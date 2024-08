Loại nước "quốc dân" của người Việt, vừa rẻ vừa tốt cho cả thận lẫn tim

Trà xanh là “thần dược” dưỡng thận

Trà xanh chứa nhiều polyphenol, đặc biệt là EGCG, có khả năng chống oxy hóa cao. Điều này giúp bảo vệ thận khỏi tổn thương do các gốc tự do gây ra, từ đó giảm nguy cơ mắc các bệnh thận mãn tính. EGCG trong trà xanh còn có thể ngăn chặn sự hình thành sỏi thận bằng cách giảm lượng oxalate trong nước tiểu, một trong những nguyên nhân chính gây sỏi thận.

Trà xanh có khả năng lợi tiểu nhẹ, giúp tăng cường quá trình lọc và đào thải các chất độc hại ra khỏi cơ thể qua thận. Các chất chống oxy hóa khác có trong trà xanh cũng có tác dụng chống viêm, giúp giảm nguy cơ viêm nhiễm ở thận.

Trà xanh là thần dược bổ thận nhưng không phải ai cũng biết. Ảnh: Shutter Stock

Tăng cường sức khỏe tim mạch

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng trà xanh có thể giúp giảm mức cholesterol xấu (LDL) và triglyceride, hai yếu tố nguy cơ chính gây ra bệnh tim mạch. Do chứa nhiều chất chống oxy hóa, đặc biệt là EGCG, trà xanh có thể giúp bảo vệ các tế bào nội mô mạch máu khỏi tổn thương do gốc tự do, ngăn ngừa xơ vữa động mạch và các bệnh tim mạch khác.

Các hợp chất trong trà xanh có tác dụng chống viêm, giúp giảm viêm nhiễm trong mạch máu, một yếu tố quan trọng góp phần vào sự phát triển của bệnh tim mạch. Trà xanh đồng thời có thể giúp cải thiện chức năng nội mô mạch máu, giúp mạch máu giãn nở tốt hơn và tăng cường lưu thông máu.

Tăng cường sức khỏe não bộ

Chất chống oxy hóa EGCG có trong trà xanh giúp bảo vệ tế bào não khỏi tổn thương do gốc tự do gây ra, từ đó làm chậm quá trình lão hóa não và giảm nguy cơ mắc các bệnh thoái hóa thần kinh như Alzheimer và Parkinson.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng trà xanh có thể cải thiện trí nhớ, khả năng học tập và các chức năng nhận thức khác. Điều này có thể là do tác dụng bảo vệ tế bào thần kinh và tăng cường kết nối giữa các vùng não.

Mặc dù hàm lượng caffeine trong trà xanh thấp hơn cà phê, nhưng vẫn đủ để kích thích não bộ, tăng cường sự tỉnh táo, tập trung và cải thiện thời gian phản ứng. Sự kết hợp giữa caffeine và L-theanine trong trà xanh tạo ra hiệu ứng hiệp đồng, vừa giúp tỉnh táo vừa thư thái, nâng cao hiệu suất làm việc và học tập.

Trà xanh tốt cho sức khỏe não bộ. Ảnh: Times of India

Ngăn ngừa ung thư

Trà xanh chứa nhiều polyphenol, đặc biệt là epigallocatechin gallate (EGCG), có khả năng chống oxy hóa mạnh mẽ. Các chất chống oxy hóa này giúp trung hòa các gốc tự do, vốn là các phân tử không ổn định có thể gây tổn thương DNA và dẫn đến ung thư.

Một số nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cho thấy EGCG và các polyphenol khác trong trà xanh có thể ức chế sự phát triển và lan rộng của tế bào ung thư. Chúng có thể làm điều này bằng cách kích hoạt các gene ức chế khối u và ngăn chặn sự hình thành mạch máu mới nuôi dưỡng khối u.

Cải thiện sức khỏe răng miệng

Trà xanh chứa chất chống oxy hóa catechin có khả năng ức chế sự phát triển của vi khuẩn gây sâu răng và bệnh nha chu. Catechin cũng giúp giảm viêm nướu, ngăn ngừa chảy máu chân răng và hôi miệng. Các polyphenol trong trà xanh có tác dụng kháng khuẩn và chống viêm, giúp duy trì môi trường miệng khỏe mạnh và ngăn ngừa các bệnh nhiễm trùng.

Ngoài ra, tanin trong trà xanh có khả năng kết tủa protein trong nước bọt, làm giảm sự bám dính của vi khuẩn trên bề mặt răng, từ đó hạn chế sự hình thành mảng bám và cao răng.

Hỗ trợ giảm cân

Các hợp chất trong trà xanh, đặc biệt là caffeine và EGCG (epigallocatechin gallate), có khả năng kích thích quá trình trao đổi chất. Điều này giúp cơ thể đốt cháy nhiều calo hơn, kể cả khi nghỉ ngơi.

Một số nghiên cứu cho thấy trà xanh có thể giúp tăng cường quá trình oxy hóa chất béo, đặc biệt là trong quá trình tập luyện. Điều này có nghĩa là bạn có thể đốt cháy nhiều mỡ hơn khi tập thể dục nếu bạn uống trà xanh trước đó.