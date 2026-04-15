HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Loại rau được ví là 'nhân sâm' nhưng lại khắc tinh với người bị bệnh gout

Việt Linh/VTC News |

Dù được mệnh danh là "vua của các loại rau" hay "nhân sâm" nhờ kho tàng dinh dưỡng quý giá, măng tây lại là thực phẩm mà người mắc bệnh gout không nên ăn.

Măng tây có tác dụng gì?

Măng tây từ lâu không còn là loại rau xa lạ tại các chợ Việt. Theo Lương y Bùi Đắc Sáng (Hội Đông y Việt Nam), đây là loại cây thân thảo có đặc điểm lá hình kim, hoa nhỏ màu lục và quả đỏ hình cầu. Dưới góc độ y học hiện đại, măng tây chứa hàm lượng dinh dưỡng cao, có nhiều tác dụng:

Hỗ trợ thai kỳ: Với lượng Folate (Vitamin B9) dồi dào, măng tây giúp giảm nguy cơ dị tật ống thần kinh ở thai nhi. Chỉ 100g măng tây đáp ứng khoảng 22% nhu cầu folate hàng ngày của phụ nữ mang thai.

Chắc khỏe xương khớp: Vitamin K cùng các khoáng chất như canxi, kali, kẽm và magie có trong măng tây giúp ngăn ngừa loãng xương, đặc biệt tốt cho người cao tuổi.

Hỗ trợ tiêu hóa và giảm cân: Chứa nhiều chất xơ, nước và đặc biệt là chất Inulin, măng tây giúp hệ đường ruột khỏe mạnh, tạo cảm giác no lâu, rất phù hợp cho thực đơn ăn kiêng.

Thải độc: Axit amin asparagine trong loại rau này có tác dụng lợi tiểu, hỗ trợ thận đào thải độc tố và giảm tình trạng phù nề.

Măng tây được ví là 'nhân sâm' nhưng lại khắc tinh với người bị bệnh gout (Ảnh minh họa)

Không chỉ vậy, măng tây còn được xem là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa như vitamin C, vitamin E và các hợp chất flavonoid. Những chất này giúp bảo vệ tế bào trước tác động của gốc tự do, góp phần làm chậm quá trình lão hóa và giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như tim mạch.

Một số nghiên cứu cũng cho thấy măng tây có thể hỗ trợ điều hòa đường huyết, phù hợp với người có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường nếu sử dụng ở mức hợp lý.

Ngoài ra, măng tây còn có lợi cho tim mạch nhờ khả năng hỗ trợ giảm cholesterol xấu và cải thiện tuần hoàn máu. Hàm lượng kali trong loại rau này giúp ổn định huyết áp, từ đó giảm nguy cơ đột quỵ. Với người thường xuyên căng thẳng, các vitamin nhóm B trong măng tây cũng góp phần hỗ trợ hệ thần kinh, cải thiện tâm trạng và chất lượng giấc ngủ.

Vì sao măng tây là "khắc tinh" của người bệnh gout?

Dù mang lại nhiều lợi ích, nhưng Lương y Bùi Đắc Sáng cho biết đối với nhóm người bị bệnh gout thì không nên ăn nhiều loại rau này.

Nguyên nhân là bởi măng tây là một trong những loại thực phẩm chứa hàm lượng purin cao nhất. Khi người bệnh gout tiêu thụ măng tây, lượng purin này sẽ làm tăng acid uric trong máu, khiến tình trạng bệnh trở nên trầm trọng hơn và dễ dẫn đến các cơn gout cấp tính đau đớn. Đặc biệt, nếu ăn thường xuyên hoặc kết hợp với các thực phẩm giàu đạm khác, nguy cơ tái phát cơn gout sẽ càng cao.

Bên cạnh đó, vì măng tây là loại rau mọc mầm từ đất và sinh trưởng rất nhanh, người dùng cần đặc biệt lưu ý khâu vệ sinh và chế biến để loại bỏ tạp chất hay ký sinh trùng. Để giữ trọn giá trị dinh dưỡng và không gây phản tác dụng, các chuyên gia khuyên nên hạn chế xào rán quá nhiều dầu mỡ.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại