lộc lớn trong việc mua bán đất đai, nhà cửa.

Con giáp tuổi Thìn: Thổ Kim tương sinh - Điền sản vượng phát

Trong tháng Bính Thân sắp tới này, cục diện Tam Hợp mang lại luồng sinh khí mạnh mẽ giúp người tuổi Thìn trở thành con giáp có duyên lớn với đất đai. Thổ khí bản mệnh sinh trợ cho Kim khí của tháng, tạo thành thế thuận lợi để long mạch tài chính dịch chuyển vào điền sản.

(Ảnh minh họa)

Có thể nói, các dự án bất động sản liên quan đến mua bán, chuyển nhượng hoặc đầu tư dài hạn của bạn đều chuyển biến tích cực, hứa hẹn nguồn lợi nhuận vượt bậc. Bản mệnh dễ dàng gặp được đối tác uy tín, sở hữu những mảnh đất hoặc căn hộ có vị trí đắc địa với mức giá vô cùng hợp lý. Đây là thời cơ hoàng kim để những người tuổi Thìn làm nghề môi giới, kinh doanh địa ốc bứt phá doanh số và khẳng định vị thế.

Tuy nhiên, dù tài lộc dồi dào, con giáp này vẫn cần lưu ý kiểm tra nghiêm ngặt các điều khoản pháp lý và giấy tờ tùy thân để tránh rắc rối về sau. Lời khuyên dành cho tuổi Thìn là hãy sử dụng ví tiền có tông màu vàng hoặc nâu để tăng cường năng lượng Thổ khí, giúp giữ vững của cải.

Bản mệnh nên ưu tiên tiến hành các giao dịch lớn vào buổi sáng, tránh khung giờ nhập nhẹm tối để hạn chế năng lượng âm khí xâm nhập. Ngoài ra, khi đàm phán hợp đồng, việc giữ thái độ ôn hòa và nhẫn nại sẽ giúp bạn khơi thông tài mạch, biến nguy thành an. Việc trích một phần lợi nhuận để làm việc thiện nguyện trong tháng 7 âm cũng là cách nuôi dưỡng phúc đức, giúp tài lộc điền sản lưu giữ bền vững.

Con giáp tuổi Tỵ: Thân Tỵ nhị hợp - Tài nguyên quảng tiến

Nhờ sự nâng đỡ tối cao từ cục diện Nhị Hợp, người tuổi Tỵ cũng sẽ là con giáp từ thế chủ động có khả năng thâu tóm nhiều cơ hội bất động sản béo bở. Hành Hỏa của bản mệnh khắc chế hành Kim của tháng, tạo nên thế "Hỏa luyện Kim thành khí", biến áp lực thị trường thành tài sản thực tế.

(Ảnh minh họa)

Lộc điền sản gõ cửa bất ngờ, có thể đến từ việc thừa kế, trúng thưởng hoặc mua được tài sản phát mại với giá hời. Công việc kinh doanh buôn bán bất động sản trong tháng này gặp ngày lành tháng tốt, khách hàng tự tìm đến chốt cọc nhanh chóng. Bạn có con mắt tinh đời, dễ dàng nhận ra giá trị tiềm ẩn của những dự án mà người khác bỏ qua để tiên phong sinh lời.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của tháng cô hồn, bản mệnh tuyệt đối không nên phô trương sự giàu có để tránh rước phải sự đố kỵ, gièm pha từ kẻ tiểu nhân. Để tối ưu hóa cát khí, tuổi Tỵ nên đặt một tháp Văn Xương hoặc tỳ hưu bằng đá tự nhiên ở hướng Đông Nam của bàn làm việc để chiêu tài tụ khí.

Bên cạnh đó, con giáp này hãy chú ý giữ gìn sức khỏe, không nên vì quá lao lực chạy theo các dự án mà làm suy giảm chính khí cơ thể. Trước khi đặt bút ký kết các văn bản chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hãy chắc chắn rằng bạn đã tham khảo ý kiến chuyên gia phong thủy về hướng đất. Cuối cùng, việc duy trì một không gian sống sạch sẽ, tràn ngập ánh sáng tự nhiên sẽ giúp bạn xua tan âm khí, đón rước trọn vẹn tài lộc tháng mới.

Con giáp tuổi Sửu: Thổ vượng sinh Kim - Phú quý tự lai

Trải qua những thử thách trước đó, người tuổi Sửu sẽ là con giáp bước vào tháng Bính Thân với vận trình điền sản sáng rực nhờ thế Thổ sinh Kim vượng.

(Ảnh minh họa)

Bản chất kiên định, vững chãi như núi đá của tuổi Sửu hoàn toàn tương thích với năng lượng tích lũy tài sản trong tháng này. Bạn có cơ hội lớn để hiện thực hóa ước mơ sở hữu nhà cửa, đất đai hoặc nâng cấp không gian sống hiện tại. Những khoản tiền tích lũy từ lâu nay đã đủ độ chín để chuyển hóa thành những tài sản có giá trị bền vững và có tính thanh khoản cao. Quý nhân xuất hiện trong tháng là những người đi trước giàu kinh nghiệm, sẵn sàng nâng đỡ và chỉ đường dẫn lối cho bạn đầu tư đúng chỗ.

Để tài lộc không bị thất thoát, tuổi Sửu cần đặc biệt tỉnh táo trước những lời mời chào đầu tư đất nền phân lô mập mờ về mặt pháp lý. Lời khuyên tốt nhất cho bạn là nên mang theo bên mình một thẻ linh phù bình an hoặc trang sức làm từ thạch anh tóc vàng để kích hoạt năng lượng tài vận.

Ngoài ra, bạn cũng nên chọn những ngày có trực tốt như trực Khai, trực Thành để tiến hành khởi công xây dựng hoặc xuống tiền đặt cọc. Việc bài trí thêm cây xanh phong thủy như cây Kim Tiền hay Vạn Lộc ở phòng khách cũng giúp gia tăng sinh khí và hóa giải vận hạn tháng cô hồn. Luôn giữ một tâm thế lạc quan, bao dung và sẻ chia với mọi người xung quanh chính là chiếc chìa khóa vạn năng giúp con giáp này giữ vững đỉnh cao tài chính.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.