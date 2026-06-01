Loạt hãng xe lên tiếng về độ tương thích với xăng E10

Ngày mai 1/6 , xăng E10 chính thức được bán đại trà trên toàn quốc.

Trên website chính thức, Mitsubishi Việt Nam (MMV) cho biết, các dòng xe trang bị động cơ phun xăng điện tử (MPI/EFI) phân phối tại Việt Nam, được sản xuất từ năm 1997 đến nay đều tương thích xăng E10. MMV khuyến cáo trường hợp xe ít sử dụng trong thời gian dài, cần bảo quản nhiên liệu trong bình để tránh hiện tượng tách nước.

Yamaha Việt Nam cũng cho biết, toàn bộ dòng xe máy trang bị hệ thống phun xăng điện tử (FI) của hãng đều tương thích với xăng sinh học E10 và không phải thay đổi về kỹ thuật.

Hãng khuyến nghị khách hàng có thể kiểm tra ký hiệu FI trên tem xe hoặc cụm đồng hồ để xác định liệu mẫu xe Yamaha đang dùng có phải là loại sử dụng hệ thống FI hay không.

Tương tự, Suzuki khẳng định toàn bộ sản phẩm ôtô và xe máy đang bán tại Việt Nam tương thích với xăng sinh học E10 và không phải thay đổi kỹ thuật. Với xe máy, hãng hiện có 2 mẫu côn tay là Satria F150 và V-Strom 250SX, trong khi ở nhóm ô tô du lịch có Jimny cùng loạt xe hybrid gồm Fronx, Swift và XL7 Hybrid.

Với các mẫu xe đã dừng bán, Suzuki khuyến nghị khách hàng xem thêm hướng dẫn sử dụng kèm theo xe để kiểm tra khả năng tương thích với xăng E10.

Trước đó, Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) đã yêu cầu Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) và Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) rà soát hệ thống động cơ, cụm phun nhiên liệu và đánh giá mức độ tương thích của các phương tiện.

VAMA đã chính thức khẳng định các mẫu xe đang sản xuất ở thời điểm hiện tại đều hoàn toàn tương thích với xăng E10.

VAMM khẳng định toàn bộ các đời xe cơ bản của Honda, Yamaha, Piaggio và SYM đều có thể dùng xăng E10 mà không cần cải tạo kỹ thuật.

Tuy nhiên, hiệp hội khuyến cáo xe dùng công nghệ phun xăng điện tử (FI), dù thiết kế đã hoàn toàn phù hợp với E10, người dùng vẫn cần theo dõi các dấu hiệu nếu có. Do đặc tính tẩy rửa mạnh, xăng E10 có thể làm các cặn bám cũ trong hệ thống nhiên liệu bong ra, gây tắc lọc xăng hoặc kim phun. Nếu xe có hiện tượng khó nổ hoặc hụt hơi, giảm công suất, khách hàng nên đưa xe đến cơ sở bảo dưỡng để xử lý.

Với xe dùng bộ chế hòa khí (xe số đời cũ), do thiết kế của mỗi hãng có sự khác biệt, VAMM khuyến nghị chủ phương tiện nên liên hệ trực tiếp với các kênh chăm sóc khách hàng hoặc đại lý để được tư vấn chính xác nhất.

Đối với xe phân khối lớn và xe nhập khẩu, người dùng cần tuân thủ nghiêm ngặt khuyến cáo về nhiên liệu được ghi trong sách hướng dẫn sử dụng đi kèm xe.

Khảo sát của Bộ Công Thương cũng cho thấy hầu hết ô tô đang lưu thông đều phù hợp với loại nhiên liệu này, ngoại trừ khoảng 60.000 xe tải hạng nhẹ đã ngừng sản xuất từ năm 2023.

Bộ Công Thương khuyến nghị các xe quá cũ trước năm 2000; xe dùng bộ chế hòa khí đời cũ; xe lâu năm chưa kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu; xe phục chế, xe sưu tầm thì cần lưu ý khi dùng xăng sinh học E10.

Bộ Công thương nhấn mạnh các thử nghiệm của các nhà khoa học trong nước và quốc tế cũng như thực tế sử dụng xăng E10 tại các nước đã sử dụng trong nhiều năm qua chưa ghi nhận bằng chứng E10 làm hỏng động cơ. Đồng thời cũng không có bằng chứng cho thấy E10 gây nóng máy bất thường nếu phương tiện vận hành đúng kỹ thuật.

Bộ Công thương cho biết các thử nghiệm thực tế đã chứng minh, trong điều kiện lưu chứa trong bình thủy tinh thử nghiệm, để đến 03 tháng, xăng E10 chưa tách pha.

Ethanol có khả năng hấp thụ ẩm cao hơn xăng khoáng, do đó, cơ quan chức năng khuyến nghị với xăng E10 không nên tồn trữ quá lâu, đảm bảo bình chứa được nắp kín, tránh để nước, hơi ẩm xâm nhập vào xăng.

Đối với xe ít đi, cần lưu ý khởi động xe định kỳ; kiểm tra nhiên liệu; bảo dưỡng định kỳ theo khuyến cáo của nhà sản xuất.



