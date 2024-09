Loại rau dân dã ngon miệng, giảm mỡ, làm sáng da: Tốt ngang nhân sâm nhưng có 3 nhóm người được khuyên không nên dùng

Loại rau ngon miệng, giảm mỡ, làm sáng da tốt ngang nhân sâm

Loại rau dân dã, chứa nhiều công dụng mà chúng ta đang nhắc đến chính là quả đậu bắp .

Đậu bắp không chỉ là món ăn ngon mà còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe tuyệt vời. Từ lâu, chúng đã được ví với cái tên "nhân sâm xanh". vì giá trị dinh dưỡng vượt trội và khả năng chăm sóc sức khỏe cho con người.

Đậu bắp chứa hàm lượng protein, chất béo, carbohydrate, chất xơ và rất nhiều loại vitamin, khoáng chất. Đặc biệt, nó còn là một nguồn cung cấp axit folic tự nhiên quý giá, với hàm lượng cao gấp 42 lần so với táo. Chính vì vậy, đậu bắp được xem là một "kho báu axit folic tự nhiên", đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ sức khỏe, đặc biệt là với phụ nữ.

1. Hỗ trợ sức khỏe thai kỳ

Đậu bắp là nguồn giàu axit folic - một chất quan trọng đối với phụ nữ mang thai. Axit folic đóng vai trò thiết yếu trong sự phát triển của thai nhi, giúp ngăn ngừa các dị tật ống thần kinh như tật nứt đốt sống. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng phụ nữ cần bổ sung khoảng 400mcg axit folic mỗi ngày trong thai kỳ và việc ăn đậu bắp có thể giúp đáp ứng một phần nhu cầu này.

2. Tăng cường sức khỏe làn da

Vitamin C và vitamin A trong đậu bắp đóng vai trò như chất chống oxy hóa mạnh, giúp bảo vệ làn da khỏi tác hại của các gốc tự do. Gốc tự do là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến lão hóa da sớm, nếp nhăn và tổn thương da do tác động của môi trường.

Theo một nghiên cứu đăng trên Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology, chế độ ăn giàu vitamin C có thể giúp giảm thiểu các dấu hiệu lão hóa da, từ đó cải thiện làn da tươi trẻ hơn.

3. Giảm mỡ thừa

Đậu bắp chứa lượng calo thấp nhưng lại giàu chất xơ, đặc biệt là chất xơ hòa tan. Chất xơ không chỉ giúp duy trì cảm giác no lâu mà còn điều chỉnh quá trình tiêu hóa, hỗ trợ giảm mỡ và duy trì vóc dáng.

Một nghiên cứu được đăng trên American Journal of Clinical Nutrition cho thấy, chế độ ăn giàu chất xơ có thể giúp giảm cân hiệu quả hơn so với chế độ ăn ít chất xơ, đồng thời còn giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến béo phì.

4. Cải thiện sức khỏe tim mạch

Chất xơ hòa tan trong đậu bắp, đặc biệt là pectin, có khả năng giảm mức cholesterol xấu (LDL) trong máu, từ đó giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Nghiên cứu cho thấy, việc bổ sung chất xơ hòa tan vào chế độ ăn hàng ngày có thể giảm mức cholesterol LDL, góp phần ngăn ngừa các bệnh về tim mạch. Đặc biệt quan trọng đối với phụ nữ sau thời kỳ mãn kinh, khi nguy cơ mắc bệnh tim tăng cao.

5. Hỗ trợ điều hòa lượng đường trong máu

Đậu bắp chứa các hợp chất giúp kiểm soát lượng đường huyết, đặc biệt hữu ích cho phụ nữ mắc bệnh tiểu đường hoặc có nguy cơ phát triển tiểu đường type 2.

Một nghiên cứu được thực hiện tại International Journal of Research in Pharmaceutical Sciences cho thấy, chiết xuất từ quả đậu bắp có thể giảm lượng đường trong máu ở chuột thí nghiệm, đồng thời giúp ổn định insulin.

Mặc dù cần thêm nghiên cứu trên người, kết quả này cho thấy tiềm năng của đậu bắp trong việc hỗ trợ kiểm soát tiểu đường.

6. Hỗ trợ hệ tiêu hóa

Chất xơ không hòa tan trong đậu bắp giúp tăng cường sức khỏe hệ tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón.

Việc tiêu thụ đủ lượng chất xơ từ thực phẩm như đậu bắp có thể giúp cải thiện quá trình chuyển hóa thức ăn và ngăn ngừa các vấn đề tiêu hóa phổ biến ở phụ nữ, đặc biệt là trong những giai đoạn dễ mắc táo bón như khi mang thai hoặc sau sinh.

3 nhóm người được khuyên không nên ăn đậu bắp

1. Người bị hội chứng ruột kích thích (IBS)

Đậu bắp chứa nhiều chất xơ không hòa tan và một loại carbohydrate gọi là fructan, có thể gây đầy hơi, chướng bụng, khó tiêu cho những người mắc hội chứng ruột kích thích (IBS).

2. Người bị sỏi thận

Đậu bắp chứa oxalate, một chất có thể kết hợp với canxi để hình thành sỏi thận. Do đó, những người có tiền sử hoặc có nguy cơ cao mắc bệnh sỏi thận cần hạn chế tiêu thụ các loại thực phẩm giàu oxalate như đậu bắp.

3. Người dị ứng với đậu bắp

Mặc dù đậu bắp là một thực phẩm phổ biến, nhưng một số người có thể bị dị ứng với nó. Các triệu chứng dị ứng đậu bắp có thể bao gồm phát ban, ngứa ngáy, khó thở hoặc các phản ứng dị ứng nghiêm trọng hơn. Những người có cơ địa dễ dị ứng nên thận trọng khi ăn đậu bắp hoặc các thực phẩm liên quan.