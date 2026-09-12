Loại rau người Việt từng coi là cỏ dại thế giới lại xem như thuốc quý, nhiều nơi bán đắt hơn thịt

Từ loài cây mọc dại ven đường không ai ngó ngàng, rau càng cua bất ngờ bước lên hàng "thượng phẩm" khi thế giới công nhận là dược liệu quý, giá bán có thời điểm còn đắt hơn cả thịt.

Ở Việt Nam, không khó để bắt gặp những bụi rau càng cua mọc xanh tốt ven bờ ao, hốc đá hay dưới chậu cây cảnh. Có sức sống mãnh liệt, giàu dinh dưỡng nhưng loại rau này từng có thời gian dài bị coi là cỏ dại vô giá trị, chỉ dùng cắt cho gia súc ăn. Thế nhưng hiện tại, rau càng cua lại xuất hiện chễm chệ trên bàn ăn của các gia đình hiện đại với mức giá lên tới 70.000 - 100.000 đồng/kg. Thậm chí có những thời điểm còn bán đắt hơn nhiều loại thịt.

Sự "đổi đời" thần kỳ này bắt nguồn từ những giá trị sức khỏe của rau càng cua. Dưới góc nhìn của Đông y, loại rau có tên khoa học Peperomia pellucida Kunth này sở hữu vị đắng nhẹ, tính bình, có khả năng thanh nhiệt, giải độc và tan máu ứ cực tốt. Còn y học hiện đại chỉ ra rau càng cua là "kho báu" dinh dưỡng khi chứa dồi dào sắt, kali, magiê, cùng vô số hợp chất sinh học quý như Peperomin E, prostaglandin tổng hợp và các hoạt chất chống oxy hóa mạnh mẽ.

7 lợi ích sức khỏe kinh ngạc của rau càng cua

Nhờ bảng thành phần dinh dưỡng đa dạng, nhiều chất chống oxy hóa mà rau càng cua mang lại nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe:

Hỗ trợ điều trị viêm khớp dạng thấp

Không chỉ đơn thuần là món ăn thanh nhiệt, nước sắc từ thân và lá tươi của rau càng cua khi dùng đều đặn vào buổi sáng và tối có khả năng làm dịu đáng kể các cơn đau nhức triệt hạ, giảm tình trạng sưng tấy quanh khớp và trả lại độ linh hoạt tự nhiên cho hệ vận động.

Ức chế sự phát triển của tế bào ung thư

Nghiên cứu đăng tải trên Thư viện Y học Quốc gia Hoa Kỳ (PubMed) xác định hợp chất Peperomin E trong chiết xuất rau càng cua có khả năng gây độc tế bào, ngăn chặn sự tăng trưởng và phân chia của các dòng tế bào ung thư.

Thúc đẩy tốc độ phục hồi xương gãy

Mật độ khoáng chất canxi và kali cô đặc trong rau giúp kích hoạt cơ chế tái tạo mô xương, hỗ trợ các vết nứt, gãy xương mau liền lại.

Chống oxy hóa mạnh mẽ bảo vệ tế bào

Công bố trên Tạp chí Vi sinh & Công nghệ Sinh học (Journal of Microbiology and Biotechnology) ghi nhận rau càng cua có hàm lượng polyphenol (273.33 mg GAE/g) và flavonoid (199.8 mg QE/g) rất cao. Các hợp chất này giúp loại bỏ gốc tự do, kéo dài tuổi thọ tế bào trước các tác nhân gây stress oxy hóa.

Bảo vệ hệ tim mạch và giảm cholesterol

Dùng nước ép rau càng cua thường xuyên giúp giảm hàm lượng cholesterol xấu (LDL) trong máu, hạn chế mảng xơ vữa và giảm thiểu rủi ro đột quỵ, đau tim.

