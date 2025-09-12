Loại quả chín kỹ sẽ trở thành "báu vật" chống ung thư, trắng da, đẹp tóc: Chợ Việt bán rẻ còn la liệt

Đó chính là cà chua! Cà chua từ lâu vốn là loại quả quen thuộc trong căn bếp Việt, vừa rẻ tiền vừa dễ chế biến. Thế nhưng ít ai biết rằng, khi đã chín đỏ mọng, cà chua lại trở thành một “trái quý” mang đến nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe và nhan sắc.

Cà chua chín chống lại ung thư như thế nào?

Điểm đặc biệt nhất nằm ở hợp chất lycopene. Đây là chất chống oxy hóa mạnh mẽ, có khả năng “quét sạch” các gốc tự do gây hại trong cơ thể. Chỉ khi cà chua chín, lượng lycopene mới đạt mức cao nhất. Cùng lúc đó, các vitamin và khoáng chất trong quả cũng ở trạng thái tốt nhất để hấp thụ. Trong khi cà chua xanh lại chứa solanine và alkaloid những chất có độc tính, có thể gây buồn nôn, nôn mửa, thậm chí hại gan nếu ăn nhiều.

Ảnh minh họa

Dù “lycopene” được gọi theo tên cà chua, chất này cũng có mặt trong nhiều loại quả đỏ khác như dưa hấu, đu đủ, ổi đỏ hay bưởi hồng. Tuy vậy, cà chua vẫn là nguồn lycopene dồi dào và dễ tiếp cận nhất, đặc biệt là khi đã chín đỏ hoàn toàn. Ngoài ra, polyphenol và vitamin C trong cà chua cũng “góp công” rất lớn vào việc chống lại ung thư. Chủ yếu liên quan tới việc làm chậm tốc độ oxy hóa, kháng viêm, ngăn ngừa hình thành các khối u.

Nhiều công trình khoa học đã khẳng định giá trị chống ung thư của cà chua chín. Nhóm nghiên cứu tại Viện Ung thư Quốc gia Maria Skłodowska-Curie (Ba Lan) cho thấy thực phẩm giàu lycopene như cà chua giúp giảm nguy cơ ung thư phổi, dạ dày, tuyến tiền liệt và thậm chí có thể phòng ngừa ung thư cổ tử cung, vú, đại tràng. Các nhà khoa học Đại học Portsmouth (Anh) cũng ghi nhận lycopene làm gián đoạn đường tín hiệu thúc đẩy khối u, từ đó làm chậm sự phát triển của ung thư vú và tuyến tiền liệt.

Tại Mỹ, nhiều nghiên cứu lâm sàng của Trung tâm Ung thư MD Anderson và Nhóm NCCTG đều ghi nhận lycopene giúp giảm trung bình 15% nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt. Một khảo sát dài hạn trên 46.000 nam giới Mỹ trong 20 năm cho thấy người tiêu thụ nhiều cà chua và sản phẩm từ cà chua có nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt thấp hơn đáng kể. Trường Y Harvard thậm chí chỉ ra rằng ăn các món từ cà chua hơn 2 lần/tuần có thể làm giảm tới 34% rủi ro mắc bệnh.

Tại sao cà chua chín giúp dưỡng da và tóc?

Không chỉ tốt cho sức khỏe, cà chua chín còn là “vũ khí” hỗ trợ nhan sắc. Nhờ chứa nhiều vitamin C và carotenoid, loại quả này giúp làm chậm quá trình lão hóa da, cải thiện độ đàn hồi, giảm nguy cơ hình thành nếp nhăn và đốm sạm.

Một nghiên cứu công bố trên Scientific Reports còn cho thấy cà chua chín có thể giúp da chống lại tia UV, giảm hiện tượng cháy nắng. Dù vậy, chuyên gia khẳng định bạn không thể chỉ trông chờ vào cà chua thay thế kem chống nắng.

Ảnh minh họa

Đối với mái tóc, vitamin A trong cà chua chín giúp tóc chắc khỏe, giảm gãy rụng, tạo độ bóng mượt tự nhiên. Tuy không có “ma thuật” khiến tóc mọc dày hơn, nhưng việc bổ sung cà chua thường xuyên vẫn cải thiện đáng kể sức khỏe của tóc hiện có.

Bên cạnh tác dụng chống ung thư, làm đẹp da và tóc, cà chua chín còn góp phần bảo vệ tim mạch và hệ tuần hoàn. Nghiên cứu trên Advances in Nutrition ghi nhận những người tiêu thụ nhiều lycopene ít có nguy cơ mắc bệnh tim, tiểu đường và đột quỵ. Lycopene cũng được chứng minh giúp hạ huyết áp, giảm cholesterol xấu, đồng thời có tính kháng viêm, kháng khuẩn hỗ trợ phòng ngừa các bệnh răng miệng như viêm nướu, viêm nha chu.