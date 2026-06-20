Mới đây, trong một bài đăng viral trên MXH, nhiều netizen đồng loạt than thở về độ khó tính khó chiều của một loại quả đặc trưng mùa hè.

Bơ là một trong những loại quả "khó chiều" nhất trong thế giới trái cây, bởi không dễ chọn được quả ngon, cũng không dễ canh đúng thời điểm bơ chín. Chỉ cần lệch một chút trong khâu lựa chọn hay bảo quản, hương vị và độ béo đặc trưng của bơ cũng có thể giảm đi đáng kể. Mới đây, loại quả này tiếp tục trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội khi nhiều người đồng loạt chia sẻ về độ "khó ở" của nó. Một bài đăng thu hút hàng nghìn lượt tương tác đã hài hước mô tả hành trình chờ bơ chín: từ ngày 1 đến ngày 4, chờ mãi bơ vẫn chưa chín thế mà đùng cái sang ngày thứ 5 thì bơ đã hỏng mất rồi!

Ở phần bình luận của bài đăng "tố cáo" quả bơ, nhiều netizen cũng gật gù đồng tình trước độ khó ở - khó chiều của loại trái cây này. Không ít người chia sẻ những lần háo hức chờ bơ chín nhưng cuối cùng lại lỡ mất thời điểm ngon nhất. Một số cư dân mạng còn mách nhau nên ưu tiên mua bơ đã chín tới để ăn ngay, thay vì mua quả xanh rồi thấp thỏm canh từng ngày vì chỉ cần chậm một chút là bơ có thể chín quá hoặc hỏng luôn.

Một số bình luận của CĐM:

- Ngày 1 chưa chín, ngày 2 chưa chín. Ngày 3 thối nửa quả, nửa quả vẫn xanh!

- Tốt nhất là vô siêu thị mua trái nào chín vừa ăn luôn, mua 1 trái đủ ăn 1 ngày, bữa sau mua trái khác, cũng mua đúng 1 trái vừa đủ ăn, không chín vừa thì không mua.

- Mình giống y chang nên rút kinh nghiệm, muốn mua là mua quả chín ăn được luôn, về ăn ko hết thì bỏ tủ đá vẫn ăn được.

- Góp ý đi mua quả chín về ăn luôn!

Thực hư về độ "khó chiều" của quả bơ

Thường bị gọi vui là loại quả "khó chiều", bơ thực sự là một trong những loại trái cây khó canh độ chín hơn nhiều loại quả khác. Nguyên nhân là bơ tiếp tục chín sau khi được thu hoạch và tốc độ chín có thể thay đổi khá nhanh. Trong vài ngày đầu, quả bơ thường vẫn cứng và gần như không có nhiều dấu hiệu thay đổi. Tuy nhiên, khi bước vào giai đoạn chín, phần thịt quả sẽ mềm đi nhanh chóng, khiến nhiều người có cảm giác bơ "đột ngột" chín hoặc nhanh hỏng.

Bên cạnh đó, tốc độ chín của bơ còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như giống bơ, độ già của quả khi thu hoạch, nhiệt độ bảo quản và môi trường xung quanh. Bơ để ở nơi có nhiệt độ cao thường chín nhanh hơn, trong khi bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh có thể làm chậm quá trình này. Vì vậy, nhận xét bơ là loại quả "khó chiều" không phải không có cơ sở. Tuy nhiên, nếu biết cách lựa chọn và bảo quản phù hợp, người dùng hoàn toàn có thể chủ động hơn trong việc canh thời điểm bơ chín ngon nhất để thưởng thức.

Mẹo bảo quản bơ còn xanh

Theo kinh nghiệm của một số nhà vườn, nếu chưa có nhu cầu sử dụng ngay, bơ còn xanh nên được bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh để làm chậm quá trình chín, giúp kéo dài thời gian sử dụng.

Trong trường hợp muốn bơ chín nhanh hơn, có thể để quả ở nhiệt độ phòng và phủ một chiếc khăn ẩm sạch lên trên. Môi trường này giúp hạn chế quả bị mất nước trong quá trình chín. Khi bơ đã đạt độ mềm vừa ý nhưng chưa dùng ngay, bạn có thể bọc kín bằng giấy bạc hoặc cho vào hộp đựng thực phẩm rồi cất trong ngăn mát tủ lạnh để giữ độ tươi thêm vài ngày.

Một mẹo khác được nhiều người chia sẻ là nếu quả bơ chín không đều, có thể cắt và sử dụng phần đã đạt độ mềm mong muốn trước. Với phần còn lại, hãy chà nhẹ một ít nước cốt chanh lên bề mặt vết cắt để hạn chế quá trình oxy hóa khiến thịt bơ bị thâm. Sau đó đặt quả ở nơi khô ráo, thoáng mát để phần còn lại tiếp tục chín tự nhiên.

Lưu ý rằng thời gian bảo quản và tốc độ chín của bơ còn phụ thuộc vào giống bơ, độ già của quả khi thu hoạch và điều kiện môi trường. Vì vậy, người dùng nên thường xuyên kiểm tra độ mềm của quả để sử dụng vào thời điểm bơ đạt chất lượng tốt nhất.