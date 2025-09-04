Loại quả từng là đặc sản cao cấp nay có giá rẻ nhất từ trước tới nay: Khi ăn cần lưu ý điều quan trọng này

Theo thông tin từ báo VnExpress, chà là tươi Thái Lan nhập về năm nay nhiều hơn so với các mùa trước. Nhờ vậy, giá thành loại quả này cũng giảm nhiều, theo khảo sát tại các chợ truyền thống TP HCM.

Ghi nhận tại cửa hàng hoa quả nhập khẩu chợ Xóm Mới, phường An Hội Đông cho thấy chà là tươi đang được rao bán với giá chỉ 90.000 đồng một kg. Theo người bán hàng, loại này có xuất xứ từ Thái Lan. Mức này giảm 50% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trước đây, hàng tươi nhập khẩu thường dao động 200.000-300.000 đồng một kg, thậm chí có thời điểm lên 700.000 đồng một kg. So với mặt bằng giá cũ, mức giá hiện tại là thấp chưa từng có.

Quả chà là Thái Lan hiện đang có giá rẻ bất ngờ tại Việt Nam.

Tại các chợ Phạm Văn Hai, Tân Định ở TP HCM, chà là tươi cũng bán với giá rẻ nhất từ trước tới nay. Chị Oanh, tiểu thương chợ Phạm Văn Hai, cho biết các năm trước loại trái cây này giá cao, chị thậm chí không dám nhập bán vì sợ kén khách.

Các nhà bán lẻ dự đoán giá chà là tươi Thái Lan có thể duy trì ở mức thấp cho tới hết mùa thu hoạch, sau đó tăng nhẹ khi nguồn cung giảm.

Trên chợ mạng, sản phẩm này đang được rao bán với nhiều mức giá, trung bình khoảng 850.000 đồng thùng 13 kg, tức 79.000 đồng.

Chà là – Loại quả với nhiều lợi ích cho sức khỏe

Theo website của bệnh viện Vinmec, chà là là loại quả được biết đến từ hàng nghìn năm trước với nhiều công dụng chữa bệnh và giá trị dinh dưỡng cao. Nó chứa nhiều vitamin (B1, B2, B3, B5, A1, C), khoáng chất (canxi, sắt, kali, magie, kẽm...) và là nguồn năng lượng tự nhiên nhờ các loại đường như glucose, sucrose và fructose. Dưới đây là 9 lợi ích sức khỏe chính của quả chà là:

Giảm cholesterol: Không chứa cholesterol, ít chất béo – giúp kiểm soát cholesterol và hỗ trợ giảm cân. Giàu protein: Hữu ích cho người tập luyện, giúp duy trì cơ bắp và vóc dáng. Bổ sung vitamin: Giúp tăng cường năng lượng, giảm nhu cầu bổ sung vitamin từ nguồn khác. Tốt cho xương: Giàu selen, mangan, đồng và magie – ngăn ngừa loãng xương. Tăng cường hệ thần kinh: Nhiều kali, ít natri – cải thiện chức năng thần kinh và ngăn đột quỵ. Giàu chất sắt: Hữu ích cho người thiếu máu. Hỗ trợ tiêu hóa: Nhiều chất xơ – cải thiện táo bón và chức năng tiêu hóa. Làm đẹp da: Vitamin C và D – tăng độ đàn hồi, mịn màng và chống lão hóa. Giảm triệu chứng say rượu: Ăn chà là ngâm nước có thể giảm buồn nôn và nôn nao.

Quả chà là có nhiều lợi ích tiềm năng với sức khỏe.

Lưu ý quan trọng khi ăn chà là

Mặc dù chà là có nhiều lợi ích, nhưng có một số lưu ý quan trọng cần nhớ khi ăn loại quả này: