Loại nước "phá gan" chẳng kém rượu nhưng lại gây ung thư, người lớn thích trẻ em cũng đòi uống theo

Nhiều người lầm tưởng bia “nhẹ đô”, ít độc hơn rượu mạnh. Thực tế, mọi loại đồ uống có cồn đều buộc gan phải làm việc quá tải. Khi uống nhiều trong thời gian dài, gan có thể chuyển từ nhiễm mỡ sang viêm, rồi dần xơ hoá. Nếu xuất hiện các dấu hiệu như đau tức vùng hạ sườn phải, bụng trướng nhẹ, vàng da - vàng mắt, dễ bầm tím, cơ thể mệt rã rời, phân nhạt màu hoặc xám như đất sét, nước tiểu đậm hơn bình thường, đó có thể là lời cảnh báo rằng gan đang bị tổn thương nghiêm trọng.

Giới chuyên môn cho rằng để bảo vệ lá gan, mỗi người cần hiểu rõ giới hạn “an toàn” của cơ thể khi tiếp xúc với rượu bia. Mức độ nguy cơ không giống nhau giữa nam và nữ, cũng thay đổi tùy loại đồ uống.

Ngoài ra, các bác sĩ liệt kê hàng loạt rủi ro bia gây ra nhiều hệ lụy sức khỏe:

- Tăng nguy cơ gout do làm tăng acid uric.

- Gây gan nhiễm mỡ, viêm gan, xơ gan, lâu dài tăng nguy cơ ung thư gan.

- Tăng mỡ máu, xơ vữa động mạch, vì nâng triglyceride và LDL.

- Tổn thương cơ tim, dẫn đến bệnh cơ tim do rượu.

- Tăng nguy cơ ung thư (đại trực tràng, vú…).

- Hạ đường huyết sau uống do giảm hấp thu dinh dưỡng và ảnh hưởng chuyển hóa.

Dù các chuyên gia nhấn mạnh mức uống an toàn nhất luôn là 0, nhưng trong trường hợp khó tránh:

- Không uống khi đói. Hãy ăn trước các món giàu carb hoặc đạm như cơm, bánh mì, mì, sữa.

- Hạn chế lượng uống. Tối đa 15g cồn/ngày, tương đương 450ml bia. Với bia 5% (loại lon 500ml phổ biến), nam giới uống quá 7,5 lon mỗi tuần đã được xếp vào nhóm nguy cơ cao; nữ giới chỉ cần vượt 5 lon là mức cảnh báo.

- Ưu tiên bia khô hoặc bia không cồn.

- Không uống trà đặc ngay sau khi uống rượu bia, tránh thúc đẩy mất nước và tăng gánh nặng lên thận.

- Không tắm ngay sau uống, đặc biệt tránh tắm nước nóng vì dễ tụt huyết áp, hạ đường huyết.

Ngoài lượng cồn nạp vào, một số nhóm người có khả năng chịu đựng rượu bia kém hơn. Người có tiền sử gia đình mắc bệnh gan, người đang bị gan nhiễm mỡ, viêm gan, xơ gan, hay những người mắc bệnh chuyển hoá như tiểu đường, cao huyết áp, rối loạn mỡ máu, béo phì… đều nên hạn chế tối đa hoặc tránh hoàn toàn rượu bia. Cồn có thể khiến tổn thương gan của họ tiến triển nhanh hơn mà bản thân không nhận biết.

Giảm uống bia rượu chỉ là một phần trong việc giữ gan khỏe. Nhiều yếu tố khác trong sinh hoạt hàng ngày cũng rất quan trọng: rửa tay khi chế biến thức ăn, đảm bảo thực phẩm được nấu chín kỹ để hạn chế virus gây viêm gan A và E lây qua đường ăn uống; duy trì cân nặng hợp lý để giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ và ung thư gan; kiểm soát đường huyết và mỡ máu; tăng vận động một cách đều đặn và vừa sức.

Nguồn và ảnh: Sohu