Loại quả có vitamin C gấp 40 lần cam, tiến sĩ Trung Quốc khen hết lời: Việt Nam xuất khẩu từ Á đến Âu

Vitamin C đóng vai trò rất quan trọng trong cơ thể, giúp tăng sức đề kháng. Khi nhắc tới các thực phẩm giàu vitamin C, mọi người thường nghĩ ngay đến các loại trái cây có vị chua như cam, chanh, quýt, bưởi,... Thế nhưng thực tế lại có một loại quả không có vị chua nhưng rất giàu vitamin C, đó là quả gấc.

Theo Viện Dinh dưỡng Quốc gia, lượng vitamin C trong quả gấc cao gấp 40 lần so với cam. Ngoài ra, trong gấc còn chứa các chất dinh dưỡng có lợi khác như lycopene (cao gấp 70 lần cà chua), beta-carotene (cao gấp 10 lần cà rốt) và zeaxanthin (cao gấp 40 lần ngô), vitamin A, E.

Chia sẻ trên trang tin Health News Taiwan của Đài Loan (Trung Quốc), TS.BS Lâm Triết An, chuyên khoa ung thư, dành lời khen cho gấc: “Quả gấc chứa rất nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu, đặc biệt có lợi cho sức khỏe. Đây cũng là lý do quả gấc được mệnh danh là trái cây đến từ thiên đường”.

Lợi ích sức khỏe của quả gấc

Gấc chứa lycopene – chất chống oxy hóa có khả năng chống lại tác hại từ các gốc tự do trong cơ thể, phòng ngừa ung thư. Lycopene cũng có thể giúp ngăn ngừa ung thư tuyến tiền liệt ở nam giới. Các chất chống oxy hóa như vitamin E và beta-carotene trong gấc cũng có thể giúp làm giảm nguy cơ mắc các bệnh ung thư như ung thư vú.

Tiến sĩ Lâm Triết An cho biết nhờ chứa nhiều carotenoid, flavonoid và các axit béo thiết yếu như omega-3, omega-6, quả gấc có thể góp phần cải thiện tuần hoàn, giảm triglyceride, cholesterol toàn phần và cholesterol “xấu” LDL trong máu, ngăn ngừa tình trạng xơ vữa động mạch, phòng ngừa bệnh tim mạch hiệu quả, trang tin sức khỏe Everyday Health Taiwan viết.

Ngoài ra, carotenoid và beta-carotene có thể bảo vệ mắt khỏi các tác nhân gây hại như ánh sáng xanh hay thoái hóa điểm vàng. Việc bổ sung gấc vào bữa ăn hàng ngày giúp phòng ngừa khô mắt, đục thủy tinh thể và duy trì thị lực khỏe mạnh, chuyên gia Lâm Triết An cho hay.

Các chất dinh dưỡng có trong quả gấc cũng được đánh giá là tốt cho sức khỏe hệ tiêu hóa vì giúp tăng sinh lợi khuẩn cho đường ruột, thúc đẩy quá trình tiêu hóa và bài tiết chất cặn bã, ngăn ngừa táo bón.

Quả gấc được trồng nhiều ở Việt Nam

Từ lâu, cây gấc đã gắn bó với đời sống của người dân Việt Nam. Gấc là cây dây leo, thường mọc ven hàng rào, giàn bếp, hoặc ở góc vườn với quả chín đỏ rực nổi bật giữa tán lá xanh. Gấc thường bắt đầu ra hoa vào tháng 6 - 7 và quả được thu hoạch từ tháng 10 đến tháng 1 năm sau.

Theo Tạp chí Nhịp sống thị trường, gấc thường được trồng ở các tỉnh thành như Hải Dương, Thái Bình, Bắc Giang, Hưng Yên, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang, Đồng Nai,...

Gấc không chỉ được ưa chuộng ở trong nước mà còn thu hút sự quan tâm từ các thị trường nước ngoài. Theo Trung tâm thông tin Công nghiệp và Thương mại của Bộ Công thương, tính đến năm 2024, gấc và các sản phẩm từ gấc của Việt Nam đã chinh phục hơn 10 quốc gia. Sản lượng gấc Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ ước đạt bình quân 500-1000 tấn/năm, sang Nhật Bản khoảng 4,2 triệu tấn/năm, sang Thái Lan khoảng 1 triệu tấn/năm và sang châu Âu khoảng 2 triệu tấn/năm.

