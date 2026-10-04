Loại "nhân sâm ngầm" này đang vào mùa: Đây là 3 cách nấu món ăn vừa ngon miệng và đơn giản nhất

Đây là nguyên liệu nấu món ăn không thể thiếu trong mỗi gia đình vào mùa thu, bạn có thể chế biến theo nhiều cách khác nhau vừa ngon miệng lại bổ dưỡng.

Có câu nói cổ rằng, "Ăn khoai môn/khoai sọ vào mùa thu còn tốt hơn bất kỳ loại thuốc bổ nào", và khoai sọ thậm chí còn được đặt một biệt danh đáng yêu - "nhân sâm ngầm". Khi mùa thu đến, thời tiết chuyển từ nóng sang mát, và độ khô tăng dần, khiến nhiều người cảm thấy yếu ớt và uể oải. Chúng ta đừng vội tìm đến những loại thực phẩm chức năng đắt tiền; báu vật từ lòng đất này, thực sự rất tuyệt vời. Lớp vỏ ngoài sần sùi, phủ đầy đất có vẻ không mấy nổi bật, nhưng bên trong nó lại dịu nhẹ, dễ tiêu hóa và rất giàu dinh dưỡng. Khoai sọ tươi, sau khi gọt vỏ, sẽ lộ ra phần thịt trắng như tuyết, chắc, khi nấu chín sẽ trở nên mềm và xốp, có vị ngọt nhẹ. Nó là món ăn không thể thiếu trong mỗi gia đình vào mùa thu, bạn có thể chế biến theo nhiều cách khác nhau vừa ngon miệng lại bổ dưỡng.

Không giống như các nguyên liệu khác được coi là có tính mát hoặc tính nóng, khoai sọ có tính dịu nhẹ, mềm, tinh tế và dễ tiêu hóa, rất phù hợp cho người già, trẻ em và những người có hệ tiêu hóa yếu. Khoai sọ tươi sau khi gọt vỏ có phần thịt trắng như tuyết, chắc, mịn, có nhiều xơ và hương thơm ngọt dịu đặc trưng. Giàu dinh dưỡng và tốt cho dạ dày, khoai sọ phù hợp với chế độ ăn uống mùa thu và là thực phẩm thiết yếu trong mọi gia đình vào mùa thu đông. Khoai sọ có thể được chế biến theo nhiều cách, ngon miệng, bổ dưỡng và còn giúp cải thiện làn da.

1. Khoai sọ hấp (vị nguyên bản)

Cách đơn giản nhất để chế biến khoai sọ chính là cách làm nổi bật vị ngọt tự nhiên của nó! Khoai sọ tươi không cần gọt vỏ. Rửa sạch lớp lông tơ và bụi bẩn, sau đó hấp trên lửa lớn khoảng 20 phút, hoặc cho đến khi phần thịt mềm, dễ dàng xiên bằng đũa và không còn lõi cứng. Khoai sọ hấp nóng hổi; lớp vỏ dễ dàng bóc ra, để lộ phần thịt trắng muốt, mềm mại, và hương thơm ấm áp của khoai lập tức lan tỏa khắp nhà. Kết cấu của khoai sọ mềm mịn, tan trong miệng, với vị ngọt tự nhiên, không bị khô hay chát. Bạn có thể ăn trực tiếp với đường trắng để có hương vị ngọt ngào tinh khiết, phù hợp với mọi lứa tuổi, cùng hương thơm trái cây tự nhiên; hoặc bạn có thể làm một loại nước chấm đơn giản, đa năng: nước tương, giấm balsamic, một chút tỏi băm và ớt, trộn với nhau để tạo ra hương vị thơm ngon, tươi mát và hấp dẫn mà bạn sẽ không bao giờ chán.

