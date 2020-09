Loại nguyên liệu phổ biến trong bếp của người Việt là “thần dược” được khuyến khích nên sử dụng mỗi ngày, đặc biệt vào buổi sáng

Trà gừng đã được sử dụng trong nhiều thế kỷ như một phương thuốc tự nhiên cho nhiều loại bệnh. Tuy nhiên, việc sử dụng chúng như một thức uống vào buổi sáng không phổ biến. Đây có thể sẽ là một gợi ý để bắt đầu ngày mới với đầy năng lượng cho bạn.

Trà gừng tốt cho phụ nữ có thai

Trên thực tế, 2/3 số người mang thai mắc chứng khó chịu, buồn nôn hay còn gọi là nghén. Gừng đã được sử dụng để chữa buồn nôn do say tàu biển và say xe. Nó cũng được sử dụng để giảm cảm giác buồn nôn ở bệnh nhân hóa trị.

Theo chuyên gia dinh dưỡng Katie Boyd, nếu bạn không mang thai nhưng bị khó chịu trong kỳ kinh nguyệt, trà gừng cũng có thể giúp ích cho bạn. Cô tiết lộ: "Nó giúp giảm bớt chứng đầy hơi, đặc biệt là vào khoảng thời gian "đèn đỏ" ở phụ nữ".

Trà gừng tăng cường khả năng miễn dịch

Chuyên gia dinh dưỡng Hayley Cimring khuyên: Nếu bạn đang tìm kiếm một cách tự nhiên để tăng cường hệ thống miễn dịch của mình, bạn có thể cân nhắc sử dụng trà gừng. Gừng có đặc tính kháng vi-rút, kháng khuẩn và chống nấm, chưa kể đến nguồn vitamin C dồi dào". Đây là một phương thuốc tự nhiên tuyệt vời giúp hỗ trợ một hệ thống miễn dịch khỏe mạnh.

Rễ gừng có chứa các hợp chất gọi là gingerols, shogaol và paradols. Những hợp chất này có khả năng hỗ trợ cơ thể chống lại chứng viêm và các gốc tự do. Mặc dù uống trà gừng không phải là một phương pháp chữa bệnh, nhưng "phòng bệnh còn hơn là chữa bệnh".

Trà gừng giúp cải thiện sức khỏe răng miệng

Henry Hackney, một bác sĩ nha khoa cho biết: "Các đặc tính chống viêm và chống vi khuẩn của nó tiêu diệt vi trùng có hại và do đó, ngăn ngừa sâu răng". Hơn nữa, sử dụng gừng hàng ngày hỗ trợ giảm mảng bám và tăng cường nướu răng của bạn.

Raffinose, thành phần hoạt chất chính trong gừng, giúp làm dịu các cơn đau răng khác nhau. Tuy nhiên đây chỉ là một giải pháp tạm thời, bạn cần đến gặp nha sĩ khi vấn đề trầm trọng hơn.

Trà gừng giảm chứng khó tiêu

Hầu hết mọi người đều biết cảm giác khó chịu khi ăn một bữa ăn lớn. Nhưng nếu bạn thấy mình bị chứng ợ nóng nhiều hơn hai lần mỗi tuần, bạn có thể mắc bệnh trào ngược dạ dày thực quản (GERD).

Nếu bạn rơi vào trường hợp đó, bạn có thể uống trà gừng mỗi ngày giúp chống lại bệnh trào ngược thực quản. Một trong những lợi ích của trà gừng là nó sẽ giúp đẩy nhanh quá trình tiêu hóa, giúp làm trống dạ dày và giảm bớt chứng khó tiêu và ợ chua.

Trà gừng hạn chế chứng viêm mãn tính

Khi bị đứt tay hoặc bong gân mắt cá chân, bạn có thể nhận thấy rằng cơ thể phản ứng bằng cách bị viêm để tạo điều kiện cho quá trình chữa lành. Và đó là một phản ứng bình thường, tuy nhiên không phải tất cả các chứng viêm đều có lợi cho cơ thể. Cụ thể, viêm mãn tính có thể dẫn đến tăng nguy cơ mắc các bệnh như tiểu đường và trầm cảm.

