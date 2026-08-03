Lời khai của nghi phạm người Việt sát hại cụ bà 91 tuổi ở Nhật

Liên quan vụ thi thể một cụ bà 91 tuổi được phát hiện trong khu rừng tại tỉnh Saitama (Nhật Bản), nghi phạm là người đàn ông 33 tuổi mang quốc tịch Việt Nam được cho là đã khai với cơ quan điều tra rằng mình đột nhập vào nhà để tìm thức ăn vì quá đói, nhưng sau khi chạm mặt nạn nhân đã ra tay sát hại.

Liên quan vụ thi thể một cụ bà 91 tuổi được phát hiện trong khu rừng tại tỉnh Saitama (Nhật Bản), nghi phạm là người đàn ông 33 tuổi mang quốc tịch Việt Nam đã khai với cơ quan điều tra rằng mình đột nhập vào nhà nạn nhân để trộm thức ăn vì quá đói. Khi cụ bà trở về và bắt gặp, người này đã ra tay sát hại.

Theo tờ Asahi, nguồn tin từ cơ quan điều tra được công bố ngày 2/8, nghi phạm hiện bị bắt giữ với cáo buộc xâm nhập trái phép nơi ở. Trong quá trình lấy lời khai, người này khai: "Tôi quá đói nên đột nhập vào nhà để lấy thức ăn. Khi người phụ nữ về nhà và bắt gặp, tôi đã giết bà ấy".

Cảnh sát tỉnh Saitama nhận định nghi phạm có thể đã đột nhập với mục đích trộm cắp, sau đó sát hại chủ nhà khi bị phát hiện và đang tiếp tục điều tra theo hướng này.

Hiên trường xảy ra sự việc (Ảnh: FNN)

Lực lượng chức năng đang tiếp tục tiến hành điều tra, làm rõ sự việc (Ảnh: FNN)

Nạn nhân được xác định là bà Kinuko Maruyama (91 tuổi), sống một mình trong căn nhà riêng tại thành phố Iruma, tỉnh Saitama. Khoảng 20h50 ngày 1/8, thi thể bà được tìm thấy trong một khu rừng thuộc thành phố Hanno. Theo các nguồn tin điều tra, trên thi thể không có nhiều dấu vết thương tích rõ ràng và thi thể được quấn trong một tấm chăn.

Vụ việc được phát hiện sau khi con trai cả của bà Maruyama trình báo cảnh sát vào ngày 31/7 về việc mẹ mình mất tích. Trong quá trình điều tra, cảnh sát xác định được nghi phạm và bắt giữ người này khi đang xâm nhập vào khuôn viên một căn nhà dân ở thành phố Fujimi trong lúc bỏ trốn.

Quá trình thẩm vấn, nghi phạm được cho là đã thừa nhận việc đột nhập vào ngôi nhà được xác định là của bà Maruyama để trộm thức ăn, đồng thời ám chỉ bản thân là người sát hại nạn nhân và phi tang thi thể.

Một người phụ nữ ngoài 50 tuổi sống gần nhà nạn nhân cho biết bà Maruyama là người hiền lành, tốt bụng. "Khi còn nhỏ, tôi từng được bà cho bánh kẹo. Sau khi nghe thông báo tìm người mất tích qua hệ thống phát thanh, tôi chỉ mong bà sớm được tìm thấy. Không ngờ mọi chuyện lại kết thúc đau lòng như thế này", người hàng xóm chia sẻ.

Cảnh sát tỉnh Saitama hiện tiếp tục điều tra để làm rõ toàn bộ diễn biến vụ án cũng như động cơ gây án của nghi phạm.

Nguồn: TBS news, Asahi