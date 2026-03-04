Loại rau là “mỏ sắt” của mâm cơm Việt, bổ máu hơn thịt bò

Rau dền – “thịt bò của người nghèo”, có thật sự bổ máu “hơn thịt bò”?

Giữa lúc nhiều gia đình phải cân đo từng khoản chi cho bữa ăn, có một loại rau dân dã chỉ vài nghìn đồng một mớ nhưng lại được giới dinh dưỡng đánh giá rất cao: rau dền đỏ . Không chỉ phổ biến ở chợ Việt, loại rau này còn được truyền thông nhắc đến như thứ rau “được người Trung Quốc quý như vàng” nhờ giá trị dinh dưỡng, đặc biệt là hàm lượng sắt nổi bật.

Sắt là khoáng chất quan trọng giúp cơ thể duy trì năng lượng và tham gia quá trình tạo máu; thiếu sắt dễ dẫn tới mệt mỏi, da xanh xao, tim đập nhanh và suy giảm miễn dịch. Theo TS.BS Nguyễn Trọng Hưng (Phó trưởng khoa Dinh dưỡng lâm sàng – Tiết chế, Bệnh viện Nội tiết Trung ương), cơ thể hấp thu sắt chủ yếu từ thực phẩm và ngoài thịt đỏ, nội tạng, một số loại rau cũng là nguồn sắt đáng kể - trong đó rau dền đỏ được nhắc tới như một ví dụ tiêu biểu.

Dữ liệu được trích từ Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho thấy 100g rau dền đỏ chứa khoảng 5,4mg sắt, trong khi 100g thịt bò được nêu ở mức 2,6mg (theo một nguồn) hoặc 1,78mg (theo nguồn khác). Rau dền đỏ giàu sắt, có thể trở thành lựa chọn thông minh cho người muốn tăng cường vi chất tạo máu trong bữa ăn hằng ngày.

Không chỉ có sắt: “kho vi chất” giúp cơ thể khỏe từ trong ra ngoài

Rau dền đỏ còn cung cấp vitamin A, K, B6, chất xơ, kali và canxi—những dưỡng chất có lợi cho máu, tim mạch và hệ xương. Theo Vietnamnet, rau dền đỏ được mô tả chứa folate, riboflavin, niacin, thiamin, vitamin B6 và kali; lá rau cũng giàu protein, phù hợp với người ăn kiêng cần bổ sung đạm. Cũng theo bài viết này, y học cổ truyền xem rau dền có vị ngọt bình, tính hơi lạnh và thường được nhắc tới với các tác dụng như lợi tiểu, tiêu viêm, hỗ trợ trong một số vấn đề như tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu.

Rau dền có lợi cho sức khỏe nhờ chất xơ, khoáng chất (canxi, magie, kali) và nhóm vitamin. Lượng dinh dưỡng có thể thay đổi theo loại dền, môi trường trồng và cách chế biến. Là một loại thực phẩm rẻ, dễ tìm, dễ nấu nhưng mang lại “lợi ích lớn” cho sức khỏe, rau dền đáp ứng khá trọn bộ tiêu chí đó: mọc/trồng nhiều ở Việt Nam, giá rẻ, dễ ăn và có thể chế biến linh hoạt (luộc, nấu canh, ăn lẩu, nấu với thịt hoặc tôm).

Với nhóm người hay thiếu sắt, ăn uống thiếu cân đối, hoặc đơn giản muốn bổ sung thêm rau xanh giàu vi chất, rau dền đỏ là một lựa chọn “đáng tiền” đúng nghĩa - vừa rẻ vừa hiệu quả dinh dưỡng quá tốt.

Ở Việt Nam, rau dền gai và dền đỏ được đánh giá là tốt nhất, được gieo trồng nhiều. Đây là loại rau quen thuộc, gắn với mâm cơm Việt từ bao đời và trở thành lựa chọn quen thuộc trong những bữa cơm cần vừa ngon vừa lành.

Ai nên hạn chế ăn rau dền ?

Rau dền “bổ” nhưng không có nghĩa ai cũng ăn thoải mái. Theo các khuyến nghị được nêu, nhóm cần thận trọng gồm:

Phụ nữ mang thai, người cơ địa hàn hoặc đang tiêu chảy: rau dền có tính hàn/hơi lạnh, có thể gây đầy bụng, tiêu chảy.

Người gout, sỏi thận hoặc bệnh thận: được khuyến cáo hạn chế/không nên ăn vì rau dền chứa canxi và oxalic/oxalate có thể làm tình trạng nặng hơn.

Người huyết áp thấp: nên thận trọng vì tác dụng lợi tiểu có thể khiến huyết áp giảm thêm.

Người dùng thuốc chống đông: cần hỏi ý kiến bác sĩ vì vitamin K trong rau dền có thể ảnh hưởng hiệu quả thuốc.

Để tận dụng lợi ích mà vẫn an toàn, bạn nên lưu ý ăn rau dền điều độ khoảng 3-4 bữa/tuần, lượng khoảng 100–150g mỗi lần và nên chế biến chín (luộc hoặc nấu canh). Lưu ý, canh rau dền nên ăn trong bữa, không để qua đêm hay hâm nóng lại vì nitrat trong lá có thể chuyển thành nitrit, làm tăng nguy cơ không tốt cho sức khỏe. Khi nấu, bạn có thể kết hợp rau dền với mướp, mồng tơi, cua đồng...

