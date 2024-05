Loại rau mùa hè trong mâm cơm gia đình được ví như "sâm cho người nghèo", là kho chất sắt, bổ máu, cực nhuận tràng

Rau đay là loại rau quen thuộc với người Việt, đặc biệt được ưa chuộng vào mùa hè bởi công dụng giải nhiệt, lợi tiêu hoá, phòng ngừa say nắng. Theo Đông y, rau đay có vị ngọt, tính hàn, lợi tiểu, lợi hô hấp, tiêu đờm, kháng viêm, cầm máu, lợi sữa và an thai. Loại rau còn được sử dụng trong các phương thuốc chữa say nắng, trị táo bón, bí tiểu, ho ra máu…



Các nghiên cứu y học hiện đại đã chỉ ra trong 100g rau đay chứa 3140mg sắt, 306mg axit amin leucine, 33mg vitamin C cùng nhiều khoáng chất khác như magie, kali, folate, vitamin A. Loại rau này ít calo, nấu chín giúp tăng hàm lượng vitamin và chất dinh dưỡng.

Với mức giá rẻ, dễ tìm mua ở chợ Việt cùng nhiều lợi ích sức khoẻ, nhiều người ví rau đay bổ không khác gì "sâm cho người nghèo". Dưới đây là những công dụng khi thường xuyên ăn loại rau này:

Nhuận tràng, lợi tiêu hoá

Khối lượng nước và chất xơ trong rau đay rất lớn. Cùng với đó chất nhớt của loại rau này cũng giúp kích thích nhu động ruột, bôi trơn đường ruột, hỗ trợ tiêu hoá dễ dàng, ngừa tình trạng khó tiêu, táo bón.

Tăng lượng sữa mẹ

Với phụ nữ đang mang thai và cho con bú, ăn rau đay giúp an thai, lợi sữa, tăng lượng sữa mẹ nhờ lượng nước, vitamin và khoáng chất dồi dào trong loại rau này.

Ngăn ngừa thiếu máu

Rau đay giàu chất sắt và vitamin K, ngăn ngừa thiếu máu và cần thiết trong quá trình đông máu. Phụ nữ sau sinh có thể ăn rau đay để bù sắt, bổ máu.

Tốt cho tim mạch

Rau đay chứa lượng omege 3 cao hơn nhiều loại rau khác. Omega 3 là chất béo quan trọng cho sự phát triển não, có lợi cho tim mạch và giảm viêm cho cơ thể. Tuy nhiên tỷ lệ chuyển đổi omge 3 ở loại rau này khá thấp, nếu muốn bổ sung omega 3 bạn nên kết hợp đa dạng các thực phẩm khác.

Ngoài ra rau đay còn được chứng minh khả năng giảm cholesterol xấu, tăng cholesterol tốt cho cơ thể. Cholesterol xấu cao trong máu có thể dẫn đến xơ vữa động mạch, tiềm ẩn nguy cơ đau tim, đột quỵ. Bổ sung các loại rau giàu chất xơ, chất chống oxy hóa lycopene như rau đay có thể ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh tim.

Cải thiện sức khoẻ xương

Canxi và magie trong rau đay là 2 khoáng chất cần thiết cho các chức năng cơ thể cần, duy trì sức khoẻ xương, giúp răng chắc khoẻ. Nếu không có magie, xương không thể hấp thụ canxi một cách hiệu quả.

Tăng cường miễn dịch

Một khẩu phần rau đay nấu chín có thể đáp ứng 32% lượng vitamin C cơ thể cần mỗi ngày. Vitamin C giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, chống nhiễm trùng, giảm viêm, duy trì làn da khoẻ mạnh và nhanh lành vết thương. Ngoài ra vitamin A trong rau đay cũng quan trọng cho hệ miễn dịch.

Ngoài những công dụng trên, rau đay còn tiềm năng trong việc ngăn ngừa các vấn đề về mắt, phòng ngừa cảm cúm và cảm lạnh, bảo vệ tế bào chống lại tổn thương do oxy hóa, cải thiện làn da và tóc cũng như hỗ trợ ngừa viêm gan.

Lưu ý khi ăn rau đay

Rau đay tốt cho sức khoẻ nhưng vì có tính hàn nên người dễ bị tiêu chảy, lạnh bụng không nên ăn nhiều loại rau này. Người khoẻ mạnh cũng không nên ăn rau đay quá 5 lần/tuần để khó tiêu. Trẻ em dưới 5 tuổi cũng là đối tượng hạn chế ăn rau đay để tránh cản trở hấp thu canxi và kẽm trong giai đoạn phát triển xương, trí não. Khi rửa rau cần lưu ý không vò quá kỹ làm mất chất nhầy có lợi cho sức khoẻ.

