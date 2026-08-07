Tử vi học cho biết trong năm Bính Ngọ 2026, 3 con giáp dưới đây chỉ cần vượt qua tháng 6 âm là tài lộc sẽ ngày càng rực rỡ hơn.

Tháng 6 âm lịch (tháng Ất Mùi) mang địa chi Mùi thuộc hành Thổ, đại diện cho giai đoạn rực rỡ và khô cằn nhất của tiết khí mùa hè. Cục diện này tạo ra năng lượng Thổ khí cực vượng, dẫn đến sự tương hình với một số địa chi.



Tuy nhiên, bước qua tháng 6 âm lịch (còn gọi là tháng Ất Mùi) đầy biến động, năng lượng đất trời sẽ chuyển dịch sang thu giúp hanh thông tài mạch. Dưới đây là 3 con giáp chỉ cần vượt qua giai đoạn thử thách này là tài lộc cất cánh, tiền tài tích tụ ngày một dồi dào trong nửa cuối năm Bính Ngọ 2026.

Hãy xem trong đó có bạn không để biết cách tận dụng cơ hội và làm giàu cho bản thân cũng như gia đình nhé.



Con giáp tuổi Sửu: Khổ tận cam lai – Tiền tài tấn tới

Trải qua tháng 6 âm lịch chịu ảnh hưởng của cục diện Trực Thái Tuế đầy áp lực, người tuổi Sửu sẽ là con giáp chính thức bước vào thời kỳ tài lộc bùng nổ mạnh mẽ với nhiều tin vui từ giờ đến cuối năm.



(Ảnh minh họa)



Khi vận khí chuyển dịch, cát tinh chủ về cung tài lộc vây quanh giúp bản mệnh đón nhận cơn mưa tiền tài. Mọi rắc rối, nghẽn dòng tiền bạc trước đó đều được khai thông một cách thần kỳ và nhanh chóng. Cơ hội làm giàu liên tục gõ cửa giúp người tuổi này tích lũy được những khoản tài sản vô cùng giá trị.

Có thể nói, bản mệnh càng chăm chỉ, nỗ lực thì dòng tiền đổ về túi lại càng dồi dào và không có dấu hiệu dừng lại. Các khoản đầu tư bất động sản hoặc kinh doanh lớn bắt đầu sinh lời vượt qua cả sự mong đợi ban đầu.

Tài sản của người tuổi Sửu từ đây cứ mỗi ngày một nhiều thêm, giúp bạn củng cố vững chắc nền tảng tài chính. Con giáp này hoàn toàn có thể tự hào về sự kiên cường của mình vì phần thưởng phía trước là hoàn toàn xứng đáng.

Con giáp tuổi Tuất: Qua cơn bĩ cực – Đến hồi thái lai

Người tuổi Tuất sau khi vượt qua tháng Hình Thái Tuế đầy rẫy tiểu nhân quấy phá cũng sẽ lập tức trở thành con giáp đổi vận phát tài, càng về cuối năm càng giàu có, sung túc.



(Ảnh minh họa)

Cát khí hanh thông giúp bản mệnh quét sạch mọi vận hạn, mở ra con đường quan lộ và tài lộc thênh thang. Thần Tài sát cánh hộ mệnh khiến cho việc kiếm tiền của con giáp này trở nên dễ dàng, thuận lợi hơn bao giờ hết. Những dự án bị đóng băng trước đây nay bỗng nhiên hoạt động trở lại và mang về nguồn lợi nhuận khổng lồ.

Doanh thu từ công việc chính lẫn các nghề tay trái đồng loạt tăng vọt khiến tiền bạc đổ về túi tuổi Tuất như nước tràn bờ. Con giáp này luôn có mắt nhìn tinh tường nên dễ dàng chộp lấy những cơ hội đầu tư mang tính chiến lược và sinh lời dài hạn. Tài sản tích lẫy của bạn tăng trưởng theo cấp số nhân mỗi ngày, đảm bảo cho một cuộc sống nhung lụa, phú quý. Giai đoạn hoàng kim này chính là lúc con giáp tuổi Tuất khẳng định vị thế và tận hưởng thành quả lao động ngọt ngào của mình.



Con giáp tuổi Tý: Vận hạn lùi xa – Kho vàng rộng mở

Sau tháng 6 âm lịch vướng cục diện Tương Hại khiến tài chính hao hụt, tuổi Tý cũng sẽ là con giáp đón chào một chương mới đầy cát lộc từ tháng 7 âm trở đi. Càng nỗ lực, tuổi Tý sẽ càng tiến gần hơn đến mục tiêu trong sự nghiệp của mình.



(Ảnh minh họa)

Sự chuyển mình của tinh tú giúp bản mệnh kích hoạt mạnh mẽ kho tài sản đang bị kìm hãm bấy lâu nay. Được quý nhân Tam Hợp nâng đỡ, con giáp này đi đến đâu cũng thấy cơ hội kiếm tiền và làm giàu hiện hữu.

Bản mệnh không còn phải lo lắng về gánh nặng cơm áo gạo tiền khi các nguồn thu nhập liên tục đổ về tài khoản. Những quyết định đầu tư táo bạo của con giáp này trong giai đoạn mới đều mang lại kết quả thắng lợi vang dội. Càng về cuối năm, vận trình tài lộc của tuổi Tý càng hanh thông, của cải chất cao như núi, tiền đẻ ra tiền. Bạn biết cách quản lý tài chính thông minh nên dòng tiền luân chuyển đều đặn và không bao giờ bị cạn kiệt. Đây chính là thời điểm thiên thời địa lợi nhân hòa để con giáp tuổi Tý vươn lên trở thành đại gia đại phú.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

