Lời cảm ơn đặc biệt và hành trình 15 năm “giữ ánh sáng” cộng đồng của Bệnh viện Mắt Quốc tế DND

Trong tập podcast Human Voice thuộc khuôn khổ giải thưởng Human Act Prize 2025, bác sĩ Đặng Thị Như Quỳnh, Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt Quốc tế DND, đã kể lại một kỷ niệm trong chuyến phẫu thuật nhân đạo đầu tiên của Bệnh viện tại tỉnh Yên Bái (cũ) vào năm 2011.

Mặc dù quãng đường đi lại hết sức khó khăn, thời tiết không ủng hộ, nhưng trong chuyến phẫu thuật đó, có 120 đồng bào là người cao tuổi đã được mổ thay thủy tinh thể. Sau khi thị lực được cải thiện, một cụ ông bất ngờ quỳ xuống trước bàn khám và nói: "Chúng tôi xin cảm ơn Đảng và cảm ơn Chính phủ".

"Dù lúc đó tôi chưa được kết nạp Đảng nhưng câu nói của cụ đã làm cho tôi cảm thấy rất tự hào. Đó cũng là điều khiến cho chúng tôi nhận ra con đường mình đang đi là đúng đắn và mình phải tiếp tục phấn đấu", bác sĩ Quỳnh chia sẻ.

Bác sĩ Đặng Thị Như Quỳnh, Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt Quốc tế DND (Ảnh: Human Voice).

Từ đó, các chương trình khám và phẫu thuật mắt cộng đồng của Bệnh viện Mắt Quốc tế DND tiếp tục được duy trì, sau này phát triển thành dự án "Mắt Sáng Cộng Đồng".

Mang nguồn lực tốt nhất để đi làm thiện nguyện

Một điểm đáng chú ý trong cách triển khai dự án "Mắt Sáng Cộng Đồng" là quan điểm: đã làm nhân đạo thì phải mang theo những nguồn lực tốt nhất.

Trong các chuyến đi khám và mổ mắt tại địa phương, đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm của bệnh viện thường trực tiếp tham gia phẫu thuật thay vì chỉ giao lại cho đội ngũ trẻ. Những kỹ thuật hiện đại nhất cũng được mang tới.

Bệnh viện Mắt Quốc tế DND được biết đến là đơn vị luôn tiên phong đầu tư, bỏ ra nguồn lực rất lớn để cập nhật những công nghệ nhãn khoa tiên tiến nhất thế giới, đồng thời đào tạo đội ngũ bác sĩ làm chủ các thiết bị mới. Nhờ vậy, ngay từ năm 2011, các bác sĩ tại Bệnh viện đã thực hiện thành công kỹ thuật mổ đục thủy tinh thể với đường mổ chỉ khoảng 2.2 mm.

Những thiết bị y tế tân tiến luôn theo chân các y bác sĩ Bệnh viện Mắt Quốc tế DND trên mọi nẻo đường thiện nguyện (Ảnh: Bệnh viện Mắt Quốc tế DND).

Trong lĩnh vực phẫu thuật khúc xạ, các kỹ thuật mới như SMILE Pro giúp rút ngắn đáng kể thời gian phẫu thuật, từ 23 giây xuống còn 10 giây, góp phần tăng độ chính xác và giảm thời gian can thiệp.

Sau hơn một thập kỷ, dự án "Mắt Sáng Cộng Đồng" đã có được những con số đáng tự hào: hơn 6.000 chương trình khám, mang lại hơn 2 triệu lượt khám - tư vấn miễn phí và thực hiện hơn 5.000 ca phẫu thuật thay thủy tinh thể, giúp nhiều bệnh nhân tìm lại ánh sáng.

Ba triệu trẻ em - con số khiến các bác sĩ trăn trở

Cũng trong podcast, bác sĩ Quỳnh chia sẻ hiện nay, Việt Nam có hơn 3 triệu trẻ em đang gặp tình trạng suy giảm thị lực, trong đó gần 2 triệu em có tật khúc xạ nhưng chưa được chỉnh kính đầy đủ. Đặc biệt, nhiều trường hợp chỉ được phát hiện khi thị lực đã giảm đáng kể.

Chị nhắc tới một ca bệnh mà chị nhớ mãi. Đó là một bé gái lớp 3 được phát hiện thị lực rất kém trong một buổi khám sàng lọc học đường. Khi đưa đến bệnh viện kiểm tra, các bác sĩ phát hiện em bị tăng nhãn áp nặng do gia đình tự ý sử dụng thuốc nhỏ mắt chứa corticoid cho con trong thời gian dài.

Bác sĩ Quỳnh xúc động chia sẻ về ca bệnh (Ảnh: Human Voice).

Hậu quả là dây thần kinh thị giác đã bị tổn thương nghiêm trọng và thị lực không thể phục hồi hoàn toàn. Câu chuyện này cho thấy chăm sóc mắt không chỉ là vấn đề điều trị mà còn là câu chuyện về nhận thức và phòng ngừa.

Dự án "Mắt Sáng Cộng Đồng" cũng dành nhiều sự chú ý cho nhóm trẻ em. Các chương trình khám sàng lọc thị lực đã được triển khai tại nhiều trường học, giúp hơn 1 triệu học sinh được kiểm tra mắt và phát hiện sớm các vấn đề về thị lực.

Động lực để hành trình tiếp tục

Bác sĩ Quỳnh chia sẻ về những lời cảm ơn đặc biệt (Ảnh: Human Voice)

Sau nhiều năm đồng hành cùng dự án "Mắt Sáng Cộng Đồng", bác sĩ Quỳnh cho biết những lời cảm ơn giản dị là động lực để chị và các đồng nghiệp tiếp tục hành trình vì cộng đồng. Một bệnh nhân 90 tuổi từng gửi thư cho các bác sĩ của Bệnh viện Mắt Quốc tế DND. Trong thư có viết: "Giờ tôi có thể nhìn thấy lại đồng quê, mây trời, trăng sao như thời trai trẻ".

"Có thể với chúng tôi đó chỉ là một ca mổ, nhưng với người bệnh, đó là một sự thay đổi rất lớn trong cuộc sống", bác sĩ Quỳnh nói.

Có lẽ cũng vì thế mà sau nhiều năm, hình ảnh cụ già quỳ xuống để nói lời cảm ơn trong chuyến đi năm ấy vẫn được nhiều bác sĩ của bệnh viện nhắc lại, không phải như một câu chuyện đặc biệt, mà như một lời nhắc nhở giản dị về lý do khiến họ tiếp tục hành trình giữ ánh sáng cho cộng đồng.