Lợi ích sức khỏe tuyệt vời của đi xe đạp

Giúp giảm cân

Khi nói đến giảm cân là “lượng calo ra vượt quá lượng calo vào”. Vì vậy, bạn cần đốt cháy nhiều calo hơn mức tiêu thụ để giảm cân. Đạp xe đốt cháy calo: từ 400 đến 1000 một giờ, tùy thuộc vào cường độ và trọng lượng của người lái.

Lượng thời gian bạn dành để đốt cháy calo sẽ bị ảnh hưởng bởi mức độ bạn tận hưởng, hoạt động bạn đã chọn.

Xây dựng cơ bắp

Đạp xe không chỉ đốt cháy chất béo mà còn xây dựng cơ bắp - đặc biệt là xung quanh cơ mông, gân kheo, cơ mông và bắp chân.

Nửa giờ đi xe đến nơi làm việc sẽ đốt cháy từ 200 đến 500 calo. Nếu bạn thực sự nghiêm túc về việc đốt cháy chất béo, bạn có thể nhịn ăn sáng, nhưng đó chủ yếu là thói quen dành riêng cho những người thích ăn kiêng nhất.

Sức khỏe cho phổi tốt hơn

Một nghiên cứu gần đây cho thấy những người đi xe đạp thực sự tiếp xúc với ít khói nguy hiểm hơn những người đi ô tô. Một nghiên cứu của Đại học Kings London và Hội đồng Camden cho thấy các thiết bị phát hiện ô nhiễm không khí được trang bị cho người lái xe, người sử dụng xe buýt, người đi bộ và người đi xe đạp trên tuyến đường đông đúc qua trung tâm Luân Đôn (Anh) ghi nhận: Người lái xe bị ô nhiễm cao hơn 5 lần so với người đi xe đạp, cũng như gấp 3 lần so với người đi bộ và gấp 2 lần rưỡi so với người sử dụng xe buýt.

Giảm nguy cơ mắc bệnh tim và ung thư

Đạp xe làm tăng nhịp tim của bạn và giúp máu bơm quanh cơ thể, đốt cháy calo, hạn chế khả năng bạn bị thừa cân. Do đó, đây là một trong số các hình thức tập thể dục được tổ chức Dịch vụ Y tế quốc gia Anh (NHS) khuyến nghị là những việc làm lành mạnh để giảm nguy cơ phát triển các bệnh nghiêm trọng như bệnh tim và ung thư. Bằng chứng mới đã được đưa ra dưới dạng một nghiên cứu do Đại học Glasgow thực hiện vào đầu năm 2020. Các nhà khoa học đã nghiên cứu hơn 260.000 người trong suốt 5 năm - và phát hiện ra rằng đạp xe đi làm có thể giảm một nửa nguy cơ mắc bệnh tim hoặc ung thư của người đi xe đạp..

Tiến sĩ Jason Gill thuộc Viện Khoa học y tế và Tim mạch nhận xét: “Đạp xe toàn bộ hoặc một phần quãng đường đi làm có liên quan đến việc giảm đáng kể nguy cơ dẫn đến các kết quả có hại cho sức khỏe.”

Tác động thấp

Khi các nhà khoa học so sánh các nhóm người tập thể dục - người chạy đường dài và người đi xe đạp, họ nhận thấy những người chạy bộ bị tổn thương cơ nhiều hơn 133-144%, viêm và DOMS cao hơn 87%. Mặc dù đạp xe ít có khả năng dẫn đến chấn thương do áp lực vì vậy rất kinh tế để tập luyện. Việc thiếu áp lực cũng có nghĩa đạp xe không giúp tăng mật độ xương nhiều như các môn thể thao khác.

Tiết kiệm thời gian

Lên xe, ngồi tham gia giao thông, xếp hàng vào bãi đậu xe, đậu xe, trả tiền đậu xe, đến nơi. Đi bộ đến bến xe buýt, đợi xe buýt, phàn nàn về việc xe buýt đến muộn, lên xe buýt (trả tiền), quan sát khi bạn đi vòng quanh các ngôi nhà, đến nơi, cách điểm đến của bạn khoảng nửa dặm.

Đi xe đạp bạn sẽ tiết kiệm xăng hoặc tiền mặt so với khi sử dụng phương tiện công cộng cũng như thời gian.

Cải thiện kỹ năng điều hướng

Trong thế giới của thiết bị định vị trên ô tô và bản đồ của Google, đôi khi không có nhiều động lực để làm sắc nét khả năng định hướng tự nhiên của bạn thì việc ra ngoài và khám phá các làn đường có thể cung cấp bài tập cần thiết cho khả năng lập bản đồ bên trong của bạn.

Có một giấc ngủ ngon hơn

Nên giảm bớt lo lắng bằng cách tập thể dục, giúp tăng khả năng ngủ ngon

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Georgia đã nghiên cứu nam giới và phụ nữ từ 20 đến 85 tuổi trong khoảng thời gian 35 năm, phát hiện sự sụt giảm thể lực 2% đối với nam giới và 4% đối với phụ nữ dẫn đến các vấn đề về giấc ngủ. Tiến sĩ Rodney Dishman- một trong những tác giả chính, nhận xét: “Sự suy giảm mạnh nhất về sức khỏe tim mạch xảy ra ở độ tuổi từ 40 đến 60. Đây cũng là lúc các vấn đề về thời lượng và chất lượng giấc ngủ được nâng cao.”

Các nhà khoa học cho rằng nên giảm bớt lo lắng bằng cách tập thể dục sẽ giúp tăng khả năng ngủ ngon. Tập thể dục cũng chống lại sự tăng cân theo tuổi tác, đây là một nguyên nhân khác gây rối loạn chức năng giấc ngủ.

Tăng cường trí não

Một nghiên cứu năm 2013 cho thấy, khi tập thể dục, lưu lượng máu trong não của người đi xe đạp tăng 28% và lên đến 70% ở các khu vực cụ thể. Không chỉ vậy, sau khi tập thể dục, ở một số khu vực, lưu lượng máu vẫn tăng 40% ngay cả sau khi tập thể dục. Nghiên cứu kết luận rằng chúng ta nên đạp xe trong 45-60 phút, ở mức 75-85% dự trữ nhịp tim tối đa (nhịp tim tối đa trừ nhịp tim khi nghỉ ngơi) bốn lần một tuần.

Cải thiện nhận thức về không gian



Đạp xe không chỉ là để tăng nhịp tim. Có những yếu tố kỹ thuật - leo dốc, đổ đèo và vào cua đều dagiúp bạn sử dụng trọng lượng cơ thể đưa chiếc xe đạp đến nơi bạn muốn. Các kỹ năng quản lý các yếu tố kỹ thuật này mang lại cho bạn sự tự tin đáng kể, đặc biệt khi bạn bắt đầu cảm nhận được sự cải thiện.

Kết nối với cộng đồng

Đi xe đạp là một môn thể thao vô cùng hòa đồng. Đạp xe cùng câu lạc bộ đạp xe vào những ngày cuối tuần. Tham gia câu lạc bộ hoặc nhóm đi xe đạp là một cách tuyệt vời để phát triển vòng kết nối xã hội của bạn. Nếu bạn là người mới tập đi xe đạp, bạn có thể sẽ tìm thấy tất cả các lời khuyên về bảo trì xe và các kĩ năng.