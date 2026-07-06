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Lời khai của kẻ giở trò đồi bại, sát hại người phụ nữ thiểu năng trong nghĩa trang

Nam An
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Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố, bắt tạm giam Hoàng Phước Tuấn để điều tra hành vi hiếp dâm và sát hại người phụ nữ khiếm khuyết trí tuệ.

Ngày 6/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Hoàng Phước Tuấn (26 tuổi, trú tại xã Ea Na) để điều tra về 2 hành vi “Giết người” và “Hiếp dâm”.

Nạn nhân là chị V.T.L (40 tuổi, trú tại xã Ea Na), bị khiếm khuyết về trí tuệ.

Nghi phạm Hoàng Phước Tuấn (26 tuổi, trú tại xã Ea Na)

Trước đó, sáng 12/6, người dân phát hiện chị L. tử vong trong nghĩa trang thôn Đoàn Kết, xã Ea Na, nên trình báo cơ quan chức năng.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để tổ chức điều tra, truy bắt đối tượng gây án.

Quá trình khám nghiệm, lực lượng công an xác định đây là một vụ án mạng. Đến trưa cùng ngày, cơ quan điều tra đã làm rõ và bắt được nghi phạm gây án là Hoàng Phước Tuấn.

Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai nhận đã nhiều lần thực hiện hành vi xâm hại tình dục đối với chị L. Tối 11/6, Tuấn tiếp tục dụ nạn nhân vào nghĩa trang ở thôn Đoàn Kết để quan hệ tình dục. Tuy nhiên, trong lúc ép buộc chị L. Tuấn bị nạn nhân phản kháng, cắn vào hạ bộ.

Ngay lập tức, Tuấn đã đánh đập, dùng tay xô mạnh khiến nạn nhân đập đầu vào thành bia mộ, dẫn đến tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Tuấn thản nhiên bỏ mặc nạn nhân rồi đi về.

Ngoài ra, Tuấn còn khai nhận bản thân có 1 tiền án về tội "Hiếp dâm". Sau khi chấp hành xong án phạt tù và trở về địa phương sinh sống, đối tượng phát hiện chị L. bị khiếm khuyết trí tuệ nên đã dụ dỗ để thực hiện hành vi đồi bại.

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