Kháng viêm chuyên sâu và hạ sốt

Theo công bố trên Tạp chí Khoa học Sinh lý Nigeria (Nigerian Journal of Physiological Sciences), chiết xuất rau càng cua có khả năng ức chế tổng hợp Prostaglandin (chất trung gian gây viêm), giúp giảm đau, chống viêm và hạ sốt với hiệu quả ghi nhận tương đương thuốc aspirin.

Bổ máu, trị suy nhược và cải thiện tiêu hóa

Lượng sắt tự nhiên dồi dào là giải pháp tuyệt vời cho người bị thiếu máu. Kết hợp cùng chất xơ phong phú, loại rau này giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru và ngăn ngừa táo bón.

Rau càng cua nấu gì vừa ngon vừa tốt cho sức khỏe?

Rau càng cua mọng nước, giòn sần sật và có vị chua nhẹ tự nhiên nên rất dễ kết hợp để tạo ra những món ăn hấp dẫn và tốt cho sức khỏe. Lưu ý nên chọn những bụi rau thân mập, lá màu xanh nhạt tươi tắn, không chọn cây đã lên hoa quá nhiều vì thân sẽ bị xơ và đắng.

Khi sơ chế, nhớ là thân rau rất mỏng và chứa nhiều nước nên cực kỳ dễ dập nát. Bạn chỉ nên rửa nhẹ tay dưới dòng nước chảy nhẹ, ngâm nước muối loãng khoảng 5 - 10 phút rồi vớt ra ráo nước hẳn mới chế biến.

Với các món trộn, chỉ rưới sốt ngay trước khi ăn để rau không bị nhũn. Với các món canh hay nhúng lẩu, tuyệt đối không đun lâu; chỉ thả rau vào nồi nước dùng đang sôi rồi tắt bếp lập tức để bảo toàn trọn vẹn vitamin C và các vi chất quý giá.

Dưới đây là 3 món ngon, bổ từ rau càng cua bạn nên tham khảo:

1. Gỏi rau càng cua bò né

Thịt bò xào nhanh trên lửa lớn vừa chín tới, trút ra đĩa rau càng cua tươi sống rồi rưới nước mắm chua ngọt. Vị đậm đà, thơm nóng của thịt bò quyện cùng độ giòn mát, chua thanh của rau tạo nên sự bùng nổ vị giác.

2. Gỏi rau càng cua trộn trứng luộc

Món ăn đơn giản nhưng cực kỳ bắt miệng với rau càng cua ngâm lạnh cho giòn, trộn đều cùng nước sốt chanh đường, hành tây bào mỏng và xắp thêm những lát trứng luộc béo ngậy lên trên.

3. Canh rau càng cua nấu thịt băm

Bát canh thanh mát cho ngày hè với nước dùng ngọt đậm từ thịt nạc dăm băm nhỏ, thả rau càng cua vào khi nước vừa sôi bùng rồi tắt bếp ngay để giữ trọn sắc xanh và vị ngọt tự nhiên.

Ai nên cẩn trọng khi ăn rau càng cua?

Dù là thực phẩm ngon và vị thuốc quý nhưng không phải ai cũng thích hợp bổ sung loại rau này vào thực đơn hàng ngày. Một số nhóm người cần chú ý như:

- Người có cơ địa dị ứng: Những ai có tiền sử dị ứng thực vật hoặc mắc bệnh hen suyễn nên cẩn trọng vì một số hợp chất trong rau có thể kích hoạt phản ứng nhạy cảm của đường hô hấp.

- Người bị sỏi thận hoặc có bệnh lý về thận: Trong rau chứa hàm lượng axit oxalic nhất định, việc tiêu thụ quá mức có thể làm gia tăng nguy cơ kết tinh sỏi oxalate trong thận.

- Phụ nữ mang thai và đang cho con bú: Do rau có tính hàn cao cùng tác dụng hoạt huyết mạnh, nhóm đối tượng này nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi ăn để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho mẹ và bé.