2. Khoai sọ kho (món ăn kèm hoàn hảo với cơm)

Khoai môn kho là món ăn dân dã không thể thiếu khi ăn kèm cơm! Nó có hương vị đậm đà, mềm mại và cực kỳ ngon khi ăn cùng cơm! Gọt vỏ khoai sọ và cắt thành từng miếng đều nhau. Rửa sạch với nước để loại bỏ tinh bột trên bề mặt và tránh bị dính khi nấu. Cho một ít dầu vào chảo, đun nóng, thêm hành lá thái nhỏ, gừng và tỏi băm nhỏ vào xào thơm. Cho khoai sọ vào và chiên trên lửa vừa nhỏ cho đến khi hơi vàng và se lại. Thêm một thìa nước tương để tăng hương vị, một ít nước tương đen để tạo màu và một dầu hào vừa đủ để tạo mùi thơm. Nhanh chóng đảo đều để mỗi miếng khoai sọ được phủ đều nước sốt. Đổ nước ấm vừa đủ ngập các nguyên liệu, đậy nắp chảo và ninh trên lửa vừa nhỏ trong 15 phút. Khi nước sốt đã sánh lại và bám chặt vào khoai sọ, rắc hành lá thái nhỏ lên trên và món ăn đã sẵn sàng để thưởng thức. Khoai sọ kho thành phẩm có màu sắc bóng bẩy, lớp vỏ ngoài thấm đẫm nước sốt đậm đà, còn bên trong mềm và tơi xốp. Nó có vị đậm đà, béo ngậy và vô cùng thơm ngon, mềm nhưng không nhão - hoàn hảo để ăn kèm với cơm!

3. Món gà hầm khoai sọ kiểu Tứ Xuyên

Đây là món ăn thơm lừng, vô cùng đưa cơm. Chặt thịt gà thành từng miếng nhỏ, chần sơ trong nước với vài lát gừng và rượu nấu ăn, hớt bọt, vớt ra và để ráo.

Đun nóng dầu hạt cải trong chảo, cho gừng thái lát, tỏi, ớt khô vào xào thơm. Bước quan trọng là cho một thìa tương sa tế (là linh hồn của món ăn). Nấu trên lửa nhỏ và khuấy đều cho đến khi dầu có màu đỏ tươi, đậm đà, làm nổi bật hương thơm đặc trưng của tương ớt, khử mùi tanh và tăng hương vị.

Cho thịt gà đã ráo nước vào chảo và xào liên tục cho đến khi thịt gà hơi vàng và tiết ra dầu. Thêm nước tương, một ít nước tương đen và một ít đường phèn để nêm nếm và tăng hương vị. Xào đều để thịt gà được phủ đều nước sốt. Đổ nước sôi vào đủ ngập các nguyên liệu, đậy nắp và ninh nhỏ lửa trong 20 phút. Cuối cùng, cho khoai sọ đã cắt sẵn vào, đảo đều và tiếp tục ninh trong 15 phút để khoai sọ ngấm hết nước sốt và hương thơm đậm đà của thịt gà. Cuối cùng, tăng lửa để làm sánh nước sốt. Món ăn thành phẩm có màu sắc bóng bẩy và hấp dẫn, với thịt gà săn chắc, đậm đà và mềm. Khoai sọ đã ngấm hương thơm của thịt và dầu ớt từ sa tế, trở nên mềm, ngon và đậm đà với vị cay đặc trưng. Mỗi miếng ăn đều vô cùng ngon miệng cho bữa cơm gia đình vào mùa thu và mùa đông.

Mùa thu không phải là thời gian để thưởng thức những món ăn cầu kỳ, mà là thời gian để ăn những thực phẩm phù hợp với mùa. Khoai sọ, một loại rau củ giản dị, có vị mềm, dẻo và tốt cho dạ dày. Nó có tính thanh đạm và không gây khô, rất thích hợp cho thời tiết khô hanh của mùa thu, giúp bồi bổ tỳ vị một cách nhẹ nhàng và bảo vệ cơ thể.

3 công thức nấu món ăn với khoai môn, bao gồm hương vị thanh nhẹ, đậm đà và cay nồng đặc, đều dễ dàng làm được ngay cả với người mới bắt đầu học nấu ăn. Khi mùa thu đến, hãy thử các cách chế biến khoai sọ (hoặc khoai môn) khác nhau cho gia đình bạn; chúng ngon, không ngấy, bổ dưỡng và sẽ giúp bạn tận hưởng trọn vẹn mùa thu vàng một cách thoải mái.