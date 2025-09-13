Loại hoa ‘nhỏ mà có võ’ giúp phòng đột quỵ, hỗ trợ điều trị ung thư

Không chỉ là nguyên liệu quen thuộc trong các món ăn dân dã, hoa đu đủ đực còn được xem là một “vị thuốc quý” trong y học cổ truyền, với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe.

Theo lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng, Hội Đông y Hà Nội, loại hoa này chứa nhiều hoạt chất sinh học có giá trị dinh dưỡng cao, giúp phòng và hỗ trợ điều trị nhiều bệnh lý mãn tính.

Hoa đu đủ đực là thảo dược dân dã, được y học cổ truyền ghi nhận với nhiều lợi ích sức khỏe.

Dưới đây là 6 lợi ích sức khỏe nổi bật từ hoa đu đủ đực:

Kiểm soát đường huyết, hỗ trợ bệnh nhân tiểu đường

Hoa đu đủ đực có khả năng kích thích sản sinh insulin, giúp điều hòa đường huyết tự nhiên. Nhờ đó, người mắc tiểu đường có thể kiểm soát đường trong máu tốt hơn, giảm nguy cơ biến chứng và cải thiện sức khỏe tổng thể.

Cải thiện hệ tiêu hóa, chống táo bón

Hàm lượng vitamin C, E cùng enzym papain trong hoa giúp kích thích tiêu hóa, thúc đẩy trao đổi chất và trung hòa axit dạ dày. Từ đó, loại hoa này góp phần ngăn ngừa tình trạng đầy hơi, táo bón, khó tiêu.

Làm dịu các triệu chứng hô hấp

Trong hoa đu đủ đực có chứa các hoạt chất kháng viêm tự nhiên như acid gallic và phenol, giúp hỗ trợ điều trị các chứng ho có đờm, viêm họng, đau rát cổ họng hay khàn tiếng – đặc biệt hiệu quả khi dùng kết hợp với mật ong.

Hỗ trợ điều trị ung thư

Một số nghiên cứu chỉ ra rằng, các chất chống oxy hóa như beta-carotene, acid gallic và phenol trong hoa có khả năng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư, hỗ trợ điều trị các bệnh lý ác tính.

Ngăn ngừa bệnh tim mạch, đột quỵ

Beta-carotene trong hoa đu đủ đực còn có tác dụng cải thiện tuần hoàn máu, ổn định huyết áp và làm sạch thành mạch. Đây là yếu tố quan trọng giúp giảm nguy cơ đau tim, đột quỵ ở người cao tuổi hoặc người có tiền sử bệnh tim mạch .

Hỗ trợ giảm cân, giữ dáng

Với hàm lượng chất xơ dồi dào và các vitamin nhóm A, B, C, hoa đu đủ đực giúp tạo cảm giác no lâu, hạn chế cảm giác thèm ăn – rất phù hợp với người đang trong quá trình giảm cân . Tuy nhiên, để đạt hiệu quả bền vững, cần kết hợp chế độ ăn uống và luyện tập khoa học.

Dù hoa đu đủ đực mang lại nhiều lợi ích, song người dùng nên thận trọng khi sử dụng cho mục đích điều trị bệnh. Tốt nhất, cần tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia y học cổ truyền để đảm bảo an toàn và phù hợp với thể trạng từng người.



