Thăm trung tâm khổng lồ của Singapore, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá Việt Nam có thể tham khảo ngay

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Trung tâm Thử nghiệm đường sắt Singapore. Ảnh: TTXVN

Theo TTXVN, sáng 30/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến thăm và nghe giới thiệu tổng quan về Trung tâm thử nghiệm đường sắt Singapore. Đây là khu phức hợp kỹ thuật khổng lồ với chức năng chính là kiểm tra kỹ thuật hàng ngày, bảo dưỡng định kỳ và đặc biệt là đại tu hạng nặng cho các đoàn tàu, hệ thống tín hiệu và các cụm linh kiện cốt lõi (như hệ thống phanh, động cơ, điều hòa không khí).

Trung tâm này phục vụ việc thử nghiệm các đoàn tàu điện ngầm mới, hệ thống tín hiệu, công nghệ điều khiển tự động, các giải pháp an toàn vận hành, cũng như nâng cấp kỹ thuật cho các tuyến tàu điện ngầm hiện hữu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá Trung tâm thử nghiệm đường sắt Singapore là mô hình tham khảo tốt cho Việt Nam trong bối cảnh nhiều tuyến Metro đang và sắp đi vào khai thác. Ảnh: TTXVN

Trước đây, phần lớn hoạt động thử nghiệm tàu điện ngầm của Singapore phải tiến hành vào ban đêm trên các tuyến đang khai thác. Điều này gây hạn chế về thời gian và ảnh hưởng tới công tác bảo trì. Tuy nhiên, việc đưa Trung tâm thử nghiệm đường sắt này vào hoạt động giúp Singapore có thể tiến hành thử nghiệm liên tục trong môi trường riêng biệt mà không ảnh hưởng tới vận hành thương mại của hệ thống tàu điện ngầm.

Sau khi tham quan và nghe giới thiệu tổng quan về Tập đoàn và Trung tâm Bảo trì đầu máy toa xe, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá Trung tâm thử nghiệm đường sắt Singapore là mô hình tham khảo tốt cho Việt Nam trong bối cảnh nhiều tuyến Metro đang và sắp đi vào khai thác. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam có thể tham khảo việc đào tạo đội ngũ kỹ sư tại chỗ đủ sức tự tháo lắp, kiểm định và đại tu các công nghệ lõi; đồng thời cách ứng dụng chuyển đổi số vào quy trình bảo dưỡng, giúp tiết kiệm chi phí.

Nhà máy cho phép doanh nghiệp "dám thử"﻿

Cũng trong sáng 30/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm Nhà máy mẫu cho công nghệ sản xuất tiên tiến (A*Star Model Factory) của Singapore.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm Nhà máy mẫu cho công nghệ sản xuất tiên tiến. Ảnh: TTXVN

Nhà máy mẫu cho công nghệ sản xuất tiên là một trong những cơ sở nghiên cứu - ứng dụng tiêu biểu của Singapore trong lĩnh vực công nghiệp thông minh, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong sản xuất.

Nhà máy mẫu cho công nghệ sản xuất tiên tiến đóng vai trò là mô hình nhà máy học tập và thử nghiệm, cho phép doanh nghiệp, viện nghiên cứu và cơ quan quản lý trực tiếp trải nghiệm, đánh giá và triển khai các giải pháp sản xuất tiên tiến trước khi áp dụng vào thực tế.

Mô hình nhà máy này áp dụng các công nghệ Công nghiệp 4.0 như Internet vạn vật trong công nghiệp (IIoT), robot tự hành và hệ thống điều hành sản xuất thông minh. Về mặt chính sách, mô hình nhà máy giúp các doanh nghiệp vượt qua rào cản rủi ro đầu tư bằng việc cho phép họ "thử nghiệm trước khi áp dụng" trong môi trường an toàn và được nhà nước bảo trợ một phần kinh phí.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã nghe giới thiệu tổng quan và đi tham quan Nhà máy mô hình. Ảnh: TTXVN

Tại đây, sau khi nghe giới thiệu tổng quan và đi tham quan Nhà máy mô hình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ ấn tượng cách Singapore tạo môi trường để doanh nghiệp trực tiếp thử nghiệm công nghệ trước khi đầu tư lớn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh đó là tư duy kiến tạo rất thực tiễn. Nhà nước chia sẻ rủi ro ban đầu, doanh nghiệp mạnh dạn đổi mới, nhà khoa học gắn với nhu cầu sản xuất và năng suất của nền kinh tế. Đây cũng là hướng tư duy mà Việt Nam đang thúc đẩy trong chính sách khoa học công nghệ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, nếu chỉ chọn sự an toàn thì sẽ không có đột phá. Vì vậy, Việt Nam đang hoàn thiện cơ chế chấp nhận rủi ro hợp lý trong nghiên cứu và khuyến khích thử nghiệm công nghệ mới.

Đặc biệt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, Việt Nam xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chiến lược cho phát triển nhanh và bền vững. Việt Nam cũng đang thúc đẩy hoàn thiện thể chế, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng năng lực công nghệ quốc gia nhằm tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ Việt Nam mong muốn hình thành các trung tâm công nghệ thực hành, nơi doanh nghiệp có thể tiếp cận chuyên gia, thử nghiệm quy trình sản xuất mới... Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng xây dựng nền kinh tế dựa trên tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo; xác định muốn phát triển nhanh và bền vững thì phải đầu tư cho khoa học công nghệ, con người và năng lực sản xuất tiên tiến.

Do đó, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Việt Nam mong muốn hình thành các trung tâm công nghệ thực hành, nơi doanh nghiệp có thể tiếp cận chuyên gia, thử nghiệm quy trình sản xuất mới và đào tạo nhân lực ngay trong môi trường thực tế. Điều này đặc biệt quan trọng đối với công nghiệp hỗ trợ, bán dẫn và công nghệ cao.

Lãnh đạo Việt Nam bày tỏ, trong hành trình đó, Singapore là đối tác quan trọng và có nhiều kinh nghiệm quý báu; tin tưởng hợp tác Việt Nam - Singapore trong các lĩnh vực AI, bán dẫn, sản xuất thông minh, đổi mới sáng tạo và đào tạo nhân lực công nghệ cao sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.