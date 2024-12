Loại quả xưa không ai ăn, nay thành đặc sản nổi tiếng ở thành phố giá 200k/kg, thế giới tôn thảo dược trị bách bệnh

Loại quả xưa không ai ăn, nay thành đặc sản nổi tiếng ở thành phố giá 200k/kg

1 loại cây giản dị ở Việt Nam, được thế giới tôn vinh là dược liễu quý "từ gốc đến ngọn" mà nhiều người không biết, đó chính là cây me.

Từ lâu, cây me (Tamarindus indica) đã vượt ra khỏi danh tiếng của một loại cây nhiệt đới bình dị để trở thành biểu tượng của giá trị dinh dưỡng và y học trên toàn cầu. Đáng ngạc nhiên, loại cây này được xếp hạng thứ hai trong danh sách những giống cây quý mà thế giới khuyến khích bảo tồn.

Không chỉ dừng lại ở y học cổ truyền, quả me còn là gia vị quý được ưa chuộng trong ẩm thực toàn cầu như Anh, Ấn Độ...

Theo sách "Vân Nam trung thảo dược tuyển" (Trung Quốc), quả me được đánh giá là loại trái cây thanh nhiệt, giải nóng, hỗ trợ tiêu hóa và chống táo bón hiệu quả. Đặc biệt, thành phần trong me giúp làm dịu hệ tiêu hóa, thúc đẩy nhu động ruột và cân bằng vi khuẩn đường ruột.

Trong "Trấn Nam bản thảo", me được miêu tả là loại quả đa năng với tác dụng giải rượu, tiêu viêm và hỗ trợ sức khỏe dạ dày. Khi nấu cùng đường trắng, cùi thịt quả me trở thành món mứt bổ dưỡng, "quý giá không tiền nào sánh nổi".

Không chỉ dừng lại ở y học cổ truyền, quả me còn là gia vị quý được ưa chuộng trong ẩm thực toàn cầu như Anh, Ấn Độ...

Trước đây me thường bị bỏ không, tuy nhiên hiện nay nhiều người đã biết được lợi ích quý báu của chúng nên thu mua, bán giá khoảng 150-200 nghìn đồng/kg.

Lợi ích sức khỏe tuyệt vời của quả me: Không chỉ là gia vị mà còn là thảo dược quý

Quả me không chỉ được biết đến với hương vị chua ngọt đặc trưng mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe. Từ hệ thần kinh đến xương khớp, me là một kho báu tự nhiên mà bạn không nên bỏ qua.

1. Hỗ trợ hệ thần kinh hoạt động tốt

Me giàu thiamin (vitamin B1), chiếm tới 29% thành phần, giúp duy trì hoạt động của hệ thần kinh. Thiếu thiamin có thể gây ra chuột rút, cảm giác kim châm ở tay và chân do tổn thương màng bọc myelin của dây thần kinh. Bổ sung me trong chế độ ăn giúp bảo vệ dây thần kinh và hỗ trợ các chức năng cơ.

2. Giữ xương chắc khỏe

Hàm lượng magnesium trong me chiếm khoảng 23%, đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì mật độ xương.

Các nghiên cứu cho thấy, việc bổ sung đủ kali và magnesium giúp xương chắc khỏe, giảm nguy cơ loãng xương.

Quả me không chỉ được biết đến với hương vị chua ngọt đặc trưng mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe.

3. Ngăn ngừa táo bón

Nhờ giàu chất xơ và chứa các chất nhuận tràng tự nhiên, me hỗ trợ điều hòa nhu động ruột, giúp ngăn ngừa táo bón hiệu quả. Đây là lựa chọn tuyệt vời cho những ai muốn cải thiện sức khỏe tiêu hóa một cách tự nhiên.

4. Kiểm soát huyết áp

Me chứa kali gấp đôi lượng tìm thấy trong chuối, giúp cân bằng hàm lượng natri trong cơ thể. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong việc kiểm soát huyết áp và ngăn ngừa các biến chứng liên quan đến tim mạch.

5. Ngừa thiếu máu

Hàm lượng sắt cao trong cùi me giúp cơ thể sản xuất đủ hồng cầu, ngăn ngừa tình trạng thiếu máu. Đây là nguồn bổ sung sắt tự nhiên, đặc biệt hữu ích cho những người thiếu máu do chế độ ăn uống.

6. Tăng cường hệ miễn dịch

Me chứa lượng protein vừa đủ để hỗ trợ tạo ra kháng thể, giúp cơ thể chống lại vi khuẩn, virus, cải thiện độ dẻo dai và sức đề kháng.

7. Giúp răng lợi chắc khỏe

Vitamin C trong me giúp ngăn ngừa tình trạng chảy máu nướu và răng yếu. Sử dụng me thường xuyên sẽ bổ sung lượng vitamin C cần thiết, giúp duy trì sức khỏe răng miệng.