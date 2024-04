Loại quả ngọt mát hạ nhiệt mùa hè rất nhạy, lại bổ máu, bổ xương, nhưng người đường huyết cao nên hạn chế

Loại quả ngọt mát, là cứu tinh cho mùa hè

‏‏Ở Việt Nam, cây thốt nốt ‏‏được trồng phổ biến ở miền Nam, nhất là ở các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Tây Ninh và Kiên Giang... Người dân miền Tây tận dụng tất cả những bộ phận của cây thốt nốt từ thân tới lá, quả. Lá thốt nốt được dùng để lợp nhà, làm chất đốt, cây già làm cột nhà, làm bàn ghế… Quả có thể dùng chế biến thành nhiều món ăn ngon như chè, bánh, đường thốt nốt…

Các sản phẩm từ cây thốt nốt giá trị dinh dưỡng cao, giàu các loại vitamin như C, B 1 , B 2 , B 3 , canxi, sắt, phosphor và potassium. Cây non thốt nốt được dùng như một loại rau, trái thì ăn sống hay nấu chín, nước có vị thơm ngon và dịu mát được uống tươi giải khát. Do đó thốt nốt được trồng chủ yếu làm nguyên liệu chế biến đường, một số bộ phận được dùng làm thuốc như: cuống cụm hoa, cây non, rễ và đường thốt nốt (được chế biến từ dịch chảy của cụm hoa).

Quả thốt nốt to, tròn như quả dừa, ruột bên trong, trắng như cùi dừa nước, vị bùi, béo, thơm ngon, ăn mát như thạch. Quả già có màu vàng, thơm như mùi mít chín, nếu giã ra sẽ được một thứ bột trắng như bột gạo nếp, đem làm bánh tôm, bánh ú, hoặc nấu chè rất ngon. Thốt nốt có rất nhiều công dụng đối với sức khỏe:

Hạ nhiệt cơ thể hiệu quả

Thốt nốt là là loại trái cây giàu dinh dưỡng và rất tốt cho sức khỏe. Trên thực tế, loại trái cây trong suốt này được coi là một siêu thực phẩm. Chứa hàm lượng nước rất cao, thốt nốt giúp hạ nhiệt cơ thể, cung cấp chất điện giải cho cơ thể, bổ sung vitamin, khoáng chất và đường tốt cho sức khỏe, nhất là trong những ngày hè nắng nóng.

Cải thiện tiêu hóa

Với dinh dưỡng phòng phú, quả thốt nốt cải thiện đáng kể sức khỏe hệ tiêu hóa. Loại trái cây này có thể kích thích sự hoạt động của một số loại enzyme tiêu hóa ở dạ dày, giúp đường ruột được làm sạch, nhờ đó mà hỗ trợ cho hệ tiêu hóa được hoạt động tốt hơn.



Mặt khác, đường thốt nốt còn thúc đẩy quá trình đào thải độc tố bên trong cơ thể diễn ra nhanh hơn nhờ đó mà giúp cho gan được làm sạch hơn. Loại trái cây này còn giúp điều trị các vấn đề về viêm da, táo bón, viêm da và được khuyên dùng cho phụ nữ mang thai để giúp khắc phục chứng buồn nôn.‏

Tăng cường hệ miễn dịch

Trái thốt nốt hay đường thốt nốt đều chứa một lượng chất chống oxy hóa đáng kể, giúp ngăn chặn các gốc tự do, hạn chế tổn thương tế bào. Bổ sung loại trái cây này giúp cơ thể chống viêm nhiễm, tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể.

Tốt cho xương

Trái cây và đường thốt nốt chứa hàm lượng canxi và phốt pho đáng kể, giúp hỗ trợ xương khớp trỏe nên khỏe mạnh hơn nhiều.

‏Ngoài quả thốt nốt, đường thốt nốt là một chất làm ngọt tự nhiên, được chế biến từ dịch của nhị hoa cây thốt nốt cũng được sử dụng phổ biến trong nấu ăn. Loại đường này có vị ngọt dễ chịu, mùi thơm, thanh mát hơn đường mía và đường củ cải. Quá trình chế biến đường thốt nốt kém tinh chế hơn nhiều so với đường mía nên vẫn giữ được một số chất dinh dưỡng như sắt, magie, canxi và kali.

Mặc dù được coi là một loại đường lành mạnh, nhưng đường thốt nốt có thể làm tăng chỉ số đường huyết trong cơ thể bởi 100g đường thốt nốt chưa tới 383 calo, giá trị chỉ số đường huyết GI cao là 84,4. Vì vậy, người tiểu đường nên hạn chế thêm đường thốt nốt vào chế độ ăn uống thường xuyên. Nạp quá nhiều loại đường này cũng có thể khiến chất béo dư thừa từ đường có thể tích tụ trong cơ thể dưới dạng mỡ. Điều này gây ra các vấn đề về sức khỏe như thừa cân, béo phì, bệnh tim mạch và tiểu đường.