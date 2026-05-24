Lợi ích khi trồng cây ngũ gia bì

Giữa nhịp sống đô thị ngày càng chật chội và thiếu mảng xanh, nhiều người bắt đầu có xu hướng đưa cây cảnh vào không gian sống để tạo cảm giác thư giãn, dễ chịu hơn. Trong số những cây nội thất được ưa chuộng hiện nay, ngũ gia bì được đánh giá cao nhờ vẻ ngoài xanh mướt, dễ chăm sóc và phù hợp với nhiều kiểu nhà ở. Không chỉ giúp làm đẹp không gian, loại cây này còn gắn với nhiều ý nghĩa phong thủy tích cực và mang lại không ít lợi ích thiết thực trong sinh hoạt hằng ngày.

1. Giúp không gian sống xanh mát và dễ chịu hơn

Một trong những lợi ích dễ nhận thấy nhất của ngũ gia bì là khả năng tạo cảm giác thư giãn cho không gian sống. Lá cây xanh quanh năm, tán lá gọn gàng, không quá rậm nhưng đủ để tạo điểm nhấn tự nhiên cho phòng khách, bàn làm việc hoặc ban công. Màu xanh của cây có tác dụng giúp mắt thư giãn sau thời gian dài nhìn màn hình điện thoại, máy tính. Với những căn hộ ít cây xanh hoặc thiếu ánh sáng tự nhiên, đặt một chậu ngũ gia bì sẽ giúp không gian bớt khô cứng, tạo cảm giác gần gũi và dễ chịu hơn. Ngoài ra, cây còn phù hợp với nhiều phong cách nội thất từ tối giản, hiện đại đến kiểu nhà truyền thống.

2. Có khả năng hỗ trợ thanh lọc không khí

Ngũ gia bì được nhiều người lựa chọn vì có khả năng góp phần cải thiện chất lượng không khí trong nhà. Tán lá xanh giúp hấp thụ bụi mịn ở mức nhất định, đồng thời hỗ trợ tạo độ ẩm tự nhiên cho không gian kín dùng điều hòa thường xuyên. Một số nghiên cứu về cây xanh nội thất cho thấy nhiều loại cây có khả năng hấp thụ hợp chất hữu cơ bay hơi phát sinh từ sơn tường, đồ nội thất hoặc thiết bị điện tử. Dù không thể thay thế máy lọc không khí, việc trồng cây trong nhà vẫn giúp môi trường sống trở nên dễ chịu hơn. Đặc biệt, ngũ gia bì có mùi thơm nhẹ đặc trưng ở phần lá và thân, giúp nhiều người cảm thấy thư giãn khi đặt gần khu vực làm việc hoặc nghỉ ngơi.

3. Dễ trồng, ít tốn công chăm sóc

Đây là ưu điểm khiến ngũ gia bì được nhiều người bận rộn yêu thích. Cây có sức sống khá tốt, không cần chăm sóc quá cầu kỳ vẫn phát triển ổn định. Ngũ gia bì có thể sống trong môi trường ánh sáng gián tiếp, phù hợp với nhà phố hoặc căn hộ không có quá nhiều nắng. Chỉ cần đặt cây ở nơi thông thoáng, có ánh sáng nhẹ vài giờ mỗi ngày là cây đã có thể phát triển xanh tốt. Việc tưới nước cũng không quá phức tạp. Thông thường chỉ nên tưới khi mặt đất bắt đầu khô, tránh tưới quá nhiều khiến rễ bị úng.

4. Được xem là cây phong thủy mang ý nghĩa tích cực

Trong phong thủy, ngũ gia bì thường tượng trưng cho sự ổn định, gắn kết và tài lộc. Tên gọi của cây gắn với ý nghĩa hòa thuận giữa các thành viên trong gia đình, giúp giữ gìn sự cân bằng trong cuộc sống. Nhiều người tin rằng đặt ngũ gia bì ở phòng khách, bàn làm việc hoặc gần cửa ra vào có thể giúp thu hút năng lượng tích cực, hỗ trợ công việc thuận lợi hơn. Đây cũng là lý do loại cây này thường được chọn làm quà tặng tân gia hoặc khai trương.

5. Có thể hỗ trợ hạn chế côn trùng

Một điểm thú vị của ngũ gia bì là phần lá có tinh dầu nhẹ đặc trưng. Dân gian cho rằng mùi hương này có thể giúp hạn chế muỗi hoặc một số loại côn trùng nhỏ xuất hiện trong nhà. Dù hiệu quả không mạnh như các sản phẩm chuyên dụng, nhưng việc đặt vài chậu cây xanh trong nhà vẫn là cách tự nhiên giúp không gian bớt bí bách và dễ chịu hơn. Với những gia đình thích giải pháp thân thiện môi trường, đây là ưu điểm đáng chú ý. Để cây phát huy tốt hơn hiệu quả này, nên giữ lá sạch bụi và đặt ở nơi thoáng khí.

Một vài lưu ý khi trồng ngũ gia bì

Để cây phát triển khỏe mạnh, nên chú ý:

- Không tưới quá nhiều nước

- Tránh đặt cây dưới nắng gắt liên tục

- Lau lá định kỳ để cây quang hợp tốt hơn

- Nếu trồng trong nhà lâu ngày, nên cho cây ra nơi có ánh sáng tự nhiên nhẹ vài ngày mỗi tuần