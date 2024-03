Loại rau làm được đủ món nhưng rất ít calo, cực giàu vitamin C, kiểm soát đường huyết "ngang insulin": Chợ Việt đang bán nhiều

Bắp cải là loại rau quen thuộc, được nhiều gia đình Việt yêu thích. Rau bắp cải thực sự thuộc họ rau cải, bao gồm bông cải xanh, củ cải, cải Brussel… Loại rau này có nhiều hình dạng và màu sắc khác nhau, bao gồm đỏ, tím, trắng và xanh lá cây, và lá của nó có thể nhăn nheo hoặc nhẵn.

Mặc dù bắp cải rất ít calo nhưng nó lại có thành phần dinh dưỡng ấn tượng. Bắp cải không chỉ chứa nhiều chất dinh dưỡng quan trọng như vitamin C, vitamin K, chúng còn có thể kiểm soát đường huyết hiệu quả. Theo nhiều nghiên cứu, loại rau xanh này có thể quản lý bệnh tiểu đường type II. Loại rau mà nhiều gia đình thường xuyên ăn lại là "thuốc" ngừa bệnh tiểu đường.

Trên thực tế, chỉ 1 cốc, hay 89g bắp cải xanh sống chứa:

Lượng calo: 22

Chất đạm: 1 g

Chất xơ: 2 g

Vitamin K: 56% giá trị hàng ngày (DV)

Vitamin C: 36% DV

Folate: 10% DV

Mangan: 6% DV

Vitamin B6: 6% DV

Canxi: 3% DV

Kali: 3% DV

Magiê: 3% DV

Bắp cải chứa một lượng nhỏ các vi chất dinh dưỡng khác, bao gồm vitamin A, sắt và riboflavin. Bắp cải cũng rất giàu vitamin B6 và folate, cả hai đều cần thiết cho nhiều quá trình quan trọng trong cơ thể, bao gồm chuyển hóa năng lượng và hoạt động bình thường của hệ thần kinh.

Ngoài ra, bắp cải có nhiều chất xơ và chứa chất chống oxy hóa mạnh mẽ, bao gồm polyphenol và hợp chất lưu huỳnh. Bắp cải đặc biệt chứa nhiều vitamin C , một chất chống oxy hóa mạnh có thể bảo vệ chống lại bệnh tim, một số bệnh ung thư và giảm thị lực.

1. Giúp kháng viêm hiệu quả

Viêm không phải lúc nào cũng có hại. Trên thực tế, cơ thể bạn dựa vào phản ứng viêm để bảo vệ khỏi nhiễm trùng hoặc tăng tốc độ chữa lành. Loại viêm cấp tính này là phản ứng bình thường đối với chấn thương hoặc nhiễm trùng.

Mặt khác, tình trạng viêm mãn tính xảy ra trong thời gian dài có liên quan đến nhiều bệnh, bao gồm bệnh tim, viêm khớp dạng thấp và bệnh viêm ruột. Các loại rau họ cải như bắp cải chứa nhiều chất chống oxy hóa khác nhau đã được chứng minh là làm giảm chứng viêm mãn tính. Sulforaphane, kaempferol và các chất chống oxy hóa khác được tìm thấy trong nhóm thực vật đáng chú ý này có khả năng chịu trách nhiệm về tác dụng chống viêm của của loại rau này.

2. Rất giàu vitamin C

Vitamin C, còn được gọi là axit ascorbic, là một loại vitamin tan trong nước, có nhiều vai trò quan trọng trong cơ thể. Ví dụ, nó cần thiết để tạo ra collagen, loại protein dồi dào nhất trong cơ thể. Collagen mang lại cấu trúc và tính linh hoạt cho da và rất quan trọng cho hoạt động bình thường của xương, cơ và mạch máu. Ngoài ra, vitamin C giúp cơ thể hấp thụ chất sắt non-heme, loại sắt có trong thực phẩm thực vật .

