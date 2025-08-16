Loại ung thư có "tỉ lệ mắc cao nhất Việt Nam" nhưng phát hiện sớm chỉ chiếm 50%

Loại ung thư được nhắc đến ở đây là ung thư vú.

Theo GS. TS. BS Phạm Như Hiệp, Phó Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam, "ung thư vú hiện là loại ung thư có tỉ lệ mắc cao nhất ở Việt Nam, trong đó tỉ lệ phát hiện sớm và muộn đang là 50/50". Theo thống kê, mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 24.563 ca mắc mới và hơn 10.000 ca tử vong do ung thư vú. Mặc dù tỉ lệ phát hiện ở giai đoạn sớm đã tăng lên đáng kể trong những năm gần đây, song, ung thư vú vẫn là thách thức lớn về sức khỏe và tâm lý, gây mặc cảm, suy giảm chất lượng cuộc sống cho nhiều người bệnh.

Bên cạnh đó, phụ nữ mắc ung thư vú không chỉ phải chịu đựng thử thách về sức khỏe, mà còn đối mặt với biến đổi tâm lý khi hình thể thay đổi, ảnh hưởng đến sự tự tin và chất lượng cuộc sống. Vì vậy, ngoài việc điều trị bệnh, chăm sóc thẩm mỹ và phục hồi chức năng đóng vai trò quan trọng giúp họ tìm lại cuộc sống trọn vẹn.

Trong khi đó, tại Hàn Quốc, nhờ chương trình tầm soát quốc gia, có tới 80% ca bệnh ung thư vú được phát hiện sớm ở giai đoạn DCIS, với tỷ lệ sống lên đến 98-99%, trong khi các trường hợp phát hiện muộn (giai đoạn III, IV) chiếm tỷ lệ rất thấp. Khoảng 2/3 bệnh nhân được phẫu thuật bảo tồn vú và 1/3 phải cắt bỏ. Đáng chú ý, gần 60% bệnh nhân cắt bỏ vú hiện nay được tái tạo ngay sau phẫu thuật nhờ phối hợp với bác sĩ phẫu thuật tạo hình, con số này đã tăng gấp đôi so với 10 năm trước, GS Jeong Eon Lee, Giám đốc Trung tâm Ung thư Vú - Giám đốc Văn phòng Đối ngoại, Trung tâm Y tế Samsung, Chủ tịch Ban Quản trị, Hội Ung thư Vú Hàn Quốc cho biết.

Với mục tiêu mở ra một diễn đàn học thuật chuyên sâu, mang đến những cập nhật y khoa mới nhất với hướng tiếp cận và điều trị ung thư vú nhân văn, hiệu quả hơn, ngày 16/8, BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh phối hợp cùng Trung tâm Y tế Samsung (Hàn Quốc) đã tổ chức Hội thảo “Cập nhật các tiến bộ mới trong chẩn đoán, điều trị và quản lý ung thư vú”, dưới sự chỉ đạo của Tổng hội Y học Việt Nam và Hội Ung thư Việt Nam.

GS Jeong Eon Lee nhận định: "Cơ cấu dân số tại Việt Nam hiện nay có nhóm đông nhất là khoảng 35 tuổi. Đối với ung thư vú, độ tuổi trung vị của bệnh nhân Châu Á mắc ung thư vú là khoảng 50 tuổi. Vì vậy, trong 15 năm nữa, nhóm dân số đông này sẽ bước sang tuổi 50, độ tuổi có nguy cơ cao mắc ung thư vú".

"Ung thư vú là loại ung thư không ác tính như các loại ung thư khác, chẳng hạn ung thư gan, ung thư phổi... Do đó, ung thư vú phát hiện sớm và điều trị đúng thì người bệnh có thể khỏi hẳn được. Tôi đã từng điều trị cho những bệnh nhân ung thư vú giai đoạn sớm sống thọ đến 90 tuổi.

Người dân, đặc biệt là chị em phụ nữ cần phải quan tâm đến sức khỏe và vùng ngực của bản thân. Nhóm đối tượng nên sàng lọc ung thư vú sớm bao gồm người có người thân trong gia đình mắc bệnh ung thư vú; phụ nữ sinh nở muộn hoặc không sinh nở; và phụ nữ sử dụng những thuốc hormone nội tiết nhiều", PGS.TS.BS Nguyễn Thị Minh Phương, Chuyên gia Ung bướu, BVĐK Hồng Ngọc nhắc nhở.