Cuyên gia dinh dưỡng Katie Boyd khuyên bạn nên nhâm nhi trà gừng mỗi ngày. "Tác dụng lớn nhất mà tôi nhận được từ việc uống trà gừng là nó hỗ trợ phản ứng viêm tự nhiên".

Trà gừng giảm nguy cơ ung thư

Uống trà gừng mỗi ngày là một cách có thể giúp ngăn ngừa ung thư. Gừng chứa nhiều chất chống oxy hóa (ví dụ như vitamin C) và chất dinh dưỡng (ví dụ như kali) để chống lại chứng viêm và bệnh tật tổng thể, điển hình là ung thư.

Có nhiều khoa học bổ sung về chủ đề này. Như tạp chí PLOS One đã tiết lộ vào năm 2015, các nhà nghiên cứu kết luận rằng gừng có thể giúp ngăn ngừa ung thư tuyến tụy. Thêm vào đó, một nghiên cứu trên tạp chí Nutrients cho thấy gừng có thể ngăn chặn các tế bào ung thư đại trực tràng.

Trà gừng hỗ trợ giảm cân

Theo tạp chí Time, 49% tổng số người Mỹ đang cố gắng giảm cân - thực tế cứ hai người thì có một người gặp vấn đề thừa cân.

Rễ gừng có chứa các đặc tính được gọi là gingerols và shogaols giúp hỗ trợ các hoạt động sinh học của cơ thể. Nói cách khác, chúng làm tăng sự trao đổi chất của bạn và làm giảm mức cholesterol của bạn. Hickey nói: "Mặc dù uống trà gừng một mình sẽ không giúp bạn giảm cân nhưng nó có thể hỗ trợ nếu bạn kết hợp nó với lối sống lành mạnh khác".

Trà gừng giúp tập trung tinh thần

Uống trà gừng có liên quan đến việc hỗ trợ sức khỏe não bộ. Các nghiên cứu sử dụng chiết xuất gừng đã chỉ ra rằng nó có thể cải thiện chức năng nhận thức và tăng cường trí nhớ làm việc. Tất nhiên, trà gừng không phải là một loại thuốc đặc trị, nhưng nó cực kỳ hữu ích!

Uống trà gừng mỗi ngày tốt cho tim mạch

Theo một nghiên cứu năm 2017 trên tạp chí Nutrition, khảo sát 4.628 người - 2.805 phụ nữ và 1.823 nam giới trong độ tuổi từ 18 đến 77, tiêu thụ gừng được chứng minh là làm giảm nguy cơ cao huyết áp. Ngoài ra, các nhà nghiên cứu kết luận rằng tiêu thụ gừng làm giảm nguy cơ bị đau tim và hình thành cục máu đông cũng như giảm mức cholesterol và cải thiện lưu thông máu.

Một số lưu ý:

Theo một bài báo trên Healthline, có một số lưu ý nhỏ mà mọi người nên cân nhắc trước khi sử dụng trà gừng. Nếu bạn bị dị ứng với rễ hăng, bạn không nên tiêu thụ nó dưới mọi hình thức.

Bất cứ ai cũng không nên tiêu thụ nhiều hơn 4 gam gừng mỗi ngày. Hơn nữa, vì gừng làm giảm huyết áp, nó có thể gây choáng váng. Vì vậy, nếu bạn bị rối loạn máu, bạn nên nói chuyện với bác sĩ trước khi uống trà gừng.

Uống trà gừng mỗi ngày có thể có lợi hơn các loại trà khác

Đối với hầu hết mọi người, trà gừng là một lựa chọn an toàn. Chuyên gia dinh dưỡng Hayley Cimring cho biết không thấy có vấn đề gì với phần lớn người tiêu dùng đồ uống này. Cô chia sẻ: "Gừng đã được sử dụng trong nhiều thế kỷ như một phương thuốc tự nhiên chữa nhiều bệnh. Trên thực tế, nó được coi là một trong những loại gia vị lành mạnh nhất ".

Bạn cũng có thể thêm các hương vị vào trà gừng để tăng thêm hương vị, chẳng hạn như chanh, quế, bạc hà hoặc mật ong.

Theo The List