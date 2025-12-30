Loại nước là “thuốc dưỡng gan tự nhiên”, không hề chứa caffeine, cực tốt cho huyết áp và tuổi thọ

Theo Healthline và WebMD, trà hoa cúc là thức uống thảo mộc quen thuộc, góp phần hỗ trợ ổn định huyết áp, cung cấp chất chống oxy hóa, cải thiện giấc ngủ và giảm nguy cơ mắc bệnh. Nhờ không chứa caffeine, trà hoa cúc thường được lựa chọn để thay thế trà xanh hay trà đen, với hương vị nhẹ nhàng, hơi ngọt tự nhiên.

Hỗ trợ điều hòa đường huyết

Một số nghiên cứu cho thấy trà hoa cúc có thể góp phần làm giảm đường huyết và hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu ở người mắc tiểu đường. Tuy nhiên, người bệnh nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thường xuyên.

Hỗ trợ kiểm soát huyết áp

Theo y học cổ truyền Trung Quốc, hoa cúc có tác dụng thanh nhiệt, hỗ trợ hạ huyết áp. Một số nghiên cứu hiện đại cũng ghi nhận việc uống trà hoa cúc kết hợp chế độ ăn lành mạnh có thể giúp huyết áp giảm nhẹ và ổn định hơn.

Góp phần giảm nguy cơ ung thư

Nhờ hàm lượng chất chống oxy hóa cao, trà hoa cúc được cho là có khả năng làm giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư. Apigenin trong hoa cúc có thể ức chế sự phát triển của tế bào ung thư, bao gồm ung thư vú, da, đường tiêu hóa, tuyến tiền liệt và tử cung.

Giảm tác động của rượu bia

Trà hoa cúc có thể hỗ trợ gan trong quá trình chuyển hóa và đào thải rượu ra khỏi cơ thể. Dù không ngăn cảm giác say, loại trà này giúp hạn chế phần nào những ảnh hưởng tiêu cực của rượu bia, đặc biệt với gan.

Tác dụng kháng khuẩn, chống viêm

Hoa cúc chứa tinh dầu có đặc tính kháng khuẩn và ức chế vi sinh vật gây hại. Nhờ đó, dung dịch súc miệng từ hoa cúc được cho là có thể giảm viêm nướu, hạn chế mảng bám và cải thiện sức khỏe răng miệng.

Giảm triệu chứng cảm lạnh

Xông hơi bằng chiết xuất hoa cúc hoặc uống trà hoa cúc ấm có thể giúp làm dịu đường hô hấp, giảm nghẹt mũi, đau đầu và cảm giác khó chịu khi bị cảm lạnh.

Tốt cho hệ tiêu hóa

Các hợp chất sinh học như flavonoid, polyphenol và tinh dầu trong hoa cúc giúp cải thiện tiêu hóa, giảm đầy hơi và hỗ trợ sức khỏe đường ruột. Tuy vậy, người dị ứng với phấn hoa, hoa cúc hoặc trẻ nhỏ cần thận trọng khi sử dụng.

Giảm căng thẳng, cải thiện giấc ngủ

Hoa cúc La Mã chứa apigenin – một chất chống oxy hóa có khả năng tác động lên các thụ thể trong não, giúp giảm lo âu, tạo cảm giác buồn ngủ và hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, kể cả ở người mất ngủ kéo dài.

Giảm đau bụng kinh

Trà hoa cúc được nhiều phụ nữ sử dụng trong kỳ kinh nguyệt nhờ khả năng làm dịu cơn co thắt, giảm đau bụng kinh và giúp tinh thần thư giãn hơn.

(Tổng hợp)