Hơn nữa, nó là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Trên thực tế, nó đã được nghiên cứu rộng rãi về khả năng chống ung thư.

Vitamin C có tác dụng bảo vệ cơ thể khỏi những tổn thương do các gốc tự do gây ra, vốn có liên quan đến nhiều tình trạng mãn tính, bao gồm cả ung thư.

Một cốc (89 g) gói bắp cải đỏ cắt nhỏ cung cấp 56% lượng vitamin C được khuyến nghị, tương đương với lượng có trong một quả cam nhỏ.

3. Giàu chất xơ, hỗ trợ tiêu hóa

Nếu bạn muốn cải thiện sức khỏe tiêu hóa, bắp cải giàu chất xơ là một lựa chọn tuyệt vời.

Loại rau giòn này chứa nhiều chất xơ không hòa tan có lợi cho đường ruột. Chất xơ không hòa tan giúp giữ cho hệ tiêu hóa khỏe mạnh bằng cách bổ sung số lượng lớn vào phân và thúc đẩy nhu động ruột thường xuyên. Hơn nữa, bắp cải được chứng minh là làm tăng số lượng vi khuẩn có lợi trong ruột. Điều này là do chất xơ là nguồn nhiên liệu chính cho các loài thân thiện như Bifidobacteria và Lactobacilli.

Những vi khuẩn này thực hiện các chức năng quan trọng như bảo vệ hệ thống miễn dịch và sản xuất các chất dinh dưỡng quan trọng như vitamin K2 và B12. Ăn nhiều bắp cải là một cách tuyệt vời để giữ cho hệ tiêu hóa của bạn khỏe mạnh và vui vẻ.

4. Giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch

Bắp cải đỏ chứa các hợp chất mạnh mẽ gọi là anthocyanin, nguồn gốc của bắp cải màu tím rực rỡ. Anthocyanin là sắc tố thực vật thuộc họ flavonoid, đã được Trong một nghiên cứu năm 2013 bao gồm 93.600 phụ nữ, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những người ăn nhiều thực phẩm giàu anthocyanin có nguy cơ đau tim thấp hơn.

Một phân tích khác từ 15 nghiên cứu quan sát cũng có kết quả tương tự, báo cáo rằng việc tăng lượng flavonoid tiêu thụ có liên quan đến việc giảm đáng kể nguy cơ tử vong vì bệnh tim. Tăng lượng anthocyanin trong chế độ ăn uống cũng được chứng minh là làm giảm huyết áp và mức cholesterol LDL (có hại).

5. Giàu kali, giảm nguy cơ bệnh huyết áp

Huyết áp cao ảnh hưởng đến hơn một tỷ người trên toàn thế giới và là yếu tố nguy cơ chính gây ra bệnh tim và đột quỵ. Nhiều nghiên cứu gần đây cho thấy rằng việc tăng lượng kali trong chế độ ăn cũng quan trọng trong việc giảm huyết áp. Kali là một khoáng chất và chất điện giải quan trọng mà cơ thể cần để hoạt động bình thường. Một trong những chức năng chính của nó là giúp điều hòa huyết áp bằng cách chống lại tác động của natri trong cơ thể.

Kali giúp bài tiết natri dư thừa qua nước tiểu. Nó cũng làm thư giãn thành mạch máu, làm giảm huyết áp. Bắp cải đỏ là nguồn cung cấp kali tốt , cung cấp 9% DV trong khẩu phần 2 cốc (178 g).

Ăn nhiều bắp cải giàu kali là một cách ngon miệng để giảm huyết áp và có thể giúp giữ huyết áp ở mức khỏe mạnh.

Ngoài việc siêu tốt cho sức khỏe, bắp cải còn rất ngon, dễ chế biến thành nhiều món ăn đa dạng. Hơn thế nữa, loại rau này còn có giá thành cực kỳ phải chăng, hiện đang vào mùa nên được bán rất nhiều ở chợ Việt.