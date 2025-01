Loại quả rẻ bèo ở chợ Việt, thế giới lại ví như “vàng xanh” cực tốt cho sức khỏe

Nguồn Vitamin C dồi dào, tăng cường miễn dịch

Chanh nổi tiếng là loại quả giàu vitamin C, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ cơ thể khỏi các gốc tự do gây hại, đồng thời tăng cường hệ miễn dịch. Vitamin C giúp trung hòa các gốc tự do, ngăn ngừa tổn thương tế bào, từ đó làm chậm quá trình lão hóa và giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như ung thư, tim mạch.

Vitamin C kích thích cơ thể sản xuất bạch cầu - “chiến binh” bảo vệ cơ thể khỏi vi khuẩn, virus gây bệnh. Nhờ đó, chanh giúp tăng cường sức đề kháng, phòng ngừa cảm cúm, nhiễm trùng và các bệnh truyền nhiễm khác. Vitamin C trong chanh giúp tăng cường hấp thụ sắt từ thực phẩm, đặc biệt là sắt non-heme có trong các loại rau củ quả. Điều này đặc biệt quan trọng đối với những người có nguy cơ thiếu máu do thiếu sắt.

Chanh nổi tiếng là loại quả giàu vitamin C. Ảnh: Getty Images

Cải thiện sức khỏe tim mạch

Các hợp chất thực vật có trong chanh, đặc biệt là flavonoid, có tác dụng bảo vệ sức khỏe tim mạch bằng nhiều cơ chế khác nhau. Flavonoid giúp giảm cholesterol xấu (LDL) và triglyceride trong máu, từ đó làm giảm nguy cơ xơ vữa động mạch, đột quỵ và các bệnh tim mạch khác.

Một số nghiên cứu cho thấy, uống nước chanh thường xuyên có thể giúp hạ huyết áp nhẹ, nhờ tác dụng lợi tiểu, giúp đào thải natri dư thừa ra khỏi cơ thể. Vitamin C và các chất chống oxy hóa trong chanh giúp bảo vệ thành mạch máu, tăng cường độ đàn hồi và giảm nguy cơ hình thành các mảng bám trong động mạch.

Hỗ trợ tiêu hóa

Chanh chứa axit citric, một loại axit hữu cơ có tác dụng kích thích sản xuất dịch vị dạ dày, hỗ trợ tiêu hóa thức ăn và tăng cường hấp thu dưỡng chất. Uống nước chanh ấm vào buổi sáng giúp kích thích nhu động ruột, giảm đầy hơi, khó tiêu và táo bón.

Axit citric trong chanh giúp tăng nồng độ citrate trong nước tiểu, ngăn ngừa hình thành sỏi thận. Chanh chứa pectin, một loại chất xơ hòa tan có tác dụng prebiotic, nuôi dưỡng các lợi khuẩn trong đường ruột, giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột và tăng cường sức khỏe hệ tiêu hóa.

Hỗ trợ giảm cân

Chanh chứa ít calo và giàu chất xơ, giúp tạo cảm giác no lâu, hạn chế cảm giác thèm ăn, từ đó hỗ trợ quá trình giảm cân hiệu quả. Pectin trong chanh giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường vào máu, giúp kiểm soát lượng đường trong máu và tăng cường quá trình trao đổi chất. Uống nước chanh giúp tăng cường chức năng thận, đào thải độc tố ra khỏi cơ thể, hỗ trợ giảm cân và thanh lọc cơ thể.

Chanh giúp hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Ảnh: Healthline

Phòng ngừa ung thư

Các chất chống oxy hóa trong chanh, đặc biệt là flavonoid, có tác dụng bảo vệ tế bào khỏi tổn thương DNA, ức chế sự phát triển của các tế bào ung thư. Một số nghiên cứu cho thấy, tiêu thụ chanh thường xuyên có thể giúp giảm nguy cơ ung thư dạ dày, ung thư đại trực tràng. Các hợp chất limonoid có trong chanh được chứng minh là có khả năng ức chế sự phát triển của các tế bào ung thư vú, ung thư phổi.

Kháng viêm, giảm đau

Chanh chứa các hợp chất có tác dụng kháng viêm tự nhiên, giúp giảm đau và hỗ trợ điều trị một số bệnh lý. Súc miệng bằng nước chanh ấm pha mật ong giúp giảm đau họng, kháng viêm và long đờm. Các chất chống oxy hóa trong chanh giúp giảm viêm nhiễm, từ đó giảm đau nhức xương khớp.

Cải thiện sức khỏe tinh thần

Hương thơm của chanh có tác dụng kích thích tinh thần, giảm căng thẳng, lo âu và cải thiện tâm trạng. Uống trà chanh hoặc ngửi tinh dầu chanh giúp thư giãn tinh thần, giảm căng thẳng và mệt mỏi. Uống một cốc nước chanh ấm pha mật ong trước khi đi ngủ giúp cải thiện giấc ngủ, giảm tình trạng mất ngủ.