Loại quả giúp chống rụng tóc, kích thích mọc tóc con lại ngăn ngừa tới 6 loại ung thư: Việt Nam bán vừa nhiều vừa rẻ

Nghiên cứu mới nhất về Khoa học Thực phẩm và Dinh dưỡng cho thấy quả lựu có tác dụng đáng kể trong việc ngăn ngừa nhiều loại ung thư. Nước ép, hạt và chiết xuất của nó có đặc tính chống tăng sinh, chống khối u và chống viêm, có thể làm giảm hiệu quả tỷ lệ mắc ung thư tới hơn 20%. Ngoài ra, quả lựu đã được chứng minh là có tác dụng phòng ngừa sáu loại ung thư, bao gồm ung thư tuyến tiền liệt, ung thư bàng quang, ung thư vú, ung thư da, ung thư phổi và ung thư trực tràng.

Từ lâu, lựu đã được biết đến là chứa nhiều chất chống oxy hóa mạnh, giúp cải thiện lưu thông máu đến nang tóc và kích thích sự phát triển của tóc. Nó còn chứa nhiều vitamin B, C và polyphenol giúp bảo vệ tóc khỏi tổn thương do gốc tự do.

Cụ thể, hạt lựu chứa axit benzoic giúp kích thích và cải thiện lưu thông máu ở da đầu. Khi nang tóc được nuôi dưỡng và ngậm nước, tóc sẽ khỏe mạnh và phát triển nhanh chóng. Ngoài ra, axit punicic có trong hạt lựu cũng giúp tăng cường nang tóc và đảm bảo lưu thông máu tốt ở da đầu. Điều này góp phần kích thích mọc tóc bằng cách đưa ra các loại dầu tự nhiên mà chúng chứa và ngăn ngừa tóc gãy. Hơn nữa, hàm lượng chất chống oxy hóa cao cũng thúc đẩy tóc mọc và giúp ngăn ngừa rụng tóc.

Nước ép lựu cũng giúp chống lại quá trình lão hóa của sợi tóc. Lão hóa tóc được đặc trưng bởi sự xuất hiện của tóc bạc và tóc trắng, cũng như sự suy yếu của các sợi tóc, thúc đẩy rụng tóc. Mặc dù đây là một hiện tượng tự nhiên, nhưng nó có thể được đẩy nhanh đáng kể bởi các phản ứng oxy hóa do ô nhiễm, tiếp xúc với tia UV, hút thuốc... Giàu vitamin E và C, cũng như polyphenol (tannin) được biết đến với sức mạnh chống oxy hóa, nước ép lựu bảo vệ tóc khỏi các gốc tự do và stress oxy hóa. Thật vậy, các hợp chất này trung hòa các gốc tự do để ngăn chúng gây ra thiệt hại, do đó duy trì mái tóc chất lượng cao lâu nhất có thể.

Lựu giúp giảm nguy cơ ung thư tới 20%

Mới đây, theo tờ Haffenden Post, các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng polyphenol trong quả lựu có thể ức chế sự phát triển của tế bào ung thư, trong khi flavonoid và tannin có thể điều chỉnh tình trạng viêm mãn tính. Các thành phần này làm thay đổi các con đường truyền tín hiệu liên quan đến ung thư, do đó làm giảm sự phát triển và lây lan của tế bào ung thư.

Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng quả lựu có thể làm giảm độc tính của tế bào ung thư, ức chế sự phát triển của chúng và phát huy tác dụng chống khối u và chống viêm bằng cách điều chỉnh nhiều con đường truyền tín hiệu tế bào.

Báo cáo cho biết, nếu ăn lựu cùng với nhiều loại rau khác, nguy cơ mắc ung thư có thể giảm hơn nữa và ước tính có thể giảm khoảng 200.000 ca tử vong do ung thư mỗi năm.

Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là lợi ích của quả lựu không chỉ giới hạn ở việc chống lại ung thư. Nó giàu phytoestrogen, có thể giúp phụ nữ làm giảm các triệu chứng mãn kinh, tăng cường khả năng miễn dịch, làm chậm quá trình lão hóa, cải thiện sức khỏe làn da và thúc đẩy sức khỏe tim mạch.

Tuy nhiên, không nên ăn quá nhiều lựu đối với những bệnh nhân đã từng mắc ung thư vú.

Các chuyên gia chỉ ra rằng lựu tươi giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất, ít calo và chất béo, khiến chúng trở thành loại quả bổ dưỡng nhất để ăn.

Lựu cũng có thể được ăn theo nhiều cách khác nhau, cho dù bạn ăn trực tiếp phần thịt quả hay ép lấy nước rồi thêm vào salad, đồ uống và các món ăn khác, bạn đều có thể nhận được nhiều chất dinh dưỡng.

Các chuyên gia cũng cho rằng nếu nghiền nát hạt và tiêu thụ cùng nhau, giá trị dinh dưỡng có thể được hấp thụ cao hơn, từ đó tăng cường lợi ích cho sức khỏe.

(Tổng hợp)