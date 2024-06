Loại lá rất sẵn ở Việt Nam, đem phơi khô lại thành dược liệu quý

Lá ổi được xem như một dược liệu quý trong y học dân gian với đa dạng công dụng. Không chỉ giúp tăng cường sức khỏe, lá ổi còn hỗ trợ điều trị hiệu quả nhiều bệnh lý thường gặp. Dưới đây là những lợi ích sức khỏe tuyệt vời mà lá ổi mang lại:

Lợi ích sức khỏe từ lá ổi

Lá ổi tốt cho sức khỏe tim mạch

Lá ổi có thể giúp giảm cholesterol xấu (LDL) và tăng cholesterol tốt (HDL), góp phần bảo vệ sức khỏe tim mạch. Sử dụng trà lá ổi thường xuyên có thể giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch như xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim, đột quỵ.

Lá ổi có nhiều lợi ích đáng kinh ngạc đối với sức khỏe. Ảnh: Getty Images

Tăng cường miễn dịch

Lá ổi rất giàu vitamin C và chất chống oxy hóa giúp tăng cường hệ thống miễn dịch của cơ thể. Bằng cách tăng cường cơ chế bảo vệ của cơ thể, lá ổi có thể giúp bạn ngăn ngừa nhiễm trùng cũng như các loại bệnh do virus hoặc vi khuẩn gây ra.

Kiểm soát đường huyết

Các hợp chất trong lá ổi giúp ức chế hoạt động của enzyme alpha-glucosidase, làm chậm quá trình hấp thu đường vào máu, từ đó giúp ổn định lượng đường huyết. Đặc biệt, tại Nhật Bản, trà làm từ lá ổi đã được chính phủ nước này phê duyệt là một trong những thực phẩm có thể được sử dụng trong mục đích y tế nhằm ngăn ngừa và điều trị bệnh tiểu đường.

Tốt cho hệ tiêu hóa

Lá ổi chứa enzyme papain giúp phân hủy protein, hỗ trợ tiêu hóa thức ăn hiệu quả. Đặc tính kháng viêm của lá ổi còn giúp giảm viêm loét dạ dày, tá tràng, cải thiện tình trạng đầy hơi, khó tiêu.

Chất xơ trong lá ổi giúp tăng cường nhu động ruột, hỗ trợ tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón. Trong khi đó, lá ổi cũng giúp chống tiêu chảy hiệu quả nhờ hoạt chất quercetin giúp tiêu diệt vi khuẩn E. coli và Salmonella.

Lá ổi cũng là một vị thuốc tốt cho hệ tiêu hóa. Ảnh: Only My Health

Tốt cho thị lực



Lá ổi là nguồn cung cấp vitamin A dồi dào, đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì thị lực khỏe mạnh. Vitamin A giúp bảo vệ mắt khỏi tác hại của ánh sáng xanh, ngăn ngừa các bệnh về mắt như đục thủy tinh thể, thoái hóa điểm vàng. Uống trà lá ổi thường xuyên có thể giúp giảm mỏi mắt, khô mắt, đặc biệt là những người làm việc nhiều với máy tính hoặc điện thoại.

Chữa ho và cảm lạnh

Lá ổi chứa hàm lượng vitamin C và sắt cao, nước sắc hoặc trà từ loại lá rất hữu ích trong việc giảm ho và cảm lạnh bằng cách giúp loại bỏ chất nhầy trong cổ học. Điều này cũng giúp khử trùng đường hô hấp, cổ họng và phổi.

Ngăn ngừa ung thư

Lá ổi chứa hàm lượng cao các chất chống oxy hóa như vitamin C, quercetin, lycopene, có khả năng trung hòa các gốc tự do, giảm tổn thương tế bào do oxy hóa - nguyên nhân chính dẫn đến ung thư.

Nhiều nghiên cứu khoa học đã chứng minh rằng lá ổi có khả năng chống lại các tế bào ung thư hiệu quả, đặc biệt là ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư dạ dày, ung thư phổi.

Sử dụng lá ổi như thế nào mới đúng cách?

Lá ổi thường được thu gom, rửa sạch, phơi khô rồi pha trà để uống hàng ngày. Bạn cũng có thể sắc 5-6 lá ổi khô với nước cho đến khi cạn còn 1/3 lượng nước ban đầu thì để nguội. Phần nước sắc chia làm uống hai lần trong ngày để có được hiệu quả tốt nhất.