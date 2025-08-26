Loại quả kỳ lạ "cắn dọc thì ngọt, cắn ngang thì chát": Hóa ra là "khắc tinh" của ung thư và tiểu đường

Dạo gần đây, chà là tươi từ Thái Lan bất ngờ “nhuộm vàng” nhiều khu chợ Việt. Ở Hà Nội, không khó để bắt gặp những chùm chà là chín vàng óng được treo lủng lẳng trước sạp hoa quả hoặc gánh hàng rong ven đường. Giá bán chà là dao động từ 150.000 – 250.000 đồng/kg, thậm chí có nơi chỉ khoảng 110.000 đồng/kg với loại quả rụng, cành rời.

Có nhiều tranh cãi về cách ăn quả chà là tươi (Ảnh minh họa).

Sự xuất hiện dày đặc của loại quả này còn tạo nên “cơn sốt” mới về trải nghiệm cách ăn chà là để không bị chát. Theo đó, nhiều người quả quyết rằng khi ăn chà là, “cắn dọc thì ngọt, cắn ngang lại chát xít”.

Theo thông tin từ báo Kinh tế và Đô thị, các chuyên gia nông sản cho hay, hiện tượng “cắn dọc ngọt, cắn ngang chát” ở quả chà là tươi bắt nguồn từ cấu trúc sợi và lượng nhựa bên trong. Khi cắn dọc theo chiều quả, răng tiếp xúc chủ yếu với phần thịt quả giàu đường tự nhiên, vị ngọt mát vì thế rõ rệt hơn. Trái lại, nếu cắn ngang, người ăn sẽ chạm vào nhiều xơ và lớp nhựa bao quanh hạt – nơi chứa nhiều tannin, hợp chất gây vị chát thường thấy ở hồng xanh hay vỏ chuối. Chính sự khác biệt này tạo nên trải nghiệm đối lập thú vị, khiến chà là tươi trở thành loại quả hiếm có trong thế giới trái cây.

Chà là – “khắc tinh” của ung thư và tiểu đường

Cây chà là (Ảnh minh họa).

Chà là là một trong những loại quả lâu đời nhất mà con người trồng trọt, khởi nguồn từ Trung Đông. Hiện nay, chà là phổ biến ở Địa Trung Hải, Mỹ, Mexico và đã được trồng thành công tại một số địa phương ở Việt Nam như Huế, Đồng Tháp.

Điểm đặc biệt là chà là chứa hồ sơ dinh dưỡng cực kỳ ấn tượng. Healthline thông tin, 100g quả chà là khô cung cấp khoảng 277 kcal, 75g carbohydrate, 7g chất xơ, 2g protein cùng nhiều khoáng chất quý như kali (15% DV - nhu cầu hàng ngày), magiê (13% DV), đồng (40% DV), mangan (13% DV), sắt (5% DV) và vitamin B6 (15% DV).

Nhờ lượng chất xơ dồi dào, quả chà là giúp làm chậm quá trình hấp thu đường, không gây tăng vọt đường máu sau bữa ăn. Kết hợp với nhiều chất chống oxy hóa, quả chà là có khả năng giúp ổn định đường huyết khi được sử dụng với lượng hợp lý. Chính đặc tính này khiến chà là trở thành lựa chọn hữu ích cho những người cần kiểm soát đường máu, đặc biệt là bệnh nhân tiểu đường.

Quả chà là khô (Ảnh minh họa).

So với các loại quả khô khác như sung hay mận, chà là có hàm lượng chất chống oxy hóa cao hơn hẳn. Chất chống oxy hóa trong quả chà là gồm ba nhóm chính:

Flavonoid: giúp giảm viêm, được nghiên cứu trong việc hạ nguy cơ tiểu đường, Alzheimer và một số bệnh ung thư.

Carotenoid: hỗ trợ sức khỏe tim mạch, giảm nguy cơ bệnh về mắt.

Axit phenolic: có đặc tính chống viêm mạnh, góp phần bảo vệ tim mạch và ngăn ngừa ung thư.

Một số nghiên cứu trên động vật còn ghi nhận hợp chất beta D-glucan trong chà là có hoạt tính chống khối u, ngăn ngừa sự hình thành ung thư. Selen trong chà là cũng giúp hỗ trợ phòng ngừa ung thư hiệu quả.

Lời kết

Từ cuộc tranh cãi về cách ăn, quả chà là tươi đã gây được sự chú ý lớn trong giới sành ăn Việt. Thế nhưng, vượt lên trên câu chuyện khẩu vị, điều khiến loại quả này trở nên đặc biệt chính là giá trị sức khỏe vượt trội. Vì thế, nếu có dịp bắt gặp chùm chà là vàng óng ngoài chợ, đừng chỉ dừng lại ở việc “ăn sao cho ngọt”, mà hãy nhớ rằng mỗi quả nhỏ bé ấy còn là “kho" dinh dưỡng, góp phần bảo vệ sức khỏe.

Tổng hợp