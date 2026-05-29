Nắm giữ chương trình top 10 thế giới, Thái Lan sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul gặp gỡ báo chí, thông báo kết quả hội đàm, trưa 28/5. Ảnh: TTXVN

Tại cuộc hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sáng 28/5, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đề nghị hai bên nghiên cứu có các dự án chung trong công nghệ sinh học, công nghệ vi sinh. Đặc biệt, Thái Lan sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trong ứng dụng công nghệ vũ trụ, sử dụng vệ tinh.

Trên thực tế, theo tổ chức nghiên cứu Global Security có trụ sở ở Mỹ, Quốc vương Thái Lan Rama IX năm 1991 đặt tên cho chương trình vệ tinh viễn thông quốc gia là Thaicom. Kết quả, sau khoảng 30 năm, Thaicom đã trở thành nhà vận hành vệ tinh hàng đầu châu Á và nằm trong top 10 thế giới . Đáng chú ý, tính đến năm 2020, mạng lưới 5 vệ tinh địa tĩnh của Thaicom đã giúp khách hàng tiếp cận được 2/3 dân số toàn cầu.

Mục tiêu đưa thương mại song phương lên 25 tỷ USD

Liên quan đến lĩnh vực kinh tế, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí đẩy mạnh hợp tác, kết nối kinh tế theo hướng bổ trợ lẫn nhau, với những đột phá mới và phát triển mới về chất. Đồng thời, phấn đấu sớm đưa kim ngạch thương mại song phương từ mức 22 tỷ USD hiện nay lên mức 25 tỷ USD theo hướng cân bằng, bền vững, đẩy nhanh các thủ tục cấp phép, mở cửa thị trường cho một số sản phẩm nông nghiệp tiềm năng.

Thủ tướng Anutin Charnvirakul khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Thái Lan tại khu vực. Thủ tướng Thái Lan nhấn mạnh hai nước có nhiều điểm tương đồng cùng tiềm năng trở thành những trung tâm sản xuất lớn của thế giới.

Lãnh đạo Thái Lan mong muốn hai bên hợp tác nhiều hơn nữa trong thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân mỗi nước phát triển, và khẳng định Thái Lan ủng hộ và khuyến khích doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác.

Thủ tướng Anutin Charnvirakul đánh giá cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam đang hiện diện tại Thái Lan và hoan nghênh có thêm nhiều nhà đầu tư Việt Nam đến Thái Lan.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc hội đàm. Ảnh: TTXVN

Ngoài ra, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên nhanh chóng thành lập nhóm công tác chung để xây dựng kế hoạch, thúc đẩy triển khai hiệu quả Chiến lược “Ba kết nối” quan trọng, bao gồm kết nối chuỗi cung ứng, kết nối doanh nghiệp, địa phương và kết nối các chiến lược phát triển bền vững. Đồng thời, tăng cường kết nối giao thông, logistics; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số, kinh tế số, kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo và chuyển dịch năng lượng công bằng.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường giao lưu nhân dân, hợp tác văn hóa, giáo dục, du lịch và địa phương. Bên cạnh đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên chia sẻ thông tin và kinh nghiệm phát triển du lịch, thúc đẩy hợp tác liên kết phát triển sản phẩm du lịch, kết nối điểm đến giữa hai nước, đặc biệt trong các mảng có thế mạnh chung như du lịch biển, du lịch văn hóa, du lịch ẩm thực.