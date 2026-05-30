Giá vàng hôm nay (30/5) bất ngờ tăng mạnh

Tính đến 12h30 trưa nay (30/5), Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn điều chỉnh giá vàng miếng lên mức 156 – 159 triệu đồng/lượng, tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với kết phiên hôm qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC niêm yết ở mức 155,8-158,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500 nghìn đồng mỗi lượng ở cả 2 chiều so với chốt phiên hôm qua.

Trong khi đó, các thương hiệu kinh doanh vàng khác như DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải lại đang niêm yết vàng nhẫn ở mức 156 – 159 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 500 nghìn đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua.

Sở dĩ giá vàng trong nước bật tăng là do cùng chiều với giá vàng thế giới. Tính đến sáng nay, giá vàng thế giới dao động quanh mức 4.540 USD/ounce, tăng 40 USD so với mức thấp nhất trong phiên đêm qua (4.500 USD/ounce).

Theo các chuyên gia, yếu tố then chốt thúc đẩy giá vàng hôm nay chính là đà giảm mạnh của giá dầu thô xuống còn khoảng 87,36 USD/thùng.

Hơn nữa, thị trường vàng cũng kỳ vọng một thỏa thuận tiềm năng giữa Mỹ và Iran có thể gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày. Việc này giúp khôi phục dần hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz, tuyến đường huyết mạch chiếm khoảng 20% lượng dầu vận chuyển bằng đường biển toàn cầu.

Giá vàng sẽ tăng hay quay đầu giảm?

Các chuyên gia nhận định rằng, giá vàng đang nhận được sự hỗ trợ kép từ việc giảm kỳ vọng lạm phát nhờ dầu rẻ hơn, cũng như nhu cầu trú ẩn an toàn vẫn còn do tình hình Trung Đông chưa hạ nhiệt. Nhưng nếu căng thẳng địa chính trị thực sự lắng dịu, đà tăng của vàng có thể bị kìm hãm. Nguyên nhân là do đồng USD mạnh lên và lãi suất duy trì ở mức cao.

Theo ông Tom Winmill, Giám đốc quản lý quỹ Midas Discovery Fund, nhận định các yếu tố nền tảng hỗ trợ vàng vẫn đang được duy trì, nhất là xu hướng các ngân hàng trung ương tiếp tục mua vàng mạnh trong bối cảnh niềm tin vào đồng USD suy giảm và xu hướng phi đô la hóa gia tăng trên toàn cầu.

Theo vị chuyên gia này, lo ngại lạm phát kéo dài cùng tăng trưởng kinh tế chậm lại có thể tạo môi trường thuận lợi cho vàng trong trung và dài hạn. Trên thực tế, mặc dù các ngân hàng trung ương vẫn duy trì quan điểm cứng rắn với lạm phát, nhưng khả năng lãi suất thực tiếp tục ở mức thấp sẽ giúp kim loại quý trở nên hấp dẫn hơn do giảm chi phí cơ hội nắm giữ tài sản không sinh lãi.

Giám đốc quản lý quỹ Midas Discovery Fund cho rằng đợt điều chỉnh này chủ yếu mang tính ngắn hạn khi thị trường lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục nâng lãi suất. Nhưng về dài hạn, những rủi ro mang tính cấu trúc như nợ công tăng cao, bất ổn địa chính trị và nhu cầu vàng từ ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục hỗ trợ cho giá vàng. Sau giai đoạn điều chỉnh và tích lũy, giá vàng có khả năng sẽ lấy lại đà tăng.

Trong tuần, UBS đã hạ dự báo nhưng chưa từ bỏ vàng. Trong báo cáo cập nhật mới nhất. Cụ thể,UBS đã điều chỉnh giảm mục tiêu giá vàng cuối năm 2026 từ 5.900 USD xuống còn 5.500 USD/ounce. Ngân hàng này cũng hạ mục tiêu ngắn hạn xuống 5.200 USD/ounce cho giai đoạn tháng 6, tức là thấp hơn đáng kể so với các dự báo trước đó.

Theo UBS phân tích, có 3 yếu tố đang gây áp lực lớn lên vàng, bao gồm đồng USD mạnh lên, giá dầu biến động và lợi suất thực tăng cao khi kỳ vọng lãi suất thay đổi. Tuy nhiên, UBS chưa cho rằng xu hướng tăng dài hạn của vàng đã kết thúc. Ngân hàng này hiện vẫn giữ quan điểm rằng đợt giảm hiện tại chủ yếu mang tính điều chỉnh ngắn hạn thay vì đảo chiều cấu trúc.

UBS cho rằng, trong kịch bản căng thẳng địa chính trị leo thang mạnh hơn, giá vàng vẫn có thể tăng lên 7.200 USD/ounce. Ở chiều ngược lại, nếu Fed tiếp tục cứng rắn với lãi suất, kim loại quý có thể giảm sâu về 4.600 USD/ounce.