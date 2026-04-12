Loại rau rẻ tiền nhưng cực tốt cho tim mạch, tiêu hóa và giấc ngủ

Thu Hiền/VTC News |

Xuất hiện quen thuộc trong nhiều bữa cơm gia đình Việt, loại rau này không chỉ là thực phẩm dân dã mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe.

Lá hẹ là loại rau dân dã, dễ tìm và thường xuất hiện trong nhiều món ăn quen thuộc của người Việt như trứng chiên lá hẹ, cháo hoặc canh. Tuy nhiên, ít ai biết rằng đây không chỉ là thực phẩm mà còn được xem như “thảo dược tự nhiên” nhiều lợi ích đối với sức khỏe.

Trong y học cổ truyền, lá hẹ có vị hơi cay nhẹ, tính ấm, thường được sử dụng để hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường sinh lực và cải thiện tuần hoàn máu. Các nghiên cứu dinh dưỡng hiện đại cũng ghi nhận, lá hẹ chứa nhiều protein, chất xơ, vitamin C, vitamin A, canxi, sắt cùng các hợp chất chống oxy hóa có lợi.

Lá hẹ rất quen thuộc trong các mâm cơm gia đình Việt (Ảnh: Getty)

Theo trang Aboluowang , dưới đây là những lợi ích mà lá hẹ đem lại cho sức khoẻ.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Lá hẹ chứa các hoạt chất như allicin và flavonoid, đây là những hợp chất có khả năng hỗ trợ giảm mức cholesterol xấu (LDL) và tăng mức cholesterol tốt (HDL). Việc bổ sung lá hẹ vào chế độ ăn hợp lý có thể hỗ trợ duy trì mức cholesterol, giúp hạn chế hình thành mảng bám trong mạch máu, đồng thời tăng cường sức khỏe tim mạch tổng thể. Nhờ đó, lá hẹ được xem là thực phẩm có lợi cho những người quan tâm đến sức khỏe tim mạch.

Hỗ trợ tiêu hóa và giảm táo bón

Với hàm lượng chất xơ cùng nhiều dưỡng chất như vitamin C, carotene và các khoáng chất, lá hẹ có thể giúp thúc đẩy hoạt động của hệ tiêu hóa, tăng nhu động ruột, hỗ trợ cải thiện tình trạng táo bón và kích thích cảm giác thèm ăn. Đây là lý do lá hẹ thường được sử dụng trong các món ăn nhẹ, dễ tiêu.

Hỗ trợ giấc ngủ và cải thiện tâm trạng

Rau hẹ là nguồn cung cấp flavonoid và các hợp chất chứa lưu huỳnh tự nhiên (Ảnh: Aboluowang)

Trong lá hẹ có chứa một lượng nhỏ choline – một chất dinh dưỡng có liên quan đến hoạt động của hệ thần kinh. Việc bổ sung lá hẹ trong khẩu phần ăn có thể hỗ trợ thư giãn tinh thần, giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ và góp phần giảm căng thẳng nhẹ. Dù không phải là “thuốc an thần”, nhưng lá hẹ vẫn được xem là thực phẩm hỗ trợ giấc ngủ tự nhiên.

Hỗ trợ tăng cường miễn dịch và chống viêm

Lá hẹ chứa nhiều hợp chất sinh học như lưu huỳnh, vitamin A và carotene, được cho là có khả năng hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch, giúp cơ thể chống lại một số tác nhân gây viêm và hỗ trợ bảo vệ sức khỏe đường hô hấp. Trong Đông y, lá hẹ cũng thường được sử dụng trong các bài thuốc dân gian để hỗ trợ giải cảm.

Hỗ trợ làm đẹp và chống lão hóa

Nhờ chứa nhiều vitamin và chất chống oxy hóa, lá hẹ có thể giúp hỗ trợ cải thiện lưu thông máu, giúp da khỏe mạnh hơn và làm chậm quá trình lão hóa tế bào. Đây là một trong những lý do lá hẹ được nhiều người lựa chọn trong chế độ ăn lành mạnh.

Lưu ý khi sử dụng lá hẹ

Mặc dù mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, lá hẹ không nên sử dụng quá nhiều hoặc dùng sai cách để tránh ảnh hưởng không tốt đến cơ thể. Khi sử dụng, cần lưu ý không nên ăn với lượng lớn trong một lần, không dùng lá hẹ đã chế biến để qua đêm, đồng thời hạn chế ăn đối với những người có dạ dày yếu, đang bị nóng trong hoặc có tình trạng mụn nhọt.

Ngoài ra, cũng không nên dùng lá hẹ cùng với sữa trong cùng thời điểm để tránh ảnh hưởng đến khả năng hấp thu dinh dưỡng. Việc sử dụng hợp lý sẽ giúp phát huy tốt nhất giá trị dinh dưỡng của loại rau này.

