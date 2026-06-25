Lời giải thích của nam thanh niên đá chết chú chó rồi bỏ vào thùng rác ở Hải Phòng

Chủ nhân chú chó cho biết, giữa chị và nam thanh niên không có mâu thuẫn nên không hiểu sao anh ta lại có hành động như vậy.

Vụ việc nam thanh niên đá chết chú chó nhỏ đang chạy ở hàng lang chung cư, sau đó bỏ vào thùng rác đã khiến dư luận vô cùng bức xúc. Được biết, sự việc xảy ra tại một chung cư ở phường Lê Chân, TP Hải Phòng.

Chia sẻ trên báo Dân trí, chị A. cho biết chú chó của mình là giống Poodle, tên gọi ở nhà là Su. Chị nuôi chú chó vào thời điểm bản thân đang gặp vấn đề về tâm lý. Nhờ có sự đồng hành của Su mà chị đã cân bằng lại cuộc sống. Vì vậy, sự ra đi đột ngột của chú chó nhỏ khiến chủ nhân rất sốc.

Chị A. kể thêm, sau khi liên hệ được với nam thanh niên trong video, chị có hỏi lý do vì sao lại làm như vậy thì người này chỉ nói rằng “hành động đá con vậy không vì chủ đích gì”. Chị cũng cho biết giữa chị và nam thanh niên chưa từng xảy ra mâu thuẫn nên không hiểu sao anh ta lại có hành động như vậy.

Nam thanh niên đá chết chú chó rồi đem bỏ vào thùng rác chung cư. (Ảnh: Cắt từ clip)

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại diễn biến sự việc. Trong clip cho thấy, vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 17/6, chú chó đang chạy chơi ở hành lang. Bất ngờ, nam thanh niên đi về, nhìn thấy chú chó liền tung một cú đá mạnh khiến chú chó nằm bất động.

Nam thanh niên đứng nhìn một lát, quan sát xung quanh, đi lại quanh khu vực hành lang rồi sau đó đem chú chó đi ra chỗ khuất camera.

Kể trên Tri thức - Znews, anh T.L., bạn của chủ nhân chú chó và cũng là người đăng tải đoạn clip lên mạng xã hội cho biết, thời điểm xảy ra sự việc, chú chó được dắt xuống khu vực chung cư để đi dạo và đi vệ sinh. Theo thói quen thường ngày, chú chó sẽ tự chạy về phía căn hộ trước, còn chủ nuôi lên sau ít phút.

Tuy nhiên, khi trở về, gia đình không thấy cún cưng đâu nên đã đi tìm kiếm tại nhiều khu vực trong tòa nhà nhưng không có kết quả. Đến khi trích xuất camera an ninh thì rất sốc khi phát hiện sự việc. Chú chó sau đó được tìm thấy trong thùng rác của chung cư và đã được chủ nhân đưa đi chôn cất.