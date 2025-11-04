Loại gia vị quan trọng bậc nhất thế giới từng được dùng như tiền tệ, là "báu vật" của đảo ngọc, bổ ngang sâm quý

Loại gia vị được nhắc đến ở đây là hạt tiêu.

Tờ Washington Post chỉ ra, tác giả John O'Connell đã viết trong cuốn sách "The Book of Spice" rằng: “Vào thời Trung cổ, người ta có thể thuê nhà và lấy vợ bằng hạt tiêu". Và tất nhiên, vào thời kì đỉnh cao như vậy, tiêu đen có giá trị như vàng. Vậy nên nhiều người còn ví von nó là "vàng đen".

Nói đến hạt tiêu, nhiều người chỉ nghĩ nó là gia vị nêm nếm. Nhưng trong y học cổ truyền, hạt tiêu được xem như “vị thuốc nhỏ trong bếp” giúp làm ấm tỳ vị, xua lạnh, giảm sinh đờm, đặc biệt phù hợp với những người bụng lạnh, ăn đồ lạnh là đau bụng, khó tiêu, hay đầy hơi.

Nhiều bác sĩ Đông y cho biết hạt tiêu (tính vị cay - ấm) có tác dụng “ôn trung tán hàn”, làm ấm cơ thể từ bên trong, thúc đẩy tiêu hóa vận hành thông suốt. Cơ chế rất rõ, bụng lạnh thì chuyển hóa chậm, nước ứ lại thành đờm. Hạt tiêu làm ấm tỳ vị, dòng chảy dịch thể trong cơ thể nhanh hơn, đờm tự giảm đi.

Đặc biệt, với người mới phẫu thuật, hoặc sau bệnh dài ngày, hay người lớn tuổi, dễ gặp tình trạng “ăn không vô, lạnh bụng, sợ đồ lạnh”, món đơn giản như vịt hầm tiêu là một bài thuốc ẩm thực cực hữu hiệu, vừa ấm bụng, vừa giúp ăn ngon miệng trở lại.

3 món tiêu dễ làm, hiệu quả trong bếp nhà

- Vịt tiêu: Hợp cho người mới ốm dậy, người hay lạnh tay chân. Vịt làm sạch, băm tiêu hạt rồi xát đều cùng chút muối, dầu, ướp 30 phút rồi hấp cách thủy 30 phút. Thịt mềm, thơm, ăn ấm bụng rõ rệt.

- Trứng tiêu nóng: Hợp khi ăn đồ lạnh bị đi ngoài, hoặc bụng lạnh đau lâm râm. Đập 1-2 trứng vào nước nóng, khuấy đều, nêm chút tiêu xay và muối. 10 phút là xong, tác dụng nhanh.

- Tiêu hầm bao tử heo: Hợp người hay ho đờm trắng loãng khi trời lạnh. Bao tử rửa sạch, hầm cùng tiêu hạt, gừng, ít táo tàu. Ăn 2-3 ngày liên tục, đờm giảm đáng kể, bụng ấm hơn.

Những ai nên cẩn thận?

- Người hay nóng trong, miệng hôi, táo bón dễ nặng hơn nếu ăn quá nhiều tiêu.

- Người đau dạ dày cấp, loét nặng đang chảy máu không nên dùng.

- Trẻ dưới 1 tuổi không dùng, trẻ nhỏ chỉ thêm lượng rất nhỏ vào cháo/tô canh.

Hạt tiêu rẻ, dễ mua, ai cũng có sẵn trong bếp. Chỉ cần dùng đúng người, đúng thời điểm, là vừa được ăn ngon, vừa âm thầm điều chỉnh bụng lạnh, tiêu hóa kém, đờm nhiều.

Mùa lạnh đang tới, nếu bạn hay lạnh bụng, ăn đồ lạnh dễ đi ngoài, hãy thử dùng hạt tiêu đúng cách.

(Tổng hợp)