Loại quả dễ mua ở chợ, giàu vitamin C ngang ổi, giúp giải độc thận hiệu quả

Ớt chuông là loại cây trồng thuộc loài thực vật Capsicum annuum. Trong khi các giống ớt khác nổi tiếng với hàm lượng capsaicin (chất tạo nên vị cay) thì ớt chuông không chứa capsaicin và thường được gọi là ớt ngọt.

Ớt chuông có nhiều màu từ xanh, vàng, cam, đỏ. Ớt chuông chứa rất nhiều chất dinh dưỡng tốt cho cơ thể. Chúng chứa 92% là nước, phần còn lại là carb, protein, chất béo cùng các khoáng chất và vitamin.

Lượng carb trong ớt chuông đến chủ yếu từ glucose và fructose, mang đến vị ngọt tự nhiên cho ớt chuông chín, cung cấp năng lượng cho cơ thể.

Ớt chuông rất giàu vitamin C. Một trái ớt chuông có thể cung cấp 169% hàm lượng vitamin C cần thiết cho cơ thể. Ngoài ra, ớt chuông chứa khoảng 2% chất xơ, là nguồn cung cấp chất xơ dồi dào, tốt cho hệ tiêu hóa.

Bên cạnh đó, ớt chuông còn chứa vitamin K1, vitamin A, folate và kali, cùng nhiều chất chống oxy hóa, đặc biệt là carotenoid, có nhiều trong ớt chuông chín. Lutein và zeaxanthin là hai loại carotenoid tìm thấy trong ớt chuông, giúp bảo vệ võng mạc khỏi các tác động oxy hóa.

Một nghiên cứu năm 2020 cho thấy, một số loài ớt chuông (màu cam) hàm lượng zeaxanthin cao. Riêng ớt vàng chứa hàm lượng lutein cao, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh đục thủy tinh thể, thoái hóa điểm vàng ở mắt và giảm nguy cơ khiếm thị.

Đặc biệt, ớt chuông đỏ là nguồn cung cấp sắt, vitamin C dồi dào, giúp tăng khả năng hấp thụ sắt qua đường ruột. Ớt chuông đỏ cung cấp 169% lượng vitamin C cơ thể cần dùng mỗi ngày, tăng khả năng hấp thụ sắt, phòng chống bệnh thiếu máu, nhất là ở tuổi dậy thì của nữ giới.

Dưới đây là những lợi ích của ớt chuông đối với sức khỏe:

Giúp giải độc thận

Ớt chuông chứa ít kali nhưng giàu vitamin C, A và chất chống oxy hóa, giúp giảm viêm và bảo vệ tế bào thận khỏi tổn thương. Đặc biệt, hợp chất lycopene trong ớt chuông đỏ còn giúp phòng ngừa bệnh thận mãn tính. Có thể ăn sống, nấu chín hoặc làm salad để tận dụng tối đa lợi ích.

Giàu Vitamin C

Một trong những lợi ích sức khỏe đáng kể nhất của ớt chuông là hàm lượng vitamin C cao, đặc biệt là ớt đỏ. Vitamin C rất cần thiết để tăng cường hệ thống miễn dịch, đặc biệt là vào mùa đông khi cảm lạnh và cúm phổ biến hơn.

Bằng cách kết hợp ớt chuông vào chế độ ăn uống, bạn có thể tăng cường khả năng phòng vệ tự nhiên cho cơ thể, giúp ngăn ngừa các bệnh thông thường trong mùa đông và thúc đẩy quá trình phục hồi nhanh hơn.

Một quả ớt chuông đỏ cỡ vừa cung cấp khoảng 150% lượng vitamin C được khuyến nghị hàng ngày.

Giảm cholesterol máu

Ớt chuông chứa các capsaicin có nhiều lợi ích sức khỏe, có khả năng làm giảm cholesterol LDL "xấu", kiểm soát bệnh đái tháo đường, hạn chế đau và bớt tình trạng viêm. Ngoài ra, ớt chuông cũng có thể cung cấp 3g chất xơ, giúp điều chỉnh khả năng tiêu hóa và nồng độ cholesterol trong cơ thể.

Chất chống oxy hóa tự nhiên

Ớt chuông rất giàu chất chống oxy hóa như carotenoids (bao gồm beta-carotene, lutein và zeaxanthin), đặc biệt có lợi trong những tháng mùa đông khi làn da của chúng ta tiếp xúc nhiều hơn với thời tiết khắc nghiệt.

Chất chống oxy hóa giúp trung hòa các gốc tự do trong cơ thể, có thể gây ra stress oxy hóa và viêm.

Các hợp chất chống oxy hóa này cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo vệ làn da của bạn khỏi tác hại của tia cực tím, ngay cả trong những tháng mùa đông khi việc tiếp xúc với ánh nắng mặt trời bị hạn chế.

Thêm ớt chuông vào chế độ ăn uống của bạn có thể giúp hỗ trợ sức khỏe làn da và làm chậm quá trình lão hóa. Chất chống oxy hóa cũng giúp bảo vệ chống lại các bệnh mãn tính bằng cách giảm thiệt hại do các gốc tự do gây ra, góp phần tăng cường sức khỏe tổng thể.

Bảo vệ tim mạch và ngừa giãn tĩnh mạch

Trong ớt chuông có chứa lycopene, là một trong những carotenoid giúp bảo vệ tim mạch và ngăn ngừa đột quỵ. Đồng thời nó cũng giúp kiểm soát huyết áp và cân bằng cholesterol trong cơ thể.

Bên cạnh đó, ớt chuông còn chứa nhiều capsaicin, có đặc tính chống oxy hóa, chống đột biến, chống ung thư và ức chế miễn dịch. Nó còn giúp ngăn sự hình thành và phát triển các chứng giãn tĩnh mạch và các cục máu đông.

Giàu chất xơ cho sức khỏe tiêu hóa

Ớt chuông là nguồn cung cấp chất xơ tuyệt vời hỗ trợ tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón - hai vấn đề phổ biến phát sinh với chế độ ăn uống kém cân bằng vào mùa đông.

Chất xơ giúp giữ cho đường tiêu hóa hoạt động trơn tru và tăng cường sức khỏe đường ruột. Ngoài ra, thực phẩm giàu chất xơ giúp duy trì cảm giác no, giúp kiểm soát cân nặng dễ dàng hơn.

Phòng chống ung thư

Một số loại hợp chất chống oxy hóa trong ớt chuông đỏ bao gồm lycopene có tác dụng giúp chống lại các gốc tự do có được từ việc tiếp xúc với các chất độc tự nhiên trong môi trường. Hơn nữa, lycopene còn giúp ngăn ngừa một số loại ung thư, đặc biệt ung thư tuyến tiền liệt ở nam giới. Ngoài ra, những loại ớt chuông có màu vàng và màu da cam cũng rất giàu hàm lượng carotenoid có tác dụng tốt trong việc bảo vệ cơ thể đối với những tình trạng bệnh liên quan đến tim mạch.

Hỗ trợ sức khỏe mắt

Màu sắc bắt mắt của ớt chuông không chỉ hấp dẫn về mặt thị giác mà còn cho thấy sự hiện diện của lutein và zeaxanthin, hai chất chống oxy hóa đặc biệt có lợi cho sức khỏe của mắt.

Những hợp chất này bảo vệ mắt khỏi stress oxy hóa do các gốc tự do gây ra.Các gốc tự do này có thể dẫn đến các tình trạng như đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng theo thời gian.

Ngoài ra, vào mùa đông, ánh sáng mặt trời giảm và ngày ngắn hơn có thể gây mỏi mắt, do đó việc hỗ trợ sức khỏe của mắt càng trở nên quan trọng. Vì thế việc ăn ớt chuông thường xuyên, giàu lutein và zeaxanthin, giúp duy trì thị lực tốt quanh năm.

Tốt cho hệ thần kinh

Vitamin nhóm B có trong tất cả các loại ớt chuông đỏ, xanh và vàng, có thể kể đến như vitamin B1, vitamin B6, vitamin B9. Đó đều là những yếu tố tham gia trực tiếp trong việc dẫn truyền xung thần kinh, tăng kết nối các tế bào não, giúp não bộ vận hành một cách ổn định nhất.

Thúc đẩy làn da khỏe mạnh

Vào mùa đông, không khí lạnh và hệ thống sưởi trong nhà có thể làm khô da, khiến da dễ bị kích ứng và nứt nẻ. Ớt chuông, đặc biệt là ớt chuông đỏ, là nguồn cung cấp vitamin A dồi dào, đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì làn da khỏe mạnh.

Vitamin A thúc đẩy quá trình thay đổi và sửa chữa tế bào da, giúp giữ cho làn da của bạn ngậm nước và khỏe mạnh ngay cả trong điều kiện khắc nghiệt nhất. Thêm ớt chuông vào bữa ăn mùa đông sẽ giúp cung cấp cho làn da của bạn những dưỡng chất cần thiết để luôn mịn màng và tươi sáng.

Đặc tính chống viêm

Mùa đông lạnh giá dễ gây ra các đợt bùng phát các bệnh như viêm khớp hoặc các rối loạn viêm khác. Ớt chuông, đặc biệt là loại ớt đỏ, có chứa các hợp chất có tác dụng chống viêm. Bởi trong ớt chuông có các vitamin như C và A, cũng như các chất chống oxy hóa khác nhau.

Bằng cách kết hợp ớt chuông vào chế độ ăn uống hàng ngày sẽ giúp giảm viêm trong cơ thể.