Loại rau "siêu phẩm thế giới", được Mỹ chấm điểm 100/100: Chợ Việt bán la liệt, 15.000đ/mớ

Không ít người tránh ăn rau cải xoong vì cho rằng đây là loại rau trồng dưới nước, dễ nhiễm ký sinh trùng, kim loại nặng, lại có mùi hắc kén người ăn. Thế nhưng trong khi vẫn còn bị dè chừng ở Việt Nam, loại rau bình dân này lại được đánh giá rất cao tại Mỹ, "ăn đứt" nhiều loại rau đắt tiền. Thậm chí cải xoong còn được xếp vào nhóm "siêu thực phẩm" nhờ giá trị dinh dưỡng vượt trội.

Theo bảng xếp hạng của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), cải xoong đứng đầu danh sách các loại rau quả giàu dưỡng chất, đạt số điểm tuyệt đối 100/100. Điểm số này thậm chí còn vượt qua cả cải bó xôi, bông cải xanh hay cà rốt. Lý do là cải xoong tuy ít calo nhưng lại giàu vitamin và khoáng chất thiết yếu. Chỉ một lượng nhỏ đã cung cấp vitamin C, vitamin A, vitamin K, chất xơ và protein, đều là những thành phần quan trọng giúp tăng đề kháng, tốt cho xương khớp và hệ miễn dịch. Mùi hắc và vị hơi đắng của rau khiến nhiều người e ngại thực chất lại đến từ các hợp chất sinh học có lợi cho sức khỏe, đặc biệt là đường hô hấp.

Trong Đông y, cải xoong còn được xem là loại rau có tính mát, thường dùng để thanh nhiệt, hỗ trợ phổi và giảm ho. Còn theo các nghiên cứu hiện đại, cải xoong có khả năng chống oxy hóa, giảm viêm và mang lại nhiều lợi ích nếu sử dụng đúng cách. Dù vậy, những lo lắng khi ăn cải xoong cũng không hoàn toàn vô căn cứ. Đây là loại rau trồng dưới nước, nên nếu nguồn nước ô nhiễm thì nguy cơ mất an toàn là có thật. Ngoài ra, người đang dùng thuốc chống đông máu hoặc có bệnh nền về thận cũng nên lưu ý khi sử dụng thường xuyên.

Ở chợ truyền thống, cải xoong thường được bán với giá dao động khoảng 15.000 - 20.000 đồng/mớ. Vào siêu thị, giá nhỉnh hơn chút, khoảng 25.000 - 35.000 đồng/500g, đổi lại là đã được sơ chế, đóng gói sạch sẽ. So với 1 số loại rau "healthy" như kale, rocket hay cải xoăn nhập khẩu thì cải xoong rẻ hơn khá nhiều nhưng giá trị dinh dưỡng lại không hề kém cạnh.

Mẹo chọn mua cải xoong ngon, chất lượng

Khi mua cải xoong, điều quan trọng nhất là chọn đúng nguồn và quan sát kỹ độ tươi của rau. Bạn nên ưu tiên mua ở siêu thị, cửa hàng thực phẩm sạch hoặc những sạp quen có nguồn hàng ổn định, vì cải xoong là loại rau mọc trong môi trường nước, rất dễ bị nhiễm bẩn nếu trồng ở ao hồ không đảm bảo vệ sinh. Tránh mua rau trôi nổi, bán ven đường, không rõ xuất xứ, nhất là những bó cải xoong nhìn quá to, quá xanh mướt một cách bất thường.

Về hình thức, cải xoong ngon là loại thân thẳng, giòn, cầm lên thấy chắc tay, lá xanh đậm tự nhiên, không bị dập nát, không có đốm lạ hay nhớt ở phần gốc. Khi ngửi gần không có mùi hôi, mùi tanh hay mùi lạ. Những bó cải xoong thân mềm, lá ngả vàng, gốc úng nước hoặc bó rau bị đọng nhiều nước trong túi nilon thường là rau đã để lâu, dễ hỏng và không còn đảm bảo chất lượng.

Ngoài ra, nên chọn bó cải xoong có kích thước vừa phải, thân không quá to vì thân quá mập thường nhiều xơ, ăn không giòn và dễ bị già. Sau khi mua về, nên nhặt bỏ lá úa, rửa dưới vòi nước chảy nhiều lần để trôi bớt bùn đất, sau đó ngâm nước muối loãng khoảng 10–15 phút. Nếu vẫn còn lo ngại, có thể trụng sơ qua nước sôi rồi mới chế biến để đảm bảo an toàn hơn khi sử dụng, đặc biệt là với trẻ nhỏ và người lớn tuổi.