Gặp lãnh đạo DN khổng lồ Singapore, Tổng bí thư, Chủ tịch nước đề nghị mở rộng 1 mô hình trên khắp VN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Wong Kim Yin, Tổng giám đốc Tập đoàn Sembcorp, chiều 30/5. Ảnh: TTXVN

Chiều 30/5, tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chương trình thăm cấp Nhà nước tới Singapore, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, tổ chức tài chính, ngân hàng đã có nhiều năm đầu tư kinh doanh hoạt động tại Việt Nam.

Trong số đó, có ông Wong Kim Yin, Tổng giám đốc Tập đoàn Sembcorp.

Tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao quá trình hoạt động của Sembcorp tại Việt Nam trong khoảng 30 năm qua, đặc biệt thông qua mô hình khu công nghiệp VSIP và các hoạt động trong lĩnh vực năng lượng.

Đặc biệt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Tập đoàn phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục đầu tư kinh doanh, mở rộng quy mô đầu tư vào các lĩnh vực mà Việt Nam có nhu cầu, tiến tới 34 tỉnh, thành của Việt Nam đều có ít nhất 1 khu công nghiệp VSIP và phát triển theo hướng khu công nghiệp xanh, khu công nghiệp thông minh, trung tâm đổi mới sáng tạo, hạ tầng số, logistics hiện đại và hệ sinh thái sản xuất phát thải thấp.

Về phía Sembcorp, ông Wong Kim Yin, Tổng giám đốc Tập đoàn Sembcorp bày tỏ ủng hộ đề xuất mỗi tỉnh, thành của Việt Nam có ít nhất 1 khu công nghiệp VSIP. Lãnh đạo Tập đoàn Sembcorp cho biết, Sembcorp là một trong những doanh nghiệp Singapore có hiện diện lâu dài và gắn với các biểu tượng hợp tác kinh tế Việt Nam - Singapore, đặc biệt là mô hình VSIP.

Tập đoàn Sembcorp mong muốn tiếp tục đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và sẽ tích cực hỗ trợ Việt Nam trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyển giao công nghệ và tăng cường hợp tác với các nhà đầu tư nước ngoài trong cùng lĩnh vực sang tìm hiểu đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

Liên quan tới khu công nghiệp VSIP, trước đó, vào trưa 29/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong cùng chứng kiến Lễ trao và thông báo các văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước Việt Nam – Singapore. Trong đó có các văn kiện Trao Giấy chứng nhận đầu tư cho VSIP Huế, VSIP Nghệ An, VSIP Ninh Bình, Hải Phòng, TP HCM.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước. Ảnh: TTXVN

Tập đoàn nổi tiếng của Singapore có 30 năm gắn bó với Việt Nam

Sembcorp Industries là tập đoàn hàng đầu châu Á có trụ sở tại Singapore, chuyên cung cấp các giải pháp năng lượng tái tạo, năng lượng carbon thấp và phát triển đô thị. Sembcorp được rót vốn bởi quỹ đầu tư của chính phủ Singapore là Temasek Holdings, với việc nắm giữ 49,5% cổ phần của tập đoàn. Ngành nghề kinh doanh của tập đoàn bao gồm 2 mảng chính là năng lượng (tái tạo, truyền thống, hydro) và giải pháp đô thị tích hợp (phát triển đô thị xanh, khu công nghiệp).

Tập đoàn Sembcorp đã và đang phát triển mạnh mẽ và có mặt tại hơn 10 quốc gia trên thế giới, đặc biệt tại các thị trường châu Á, châu Âu và Trung Đông. Ảnh: Sembcorp

Tại Việt Nam, Sembcorp là một cái tên không hề xa lạ. Tập đoàn nổi tiếng của Singapore đã hợp tác cùng Becamex IDC để hình thành mô hình Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore (VSIP) từ năm 1996.

Theo đó, VSIP Bình Dương đầu tiên đã trở thành hình mẫu về phát triển khu công nghiệp, kết hợp hạ tầng hiện đại với môi trường đầu tư thuận lợi. Thành công này cũng đã mở đường cho hàng loạt VSIP khác trải dài từ Bắc vào Nam – Hải Phòng, Bắc Ninh, Nghệ An, Quảng Ngãi…

Tính đến nay, VSIP không chỉ là thương hiệu khu công nghiệp quen thuộc, mà còn là minh chứng rõ rệt cho tầm nhìn dài hạn của Tập đoàn Sembcorp tại Việt Nam.

VSIP trở thành thương hiệu khu công nghiệp quen thuộc ở Việt Nam. Ảnh: VCCI

Đồng thời, trong những năm 2000, Tập đoàn Sembcorp bắt đầu hiện diện tại Việt Nam với các dự án năng lượng truyền thống. Theo đó, Sembcorp đã tham gia phát triển và vận hành một số nhà máy điện khí và nhiệt điện. Trong đó có Phú Mỹ 3, một trong những nhà máy điện khí có vốn đầu tư nước ngoài đầu tiên tại Bà Rịa – Vũng Tàu.

Từ khoảng năm 2018 đến nay, Sembcorp đẩy mạnh đầu tư vào điện mặt trời và điện gió, đồng thời hợp tác với các đối tác Việt Nam để phát triển các dự án hàng trăm MW.

Thông qua công ty con là công ty TNHH Sembcorp Solar Vietnam, Sembcorp đang tích cực đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo tại Việt Nam thông qua việc phát triển các dự án điện gió, điện mặt trời và năng lượng tái tạo. Đáng chú ý, trong năm 2024, Sembcorp Solar đã mua lại loạt dự án điện năng tái tạo, bao gồm 73% cổ phần Thủy điện Sông Bung 4A ( quy mô 49 MW); 80% cổ phần Gelex Ninh Thuận (quy mô 68 MW); 100% cổ phần Điện gió Gelex Quảng Trị 1,2,3( quy mô 88 MW) và Điện gió Hướng Phùng 2&3 (quy mô 50 MW) và gia tăng việc hợp tác trong các dự án năng lượng tái tạo khác.

Tính đến hết ngày 31/12/2025, tổng công suất các dự án năng lượng của Sembcorp tại Việt Nam đạt 457 MW trong tổng công suất 15 GW của tập đoàn trên toàn cầu.