HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Lời giải thích của nam thanh niên đá chết chú chó rồi bỏ vào thùng rác ở Hải Phòng

Lam Giang (Tổng hợp)
|

Chủ nhân chú chó cho biết, giữa chị và nam thanh niên không có mâu thuẫn nên không hiểu sao anh ta lại có hành động như vậy.

Vụ việc nam thanh niên đá chết chú chó nhỏ đang chạy ở hàng lang chung cư, sau đó bỏ vào thùng rác đã khiến dư luận vô cùng bức xúc. Được biết, sự việc xảy ra tại một chung cư ở phường Lê Chân, TP Hải Phòng.

Chia sẻ trên báo Dân trí, chị A. cho biết chú chó của mình là giống Poodle, tên gọi ở nhà là Su. Chị nuôi chú chó vào thời điểm bản thân đang gặp vấn đề về tâm lý. Nhờ có sự đồng hành của Su mà chị đã cân bằng lại cuộc sống. Vì vậy, sự ra đi đột ngột của chú chó nhỏ khiến chủ nhân rất sốc.

Chị A. kể thêm, sau khi liên hệ được với nam thanh niên trong video, chị có hỏi lý do vì sao lại làm như vậy thì người này chỉ nói rằng “hành động đá con vậy không vì chủ đích gì”. Chị cũng cho biết giữa chị và nam thanh niên chưa từng xảy ra mâu thuẫn nên không hiểu sao anh ta lại có hành động như vậy.

Lời giải thích của nam thanh niên đá chết chú chó rồi bỏ vào thùng rác ở Hải Phòng - Ảnh 1.

Nam thanh niên đá chết chú chó rồi đem bỏ vào thùng rác chung cư. (Ảnh: Cắt từ clip)

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại diễn biến sự việc. Trong clip cho thấy, vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 17/6, chú chó đang chạy chơi ở hành lang. Bất ngờ, nam thanh niên đi về, nhìn thấy chú chó liền tung một cú đá mạnh khiến chú chó nằm bất động.

Nam thanh niên đứng nhìn một lát, quan sát xung quanh, đi lại quanh khu vực hành lang rồi sau đó đem chú chó đi ra chỗ khuất camera.

Kể trên Tri thức - Znews, anh T.L., bạn của chủ nhân chú chó và cũng là người đăng tải đoạn clip lên mạng xã hội cho biết, thời điểm xảy ra sự việc, chú chó được dắt xuống khu vực chung cư để đi dạo và đi vệ sinh. Theo thói quen thường ngày, chú chó sẽ tự chạy về phía căn hộ trước, còn chủ nuôi lên sau ít phút.

Tuy nhiên, khi trở về, gia đình không thấy cún cưng đâu nên đã đi tìm kiếm tại nhiều khu vực trong tòa nhà nhưng không có kết quả. Đến khi trích xuất camera an ninh thì rất sốc khi phát hiện sự việc. Chú chó sau đó được tìm thấy trong thùng rác của chung cư và đã được chủ nhân đưa đi chôn cất.

Vụ yêu cầu cụ bà gần 100 tuổi lên phường làm thủ tục hành chính ở Hà Nội: Cán bộ xin lỗi, gia đình nói gì?
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

chú chó

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Nghẹt thở giây phút ập vào 'Trung tâm lừa đảo' trong nhà nghỉ Bảo Ly, gần 90 người tra tay vào còng

Nghẹt thở giây phút ập vào 'Trung tâm lừa đảo' trong nhà nghỉ Bảo Ly, gần 90 người tra tay vào còng

01:23
34 Chủ tịch, Giám đốc của 27 công ty bị gọi tên trong đại án 2.700 tỷ đồng, người dân kiểm tra ngay

34 Chủ tịch, Giám đốc của 27 công ty bị gọi tên trong đại án 2.700 tỷ đồng, người dân kiểm tra ngay

01:49
Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

01:01
Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

01:39
Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

01:03
Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

00:59
Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

01:14
MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại