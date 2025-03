Loại quả có vỏ được ví như “da rắn”, ăn vào lại bổ đủ đường, ở chợ Việt cũng có

Quả mây tăng cường thị lực

Quả mây chứa hàm lượng cao beta-carotene, một tiền chất của vitamin A, rất quan trọng cho sức khỏe mắt. Beta-carotene giúp bảo vệ võng mạc khỏi tổn thương do ánh sáng xanh và các gốc tự do, giảm nguy cơ mắc các bệnh về mắt như thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể. Điều này đặc biệt có lợi cho những người thường xuyên làm việc với máy tính hoặc điện thoại.

Cải thiện trí nhớ

Các chất chống oxy hóa trong quả mây giúp bảo vệ tế bào não khỏi tổn thương, cải thiện chức năng nhận thức và tăng cường trí nhớ. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng các chất chống oxy hóa này có thể giúp ngăn ngừa sự suy giảm nhận thức liên quan đến tuổi tác. Ngoài ra, các khoáng chất trong quả mây có tác dụng tăng cường tuần hoàn máu lên não.

Quả mây tưởng bỏ đi lại có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ảnh: Istock

Hỗ trợ tiêu hóa

Hàm lượng chất xơ cao trong quả mây giúp tăng cường nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón và các vấn đề về đường ruột. Chất xơ cũng giúp duy trì sự cân bằng của vi khuẩn có lợi trong đường ruột, hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Chất xơ này cũng giúp cho quá trình tiêu hoá được ổn định và hoạt động tốt hơn.

Tốt cho tim mạch

Quả mây không chỉ là một loại trái cây thơm ngon, độc đáo mà còn mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe tim mạch, đặc biệt là nhờ hàm lượng kali dồi dào và các chất chống oxy hóa mạnh mẽ.

Kali là một khoáng chất thiết yếu đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa huyết áp. Khi huyết áp được kiểm soát ổn định, nguy cơ mắc các bệnh tim mạch nguy hiểm như đột quỵ và nhồi máu cơ tim cũng giảm đáng kể.

Bên cạnh kali, quả mây còn chứa nhiều chất chống oxy hóa, bao gồm các hợp chất phenolic và flavonoid. Những chất này có khả năng trung hòa các gốc tự do gây hại, bảo vệ mạch máu khỏi tổn thương và ngăn ngừa quá trình xơ vữa động mạch.

Quả mây tốt cho sức khỏe tim mạch. Ảnh: Getty Images

Kiểm soát đường huyết

Chất xơ trong quả mây giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường vào máu, giúp kiểm soát đường huyết và ngăn ngừa tăng đường huyết đột ngột. Điều này có lợi cho người bệnh tiểu đường hoặc người có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Giảm cân

Quả mây chứa ít calo và giàu chất xơ, giúp tạo cảm giác no lâu, giảm cảm giác thèm ăn và hỗ trợ quá trình giảm cân. Chất xơ cũng giúp cải thiện quá trình trao đổi chất, giúp cơ thể đốt cháy calo hiệu quả hơn.

Tăng cường hệ miễn dịch

Vitamin C trong quả mây đóng vai trò thiết yếu trong việc củng cố hệ miễn dịch, giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh như vi khuẩn và virus. Khi hệ miễn dịch khỏe mạnh, cơ thể sẽ có khả năng tự bảo vệ tốt hơn trước các bệnh nhiễm trùng thông thường như cảm lạnh, cúm và các bệnh lý khác.

Vitamin C đồng thời là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, có khả năng trung hòa các gốc tự do gây hại. Gốc tự do là các phân tử không ổn định, có thể gây tổn thương tế bào, dẫn đến lão hóa sớm và các bệnh mãn tính như tim mạch, ung thư và thoái hóa thần kinh. Bằng cách bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do, vitamin C giúp duy trì sự khỏe mạnh của các cơ quan và mô trong cơ thể.

Làm đẹp da

Chất chống oxy hóa trong quả mây giúp bảo vệ da khỏi tổn thương do ánh nắng mặt trời và các gốc tự do, ngăn ngừa lão hóa da và giúp da sáng mịn. Vitamin C cũng giúp kích thích sản xuất collagen, giúp da săn chắc và đàn hồi.