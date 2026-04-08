Loại nước "phá gan" không kém rượu bia, làm tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ lên 60%, nhiều người Việt uống mỗi ngày

Theo trang ETToday, chuyên gia an toàn thực phẩm Wayne (Đài Loan, Trung Quốc) cho rằng việc bảo vệ gan thực ra khá đơn giản. Một phương pháp ba bước học được từ các bác sĩ Nhật Bản đơn giản là hạn chế các loại đồ uống có đường, xem xét lại lượng rượu và chất tạo ngọt nhân tạo bạn tiêu thụ, và tìm các prebiotic tự nhiên như hành tây và tỏi trong nhà bếp. Đó là tất cả những gì bạn cần để bắt đầu bảo vệ gan của mình ngay hôm nay. Điều đáng kinh ngạc nhất là, chỉ cần một lon nước có chứa chất tạo ngọt nhân tạo được cho là "không đường" mỗi ngày cũng có thể làm tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ lên 60%, gây tổn thương gan nhiều hơn cả đồ uống có đường.

Wayne đã chỉ ra rằng nguyên nhân gốc rễ của bệnh gan nhiễm mỡ là do "một số loại thực phẩm chưa được thay đổi". Ông đã vạch ra phương pháp ba bước để bảo vệ gan, bước đầu tiên là "chuyển từ đồ uống có đường" sang nước lọc, trà không đường hoặc cà phê đen. Dữ liệu từ các phòng khám phẫu thuật gan Nhật Bản cho thấy chỉ riêng thay đổi này đã mang lại những cải thiện đáng kể về chức năng gan của bệnh nhân trong vòng một tháng. Lý do chính là hầu hết fructose trong đồ uống đều được gan chuyển hóa, và việc từ bỏ đồ uống có đường trực tiếp làm giảm gánh nặng lớn nhất cho gan.

Bước thứ hai là "kiểm tra rượu và đồ uống có chất tạo ngọt nhân tạo". Wayne đề cập rằng rượu buộc gan phải ưu tiên xử lý nó, dẫn đến tích tụ chất béo trong các tế bào gan. Nhiều người chuyển sang đồ uống có chất tạo ngọt nhân tạo (hay còn được gọi là đồ uống không đường) để giảm cân, nhưng một nghiên cứu của Anh theo dõi 120.000 người trong 10 năm cho thấy uống một lon đồ uống có chất tạo ngọt nhân tạo mỗi ngày làm tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ lên 60%.

Ông thẳng thắn tuyên bố rằng mặc dù rượu và chất tạo ngọt nhân tạo đi theo những con đường khác nhau trong hệ tiêu hóa của con người, nhưng đích đến của chúng là giống nhau: "cả hai đều gây hại cho gan".

Bước cuối cùng là "tìm prebiotic trong nhà bếp", thay vì nhất thiết phải mua các thực phẩm chức năng đóng hộp. Wayne gợi ý nên ăn nhiều hành tây, tỏi, măng tây và yến mạch, vì những thực phẩm này chứa inulin tự nhiên, giúp vi khuẩn đường ruột phân giải một phần fructose trước khi nó đến gan, "giảm gánh nặng cho gan". Hơn nữa, nhiều nghiên cứu ủng hộ tác dụng bảo vệ gan của cà phê đen; một tách cà phê có thể vừa thay thế đồ uống có đường vừa bảo vệ gan.