Loại quả mùa hè bé như viên bi, được gọi là "vua chống oxy hoá", chợ lẫn siêu thị bán đầy kệ

Dưới cái nắng oi ả của mùa hè, thị trường trái cây Việt Nam không chỉ có sự góp mặt của những loại quả nhiệt đới quen thuộc như vải, nhãn hay măng cụt. Những năm gần đây, một loại quả nhập khẩu đã tạo nên cơn sốt và được mệnh danh là "vua chống oxy hóa" chính là việt quất. Từng được coi là món ăn xa xỉ, nay việt quất xuất hiện dày đặc từ các kệ siêu thị cao cấp đến những sạp trái cây ngoài chợ truyền thống với mức giá ngày càng dễ tiếp cận.

1. Đặc điểm nhận dạng của "viên ngọc xanh"

Việt quất (Blueberry) là loại quả mọng có hình tròn nhỏ, đường kính thường chỉ khoảng 1 - 2cm. Điểm đặc trưng nhất của loại quả này chính là lớp vỏ mỏng màu xanh tím đậm, bao phủ bên ngoài là một lớp phấn trắng (bloom) tự nhiên. Lớp phấn này không phải là bụi bẩn hay hóa chất mà là "lá chắn" bảo vệ quả khỏi côn trùng và giúp giữ độ tươi ngon.

Khi bổ đôi, phần thịt quả bên trong thường có màu xanh nhạt hoặc vàng xanh, chứa những hạt nhỏ li ti có thể ăn được. Việt quất có hương vị rất tinh tế: là sự hòa quyện giữa vị ngọt thanh và một chút chua dịu, đi kèm hương thơm nhẹ nhàng đặc trưng mà không loại quả nào có được.

2. Tại sao việt quất được gọi là "vua chống oxy hóa"

Sở dĩ việt quất được giới y khoa và dinh dưỡng ưu ái gọi bằng cái tên quyền năng này là nhờ hàm lượng Anthocyanin cực cao - sắc tố tạo nên màu tím xanh đặc trưng. Đây là một trong những chất chống oxy hóa mạnh nhất trong tự nhiên.

Bảo vệ tế bào: Các hợp chất trong việt quất giúp trung hòa các gốc tự do, ngăn chặn quá trình lão hóa và giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính.

Tốt cho thị lực: Ăn việt quất thường xuyên giúp cải thiện tầm nhìn ban đêm và bảo vệ võng mạc khỏi các tác hại của ánh sáng xanh.

Tăng cường trí nhớ: Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng việt quất giúp cải thiện chức năng não bộ, ngăn ngừa suy giảm trí nhớ ở người già và tăng khả năng tập trung ở người trẻ.

Hỗ trợ tim mạch: Loại quả này giúp giảm mức cholesterol xấu (LDL), ổn định huyết áp và bảo vệ thành mạch máu.

Làm đẹp da: Nhờ lượng Vitamin C và chất chống oxy hóa dồi dào, việt quất giúp kích thích sản sinh collagen, mang lại làn da mịn màng, tươi trẻ từ bên trong.

3. Giá cả thị trường: Từ xa xỉ đến bình dân

Trước đây, việt quất tại Việt Nam chủ yếu là hàng xách tay hoặc nhập khẩu từ Mỹ, Chile với giá lên tới 800.000đ - 1.000.000đ/kg. Tuy nhiên, hiện nay nhờ sự đa dạng về nguồn cung (như việt quất Úc, New Zealand, Peru và đặc biệt là việt quất nội địa Trung Quốc với sản lượng lớn), mức giá đã "hạ nhiệt" đáng kể.

Tại các chợ truyền thống: Việt quất thường được đóng vào các hộp nhựa nhỏ (125g). Giá dao động từ 35.000đ - 60.000đ/hộp, tương đương khoảng 250.000đ - 450.000đ/kg tùy thời điểm.

Tại siêu thị và cửa hàng trái cây nhập khẩu: Mức giá thường ổn định hơn, khoảng 45.000đ - 75.000đ/hộp. Những dòng việt quất hữu cơ (organic) hoặc size lớn (size Jumbo) có thể cao hơn, rơi vào khoảng 90.000đ - 120.000đ/hộp.

4. Bí kíp chọn mua và bảo quản việt quất tươi ngon

Để không mua phải những quả bị dập nát hay mất chất dinh dưỡng, bạn cần bỏ túi những lưu ý sau:

Quan sát lớp phấn trắng: Hãy chọn những quả có lớp phấn trắng bao phủ đều bên ngoài. Đây là dấu hiệu của quả mới hái và còn tươi. Quả có vỏ bóng loáng, mất phấn thường là quả đã để lâu hoặc bị chạm tay vào nhiều.

Độ săn chắc: Dùng tay ấn nhẹ, quả phải có độ đàn hồi, chắc chắn. Tránh mua những quả mềm nhũn, chảy nước hoặc có dấu hiệu nấm mốc ở phần cuống.

Màu sắc: Chọn quả có màu xanh tím sậm đều. Những quả còn xanh hoặc hơi đỏ thường sẽ rất chua vì việt quất không chín thêm sau khi hái.

Kiểm tra đáy hộp: Khi mua hộp đóng sẵn, hãy lật ngược đáy hộp để xem có quả nào bị dập hay mốc không, vì nước từ quả hỏng sẽ nhanh chóng làm hỏng cả hộp.

Lưu ý khi sử dụng:

Việt quất rất nhạy cảm với nước. Bạn chỉ nên rửa ngay trước khi ăn. Nếu rửa xong rồi mới cho vào tủ lạnh, quả sẽ nhanh bị nhũn và mốc. Cách tốt nhất là bảo quản trong hộp kín, đặt ở ngăn mát tủ lạnh và dùng hết trong vòng 3-5 ngày.