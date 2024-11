Loại hạt giàu vitamin C gấp 10 lần táo, nhiều tinh bột gấp 2,4 lần khoai tây, mùa lạnh muốn khỏe nên ăn thường xuyên

Hạt dẻ là thực phẩm ngon miệng, gắn liền với thời tiết lạnh. Tuy nhiên, nhiều người thường cho rằng đây là món ăn vặt, ăn cho “vui mồm” chứ không biết nó giàu dinh dưỡng thế nào, tốt cho sức khỏe ra sao.

Tuy nhỏ bé nhưng hạt dẻ rất giàu vitamin C. Trong 100g hạt dẻ, có đến 26mg vitamin C, vượt trội so với nhiều loại trái cây khác và gấp khoảng 10 lần so với táo Đặc biệt, vitamin C trong hạt dẻ được bao bọc bởi lớp tinh bột, hạn chế mất mát khi đun nóng, đảm bảo giá trị dinh dưỡng ngay cả khi chế biến.

Hạt dẻ không chỉ ngon miệng mà còn rất giàu dinh dưỡng (Ảnh minh họa)

Hạt dẻ cũng là nguồn cung cấp năng lượng tuyệt vời nhờ rất giàu tinh bột, thậm chí gấp 1,4 lần khoai tây. Cụ thể, 100g hạt dẻ cung cấp 28g tinh bột, chỉ cần ăn 5 - 8 hạt (loại lớn) là đủ tinh bột cho 1 bữa ăn nhẹ. Tuy nhiên, nếu ăn quá nhiều sẽ phản tác dụng, nhất là với người cần kiểm soát lượng tinh bột hoặc đang giảm cân.

Bên cạnh đó, hạt dẻ còn rất giàu chất xơ cùng các khoáng chất như kali, đồng, sắt, photpho… hay các loại vitamin nhóm B như B1, B2. Loại hạt này cũng chứa nhiều chất béo không bão hòa tốt cho sức khỏe, nổi bật như axit oleic và axit palmitoleic. Nhờ tất cả những điều trên, hạt dẻ trở thành loại hạt tốt cho sức khỏe và cả chăm sóc sắc đẹp.

Tại sao nên ăn hạt dẻ nhiều hơn vào mùa lạnh?

Hạt dẻ là thực phẩm được các chuyên gia dinh dưỡng và sức khỏe khuyên nên ăn nhiều hơn vào mùa lạnh Lý do đơn giản nhất là đây chính là mùa vụ thu hoạch của chúng. Hạt dẻ không chỉ sẵn, giá rẻ hơn mà ăn thực phẩm theo đúng mùa vụ cũng đảm bảo dinh dưỡng tốt hơn, tươi ngon hơn và ít rủi ro sức khỏe hình thành trong quá trình bảo quản hay nuôi trồng trái mùa.

Thứ hai, y học cổ truyền cho rằng hạt dẻ có tính ấm, giúp làm ấm cơ thể, rất thích hợp để bù đắp năng lượng bị hao hụt khi đối mặt với thời tiết lạnh giá. Cuối cùng, những lợi ích sức khỏe của hạt dẻ tập trung vào miễn dịch, tiêu hóa và tim mạch. Trong khi, mùa lạnh với nhiệt độ thấp làm tăng nguy cơ mắc các bệnh này.

Hạt dẻ là món ăn vặt quen thuộc vào mùa lạnh (Ảnh minh họa)

Hạt dẻ còn phù hợp với nhiều lứa tuổi, có thể chế biến thành nhiều món ngon khác nhau. Vì vậy, bạn và gia đình nên thường xuyên ăn hạt dẻ, nhất là vào mùa đông để nhận về các lợi ích sức khỏe sau:

- Tăng cường miễn dịch: Nhờ lượng vitamin C cao, hạt dẻ giúp cải thiện khả năng đề kháng, giảm nguy cơ mắc cảm cúm hay các bệnh do thời tiết.

- Tốt cho tim mạch: Hàm lượng kali trong hạt dẻ hỗ trợ thải natri dư thừa, giúp ổn định huyết áp và giảm căng thẳng cho tim mạch. Đồng thời, nó chứa axit béo không bão hòa đơn, trong đó có axit oleic và axit palmitoleic có thể giúp giảm mức cholesterol xấu và ngăn ngừa bệnh tim mạch.

- Bồi bổ não bộ: Hạt dẻ chứa phức hợp vitamin B tan trong chất béo, có thể thúc đẩy quá trình chuyển hóa protein trong não và cải thiện chức năng não.

- Bảo vệ xương khớp: Lượng đồng dồi dào trong hạt dẻ giúp duy trì độ chắc khỏe của xương, giảm nguy cơ loãng xương.

- Hỗ trợ tiêu hóa: Với lượng chất xơ phong phú, hạt dẻ giúp cải thiện chức năng đường ruột, ngăn ngừa táo bón, đặc biệt trong mùa đông khi cơ thể dễ bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi chế độ ăn uống.

Ngoài ra, hạt dẻ cũng được cho là mang lại nhiều lợi ích trong làm đẹp. Do giàu vitamin C và nhóm B giúp làm đẹp da, chất xơ hỗ trợ giảm cân khi ăn vừa phải và khoáng chất tốt cho tóc cũng như móng. Dù không phải mùa lạnh, bạn cũng nên ăn hạt dẻ vì nó tốt và nhiều dinh dưỡng, tuy nhiên nên lưu ý chọn kỹ khi trái mùa.

Nguồn và ảnh: HK01, Aboluowang