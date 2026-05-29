Nhiều doanh nghiệp Thái Lan muốn gia nhập nơi đang nắm giữ tài sản tương đương hơn 67% GDP Việt Nam

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, sáng 28/5. Ảnh: TTXVN

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, ngày 28/5, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) Vũ Thị Chân Phương đã có buổi làm việc với Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan (SEC) Wisit Wisitsora-at.

Tại buổi làm việc, ông Wisit Wisitsora-at chúc mừng thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi theo công bố của FTSE Russell.

Ông Wisit Wisitsora-at đánh giá rằng, Việt Nam đang là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư tại Đông Nam Á với nhiều tiềm năng phát triển và triển vọng tăng trưởng tích cực.

Chủ tịch SEC nhận định, nhiều đơn vị chuyên môn của SEC tham dự buổi làm việc và sẵn sàng trao đổi kinh nghiệm với UBCKNN Việt Nam nhằm tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa cơ quan quản lý và thị trường vốn hai nước.

Nhiều doanh nghiệp Thái Lan đang làm thủ tục niêm yết trên HoSE

Bà Vũ Thị Chân Phương, Chủ tịch UBCKNN (thứ tư, từ phải sang) và ông Wisit Wisitsora-at, Chủ tịch SEC Thái Lan (thứ ba, từ phải sang). Ảnh: VGP

Trong khi đó, Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương cho biết, thị trường chứng khoán Việt Nam có sự hiện diện của nhiều nhà đầu tư lớn đến từ Thái Lan. Đặc biệt, nhiều doanh nghiệp Thái Lan cũng đang quan tâm và thực hiện thủ tục niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE).

Chủ tịch UBCKNN bày tỏ mong muốn các nhà đầu tư Thái Lan tiếp tục mở rộng hoạt động trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Về hợp tác quản lý thị trường, bà Vũ Thị Chân Phương chia sẻ UBCKNN Việt Nam và SEC đã duy trì quan hệ hợp tác tốt đẹp, lâu dài trong nhiều năm qua. Chủ tịch UBCKNN đánh giá cao sự phối hợp và hỗ trợ hiệu quả từ phía SEC, nhất trong việc chia sẻ kinh nghiệm phát triển các thị trường và sản phẩm tài chính mới như thị trường giao dịch tài sản mã hóa, thị trường phái sinh vàng, cũng như tăng cường năng lực quản lý, giám sát thị trường vốn.

Chủ tịch Vũ Thị Chân Phương cho biết, UBCKNN đang nghiên cứu triển khai thêm các thị trường và sản phẩm tài chính mới nhằm đa dạng hóa thị trường vốn. Đồng thời, Chủ tịch UBCKNN chia sẻ quan điểm về việc tăng cường hợp tác quản lý, phát triển các sản phẩm và thị trường mới để góp phần thúc đẩy thị trường vốn phát triển minh bạch, an toàn và bền vững tại mỗi quốc gia cũng như trong khu vực ASEAN.

Về phía Thái Lan, ông Wisit Wisitsora-at khẳng định hợp tác giữa UBCKNN và SEC không chỉ góp phần thúc đẩy sự phát triển của thị trường vốn mỗi nước mà còn đóng góp vào sự phát triển chung của khu vực Đông Nam Á. Ông bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục duy trì quan hệ hợp tác chặt chẽ, đồng thời tăng cường hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp và thúc đẩy kết nối giữa thị trường vốn hai nước trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai cơ quan, hai bên đã trao đổi kinh nghiệm về cơ chế quản lý, vận hành sản phẩm phái sinh vàng, cũng như thị trường giao dịch tài sản mã hóa, công tác quản trị rủi ro và phát triển các sản phẩm tài chính mới.

Thái Lan hiện là một trong những nhà đầu tư khu vực có sự hiện diện đáng kể tại Việt Nam. Theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính), tính lũy kế đến cuối tháng 4, các nhà đầu tư Thái Lan đang triển khai 804 dự án, với tổng số vốn đăng ký đạt hơn 15,4 tỷ USD và hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 8 tại Việt Nam.