Lốc xoáy gần như "xoá sổ" thị trấn ở Brazil: 6 người chết, 437 người bị thương, 1000 dân sơ tán

Phạm Trang |

Theo Hệ thống Khí tượng và Giám sát Môi trường Paraná, tốc độ gió của cơn lốc xoáy đạt 180-250 km/h.

Một cơn lốc xoáy kèm gió mạnh và mưa lớn đã quét qua bang Paraná, miền Nam Brazil, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng, 437 người bị thương và khoảng 1.000 người phải sơ tán, chính quyền bang cho biết ngày 8/11 (giờ địa phương).

Ảnh: AFP

Thị trấn Rio Bonito do Iguaçu là khu vực chịu thiệt hại nặng nhất vào tối 7/11. Hơn một nửa diện tích đô thị bị sập mái nhà, cùng nhiều công trình khác hư hỏng nặng, theo cơ quan bảo vệ dân sự bang. Các tuyến đường bị tắc, hệ thống điện hư hỏng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân. Thành phố lân cận Guarapuava cũng bị tác động bởi thời tiết cực đoan.

Theo Hệ thống Khí tượng và Giám sát Môi trường Paraná, tốc độ gió của cơn lốc xoáy đạt 180-250 km/h.

Thị trấn Rio Bonito do Iguacu nhìn từ trên cao sau trận lốc xoáy ngày 7/11. Ảnh: AFP

Brazil

lốc xoáy

