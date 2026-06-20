3 con giáp nhận tin vui trong ngày thứ Bảy, 20/6/2026

Theo tử vi, đây sẽ là 3 con giáp đón nhận cát khí vây quanh với nhiều may mắn nhất trong ngày 20/6.

Ngày thứ Bảy, 20/6/2026, tức ngày 6 tháng 5 âm lịch, còn gọi là ngày Ất Sửu, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ, mang nạp âm là Hải Trung Kim nghĩa là vàng bạc quý hiếm còn đang được ẩn giấu sâu thẳm dưới lòng đại dương bao la.

Nguồn năng lượng này đại diện cho những giá trị tiềm ẩn, tài năng thiên bẩm và nội lực thâm sâu cần có thời gian và sự kiên nhẫn mới có thể khai phá. Trong ngày này, những công việc đòi hỏi sự nghiên cứu kỹ lưỡng, lập kế hoạch âm thầm hoặc tích lũy nội tại sẽ có xu hướng diễn ra vô cùng thuận lợi.

Tuy nhiên, vì là vàng dưới đáy biển sâu nên vận trình tài lộc trong ngày thường đến một cách thầm lặng, nhắc nhở bạn không nên phô trương mà hãy hành sự cẩn trọng để giữ trọn vẹn thành quả.

Tử vi học có nói, dưới đây là 3 con giáp được cho là sẽ đón nhận cát khí vây quanh và có vận trình tài lộc rực rỡ nhất trong ngày Ất Sửu.

Con giáp tuổi Tỵ

Nhờ cục diện Tam Hợp (Tỵ - Dậu - Sửu) nâng đỡ vững chắc, tuổi Tỵ sẽ là con giáp đón nhận ngày thứ Bảy với dòng tài lộc chảy về túi vô cùng hanh thông.

Bản mệnh được cát tinh soi chiếu giúp đầu tư thông minh, kinh doanh thuận lợi và dễ dàng tìm kiếm được những nguồn thu nhập mới. Người làm công ăn lương có cơ hội nhận được tiền thưởng nóng hoặc quà tặng bất ngờ từ cấp trên nhờ những đóng góp xuất sắc.

Mọi kế hoạch hợp tác hay ký kết hợp đồng trong ngày này đều diễn ra suôn sẻ, mang lại lợi nhuận vượt xa mức mong đợi. Số dư tài khoản liên tục nhảy số giúp con giáp này thoải mái mua sắm, tích lũy tài sản và tận hưởng trọn vẹn một ngày cuối tuần viên mãn.

Con giáp tuổi Dậu

Nằm trong mối quan hệ Tam Hợp với địa chi ngày Sửu, tuổi Dậu cũng sẽ là con giáp bước vào ngày mới với thế như rồng gặp mây, tiền bạc tự tìm đến tận cửa.

Sự nhạy bén và khéo léo trong giao tiếp giúp bản mệnh dễ dàng chinh phục được những khách hàng khó tính, đem về doanh thu bùng nổ. Nguồn thu nhập phụ từ các công việc tay trái hoặc các khoản đầu tư cũ bỗng nhiên sinh lời mạnh mẽ ngoài dự tính.

Người làm chủ doanh nghiệp còn có duyên gặp gỡ quý nhân tầm cỡ, mở ra cơ hội mở rộng quy mô kinh doanh lâu dài. Chiếc ví căng phồng tiền bạc chính là phần thưởng xứng đáng cho sự kiên trì và nỗ lực không ngừng nghỉ của tuổi Dậu suốt thời gian qua.

Con giáp tuổi Tý

Thế cục Lục Hợp (Tý - Sửu) mang lại cho con giáp tuổi Tý một ngày đại cát đại lợi, giúp bạn quét sạch những vận xui và gom hết tài lộc của thiên hạ.

Công việc diễn ra vô cùng thuận lợi khi khó khăn đến đâu cũng có người tương trợ, giúp biến nguy thành an một cách ngoạn mục. Dòng tiền đổ về túi rủng rỉnh từ cả công việc chính lẫn các dự án kinh doanh bên ngoài, giúp con giáp này giải quyết triệt để các áp lực chi tiêu.

Tóm lại, đây là thời điểm vàng để bản mệnh mạnh dạn thực hiện các giao dịch lớn, mua bán tài sản hoặc mở rộng mạng lưới đối tác. Bạn hoàn toàn có thể khép lại ngày Ất Sửu với tâm thế ung dung, tự tại và tràn ngập niềm vui bên gia đình.

* Lưu ý chung:

Trong ngày Ất Sửu với nạp âm Hải Trung Kim, cả 3 con giáp tuổi Tỵ, tuổi Dậu, tuổi Tý cần lưu ý giữ lối sống khiêm tốn và hành sự kín đáo, tránh phô trương tiền bạc quá mức để không khơi dậy lòng tham của kẻ xấu.

Dù vận trình tài lộc trong ngày cuối tuần này rất vượng phát, các bạn vẫn tuyệt đối không được chủ quan trong các giao dịch ký kết mà phải rà soát thật kỹ giấy tờ pháp lý. Việc bảo mật tuyệt đối các ý tưởng kinh doanh và kế hoạch đầu tư cốt lõi trước những người xung quanh là điều vô cùng cần thiết để phòng ngừa rủi ro bị nẫng tay trên.

Do năng lượng Kim ẩn dưới nước sâu, bản mệnh cũng nên chú ý chăm sóc sức khỏe, hạn chế đến những nơi sông nước lạnh lẽo và chú ý giữ ấm cơ thể. Cuối cùng, hãy trích một phần nhỏ lợi nhuận thu được trong ngày để làm việc thiện hoặc mời người thân ăn uống nhằm gia tăng phúc khí, giúp tài lộc luôn được hanh thông vững bền.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.