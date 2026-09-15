Loại rau lọt top 10 “tốt nhất thế giới”, vitamin C vượt xa cam, chứa chất chống ung thư độc quyền: Bạn biết rau gì không?

Nhiều người sẽ phải ngỡ ngàng sau khi biết loại rau bình dân, chợ Việt bán vài ngàn cá mớ lại giàu dưỡng chất và chứa cả "kho báu" cho sức khỏe đến thế!

Đáp án chính là rau cải làn (hay cải ngồng).

Theo Bảng xếp hạng mật độ dinh dưỡng của CDC Mỹ, rau cải làn đạt tới 62,49 điểm, xuất sắc lọt top 10 loại rau tốt nhất thế giới. Dù phần thân có vị ngọt mát còn lá mang chút đắng nhẹ, cải làn lại là "kho báu" sở hữu hàm lượng vitamin C vượt xa cam tươi cùng các hợp chất chống ung thư độc quyền mà ít loại thực phẩm nào có được.

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Lượng vitamin C vượt xa cam tươi cùng bảng giá trị dinh dưỡng ấn tượng

Nhiều người thường nghĩ cam hay chanh mới là "vua vitamin C", nhưng thực tế hàm lượng vitamin C trong rau cải làn lại vượt trội hơn hẳn. Theo cơ sở dữ liệu y tế WebMD, chỉ với 100g rau cải làn tươi (chứa khoảng 26 calo) đã cung cấp tới 41% nhu cầu vitamin C hàng ngày cho cơ thể, tức là mức nồng độ đậm đặc vượt xa lượng vitamin C tìm thấy trong cùng trọng lượng cam tươi.

Bên cạnh lượng vitamin C dồi dào, 100g rau cải làn còn sở hữu mật độ vi chất vô cùng lớn:

- 1,2g protein

- 0,76g chất béo

- 3,4g carbohydrate

- 2,6g chất xơ

- Cung cấp 40% giá trị vitamin A hàng ngày cho cơ thể.

- Dồi dào vitamin K, folate (vitamin B9) cùng các khoáng chất thiết yếu như natri, kali, canxi, sắt, đồng, magie, selen, kẽm.

- Hợp chất thực vật quý giá beta-carotene, lutein và zeaxanthin.

6 lý do tuyệt vời để đưa rau cải làn vào thực đơn hàng ngày

Các lợi ích tuyệt vời của rau cải làn đối với sức khỏe đều đến từ nguồn dưỡng chất dồi dào, xứng đáng để bạn đưa nó vào thực đơn thường xuyên hơn. Nổi bật có thể kể đến:

1. Chống ung thư

Điểm đặc biệt nhất của cải làn là sở hữu các hợp chất chống oxy hóa độc quyền thuộc họ Cải như indoles và sulforaphane, kết hợp cùng các flavonoid (carotene, lutein, zeaxanthin). Những hoạt chất này không chỉ ngăn ngừa tổn hại của gốc tự do tới tế bào mà còn được y học chứng minh có khả năng chủ động ức chế sự phát triển của các tế bào ung thư ác tính.

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2. Tốt cho sức khỏe xương

Rau cải làn chứa đồng thời cả canxi và vitamin K. Canxi giúp xây dựng và duy trì khung xương chắc khỏe, trong khi vitamin K đóng vai trò kích hoạt các protein quan trọng liên quan đến quá trình hình thành xương.

3. Tốt cho phụ nữ mang thai

Cải làn tươi chứa 104mcg folate tự nhiên trong 100g (khoảng 26% RDA), cao hơn đáng kể so với bông cải xanh. Folate (vitamin B9) rất quan trọng trong giai đoạn đầu mang thai giúp giảm nguy cơ dị tật bẩm sinh ở não và cột sống của thai nhi.

4. Tăng cường hệ miễn dịch

Sự kết hợp giữa lượng vitamin C vượt trội, vitamin A và các khoáng chất giúp củng cố hệ thống miễn dịch, bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh nhiễm trùng thông thường như cảm lạnh hay cúm.

5. Tốt cho thị lực

Nuôi dưỡng thị lực sáng khỏe: 100g cải làn cung cấp 40% giá trị vitamin A hàng ngày cùng các sắc tố tự nhiên như carotene, lutein và zeaxanthin, giúp cải thiện thị lực và phòng ngừa các bệnh về mắt như thoái hóa điểm vàng hay quáng gà.

6. Tốt cho hệ tiêu hóa

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Hàm lượng 2,6g chất xơ giúp tăng khối lượng và làm mềm phân, ngăn ngừa táo bón hiệu quả. Ngoài ra, chất xơ còn giúp tạo cảm giác no lâu, hỗ trợ kiểm soát cân nặng, tốt cho tim mạch và ổn định đường huyết.

Một số lưu ý quan trọng khi ăn rau cải làn

Dù mang lại vô vàn lợi ích đối với sức khỏe, bạn vẫn cần ghi nhớ một số lưu ý khi chế biến và sử dụng loại rau này để vừa ăn ngon vừa nhận được tối đa lợi ích:

- Phytates và chất xơ trong cải làn có thể cản trở sự hấp thu của sắt, canxi và magie vào cơ thể.

- Cải làn chứa một lượng axit oxalic, ăn quá nhiều có thể làm tăng nguy cơ hình thành sỏi oxalate. Những người đang bị sỏi này nên hạn chế ăn. Uống nhiều nước và bổ sung canxi vừa đủ sẽ giúp phòng tránh dư thừa oxalate.

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- Loại rau này có thể cản trở sản xuất hormone tuyến giáp, gây thiếu hụt thyroxin ở người bị rối loạn chức năng tuyến giáp. Người có bệnh lý tuyến giáp nên bổ sung liều lượng phù hợp chứ không ăn vô tội vạ.

- Việc hâm nóng lại rau cải làn đã chế biến có thể khiến vi khuẩn phát triển, biến đổi nitrat thành nitrit và nitrosamine gây hại cho sức khỏe. Tốt nhất chỉ nấu đến đâu ăn đến đó, không để qua đêm dù là trong tủ lạnh.

Nguồn và ảnh: Web MD, Nutrition and you